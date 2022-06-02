Сенатор считает, что поставки американского оружия Украине угрожают России
Сенатор Климов: Украине требуется демилитаризация на гораздо большую глубину, чем Донбасс
Сенатор Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Поставки американских дальнобойных систем вооружения несут угрозу территории РФ и требуют демилитаризации Украины на "глубину" гораздо большую, чем Донбасс, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Знает ли (президент США) Джо Байден, что от российского Белгорода до Киева 428 километров? Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском театре военных действий, до 500 километров", - отметил сенатор.
По его словам, поставки вооружений из НАТО не только сделали Североатлантический блок "соучастником военных преступлений русофобского киевского режима, но и не оставляют иного выхода, чем в полном объёме завершить демилитаризацию всей территории, откуда исходит прямая военная угроза России, ЛНР, ДНР", написал политик.
Сенатор отметил, что "разговоры о том, что Запад передаёт смертоносные системы киевским наймитам "не для ударов по России" хороши для наивных идиотов". "Только наивный идиот может согласиться с западными предложениями Москве по "мирному урегулированию украинского конфликта" путем остановки нашей спецоперации и сдачи в русофобский плен Донбасса и Крыма. Да еще на фоне провокационной накачки противостоящих нам военных преступников и садистов-русофобов дальнобойным летальным оружием", подчеркнул законодатель.
По словам Климова, "Вашингтон и его натовские вассалы не только расширяют на востоке Европы пространство, требующее демилитаризации для обеспечения нашей безопасности", но, как напомнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, любые поставки оружия украинской стороне вне зависимости от аргументов США разжигают вероятность прямого столкновения Америки и России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.