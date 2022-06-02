https://ria.ru/20220602/tunis-1792557913.html
Тунис упростил правила въезда для российских туристов
Тунис упростил правила въезда для российских туристов - РИА Новости, 02.06.2022
Тунис упростил правила въезда для российских туристов
Тунис смягчил условия въезда для непривитых туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:28
2022-06-02T13:28
2022-06-02T13:29
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Тунис смягчил условия въезда для непривитых туристов, сообщает АТОР.Теперь им не нужно проходить пятидневный карантин, рассказали в Национальном офисе по туризму республики. Для пересечения границы необходим отрицательный результат ПЦР-анализа, сделанного в последние 48 часов, или экспресс-теста, срок годности которого 24 часа.Привитым россиянам для посещения страны нужен только сертификат о вакцинации любым отечественным или импортным препаратом. От детей до 18 лет справок не требуют.Сейчас между Тунисом и Россией нет прямого авиасообщения. Добраться до столицы североафриканской страны можно с пересадками в Стамбуле, Дубае или Каире. Минимальная стоимость билетов в июне в одну сторону — 52 тысячи рублей.Появился и альтернативный вариант — с прилетом в аэропорт Монастира через Ереван. Билет в оба конца с багажом обойдется в 620 долларов (около 38 тысяч рублей). С учетом стоимости перелета из Москвы в Ереван и обратно (от 29 тысяч рублей), авиапутешествие в Тунис требует минимум 67 тысяч рублей.Шансы на то, что тунисские авиакомпании вернутся в Россию этим летом, крайне невелики, рассказали источники ассоциации. Страна, в отличие от Турции, не может дать гарантий отсутствия ареста отечественных самолетов. А полеты тунисских авиакомпаний в РФ невозможны из-за сложностей с получением авиастраховки и эксплуатационных рисков: из-за санкций оперативный ремонт судов силами отечественных специалистов запрещен.
https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html
https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, тунис (страна), россия, ереван, коронавирус covid-19, самолеты, отдых на море, куда поехать, куда можно лететь
13:28 02.06.2022 (обновлено: 13:29 02.06.2022)
Тунис упростил правила въезда для российских туристов
Власти Туниса отменили пятидневный карантин для прибывающих иностранных туристов
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Тунис смягчил условия въезда для непривитых туристов, сообщает
АТОР.
Теперь им не нужно проходить пятидневный карантин, рассказали в Национальном офисе по туризму республики. Для пересечения границы необходим отрицательный результат ПЦР-анализа, сделанного в последние 48 часов, или экспресс-теста, срок годности которого 24 часа.
Привитым россиянам для посещения страны нужен только сертификат о вакцинации любым отечественным или импортным препаратом. От детей до 18 лет справок не требуют.
Сейчас между Тунисом и Россией нет прямого авиасообщения. Добраться до столицы североафриканской страны можно с пересадками в Стамбуле, Дубае или Каире. Минимальная стоимость билетов в июне в одну сторону — 52 тысячи рублей.
Появился и альтернативный вариант — с прилетом в аэропорт Монастира через Ереван. Билет в оба конца с багажом обойдется в 620 долларов (около 38 тысяч рублей). С учетом стоимости перелета из Москвы в Ереван и обратно (от 29 тысяч рублей), авиапутешествие в Тунис требует минимум 67 тысяч рублей.
Шансы на то, что тунисские авиакомпании вернутся в Россию этим летом, крайне невелики, рассказали источники ассоциации. Страна, в отличие от Турции, не может дать гарантий отсутствия ареста отечественных самолетов. А полеты тунисских авиакомпаний в РФ невозможны из-за сложностей с получением авиастраховки и эксплуатационных рисков: из-за санкций оперативный ремонт судов силами отечественных специалистов запрещен.