РПЦ призвала проверять решения судов на соответствие традиционным ценностям
РПЦ предложила закрепить в законе традиционные ценности как критерий для судебных решений
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В российском законодательстве нужно закрепить традиционные ценности как критерий для исполнения судебных решений, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в четверг председатель отдела Владимир Легойда заявил, что решение суда в Петербурге о выдаче несовершеннолетней гражданки РФ матери, вступившей заграницей в "однополый брак", неприемлемо. Он также призвал российских законодателей "рассмотреть возможность внесения в законодательство необходимых изменений, которые исключали бы выдачу иностранным государствам детей, рожденных в России или от российских граждан, в однополые семьи".
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"Хорошо, если соответствие традиционным ценностям будет непременным закрепленным в законе критерием определения того, соответствует ли то или иное судебное решение публичному порядку. И, соответственно, может ли быть исполнено", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "публичный порядок" как критерий исполнения решений суда "всегда опирался на нравственный консенсус общества". "Однако "левацкие" тенденции в праве практически привели к забвению этой нормы толкования. Якобы потому, что мораль слишком разнообразна", - заключил представитель РПЦ.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин намерен обратиться в Генпрокуратуру и Верховный суд в связи с решением суда в Петербурге отдать 8-летнюю девочку ЛГБТ-матери из Австралии, обвиняемой в сексуальном насилии над дочерью. По словам Петренко, такое решение суда вызывает недоумение. Она подчеркнула, что суд проигнорировал желание девочки остаться жить с отцом в России.
По данным СМИ, девочка родилась в Австралии, у нее двойное гражданство. Отец, узнав о способах воспитания дочери, увез ее в Россию, они поселились в Ленинградской области. Мать обратилась в австралийский суд, который постановил девочку вернуть. Отец же подал иск в российский суд, требуя ограничить женщину в родительских правах. Тот принял решение в пользу матери, после апелляции оно было отменено, но 23 мая суд вновь постановил отобрать девочку у отца.