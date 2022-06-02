https://ria.ru/20220602/tsennosti-1792595223.html

РПЦ призвала проверять решения судов на соответствие традиционным ценностям

РПЦ призвала проверять решения судов на соответствие традиционным ценностям - РИА Новости, 02.06.2022

РПЦ призвала проверять решения судов на соответствие традиционным ценностям

В российском законодательстве нужно закрепить традиционные ценности как критерий для исполнения судебных решений, считает зампредседателя синодального отдела по РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:36

2022-06-02T12:36

2022-06-02T12:36

религия

владимир легойда

светлана петренко

александр бастрыкин

россия

санкт-петербург

австралия

русская православная церковь

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В российском законодательстве нужно закрепить традиционные ценности как критерий для исполнения судебных решений, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее в четверг председатель отдела Владимир Легойда заявил, что решение суда в Петербурге о выдаче несовершеннолетней гражданки РФ матери, вступившей заграницей в "однополый брак", неприемлемо. Он также призвал российских законодателей "рассмотреть возможность внесения в законодательство необходимых изменений, которые исключали бы выдачу иностранным государствам детей, рожденных в России или от российских граждан, в однополые семьи"."Хорошо, если соответствие традиционным ценностям будет непременным закрепленным в законе критерием определения того, соответствует ли то или иное судебное решение публичному порядку. И, соответственно, может ли быть исполнено", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.Он отметил, что "публичный порядок" как критерий исполнения решений суда "всегда опирался на нравственный консенсус общества". "Однако "левацкие" тенденции в праве практически привели к забвению этой нормы толкования. Якобы потому, что мораль слишком разнообразна", - заключил представитель РПЦ.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин намерен обратиться в Генпрокуратуру и Верховный суд в связи с решением суда в Петербурге отдать 8-летнюю девочку ЛГБТ-матери из Австралии, обвиняемой в сексуальном насилии над дочерью. По словам Петренко, такое решение суда вызывает недоумение. Она подчеркнула, что суд проигнорировал желание девочки остаться жить с отцом в России.По данным СМИ, девочка родилась в Австралии, у нее двойное гражданство. Отец, узнав о способах воспитания дочери, увез ее в Россию, они поселились в Ленинградской области. Мать обратилась в австралийский суд, который постановил девочку вернуть. Отец же подал иск в российский суд, требуя ограничить женщину в родительских правах. Тот принял решение в пользу матери, после апелляции оно было отменено, но 23 мая суд вновь постановил отобрать девочку у отца.

https://ria.ru/20220421/rynok-1784665601.html

https://ria.ru/20220401/tsennosti-1781310026.html

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санкт-петербург

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Ольга Маркова

владимир легойда, светлана петренко, александр бастрыкин, россия, санкт-петербург, австралия, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, религия