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РПЦ призвала проверять решения судов на соответствие традиционным ценностям - РИА Новости, 02.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220602/tsennosti-1792595223.html
РПЦ призвала проверять решения судов на соответствие традиционным ценностям
РПЦ призвала проверять решения судов на соответствие традиционным ценностям - РИА Новости, 02.06.2022
РПЦ призвала проверять решения судов на соответствие традиционным ценностям
В российском законодательстве нужно закрепить традиционные ценности как критерий для исполнения судебных решений, считает зампредседателя синодального отдела по РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:36
2022-06-02T12:36
религия
владимир легойда
светлана петренко
александр бастрыкин
россия
санкт-петербург
австралия
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В российском законодательстве нужно закрепить традиционные ценности как критерий для исполнения судебных решений, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее в четверг председатель отдела Владимир Легойда заявил, что решение суда в Петербурге о выдаче несовершеннолетней гражданки РФ матери, вступившей заграницей в "однополый брак", неприемлемо. Он также призвал российских законодателей "рассмотреть возможность внесения в законодательство необходимых изменений, которые исключали бы выдачу иностранным государствам детей, рожденных в России или от российских граждан, в однополые семьи"."Хорошо, если соответствие традиционным ценностям будет непременным закрепленным в законе критерием определения того, соответствует ли то или иное судебное решение публичному порядку. И, соответственно, может ли быть исполнено", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.Он отметил, что "публичный порядок" как критерий исполнения решений суда "всегда опирался на нравственный консенсус общества". "Однако "левацкие" тенденции в праве практически привели к забвению этой нормы толкования. Якобы потому, что мораль слишком разнообразна", - заключил представитель РПЦ.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин намерен обратиться в Генпрокуратуру и Верховный суд в связи с решением суда в Петербурге отдать 8-летнюю девочку ЛГБТ-матери из Австралии, обвиняемой в сексуальном насилии над дочерью. По словам Петренко, такое решение суда вызывает недоумение. Она подчеркнула, что суд проигнорировал желание девочки остаться жить с отцом в России.По данным СМИ, девочка родилась в Австралии, у нее двойное гражданство. Отец, узнав о способах воспитания дочери, увез ее в Россию, они поселились в Ленинградской области. Мать обратилась в австралийский суд, который постановил девочку вернуть. Отец же подал иск в российский суд, требуя ограничить женщину в родительских правах. Тот принял решение в пользу матери, после апелляции оно было отменено, но 23 мая суд вновь постановил отобрать девочку у отца.
https://ria.ru/20220421/rynok-1784665601.html
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владимир легойда, светлана петренко, александр бастрыкин, россия, санкт-петербург, австралия, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, религия
12:36 02.06.2022
 
РПЦ призвала проверять решения судов на соответствие традиционным ценностям

РПЦ предложила закрепить в законе традиционные ценности как критерий для судебных решений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В российском законодательстве нужно закрепить традиционные ценности как критерий для исполнения судебных решений, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в четверг председатель отдела Владимир Легойда заявил, что решение суда в Петербурге о выдаче несовершеннолетней гражданки РФ матери, вступившей заграницей в "однополый брак", неприемлемо. Он также призвал российских законодателей "рассмотреть возможность внесения в законодательство необходимых изменений, которые исключали бы выдачу иностранным государствам детей, рожденных в России или от российских граждан, в однополые семьи".
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"Хорошо, если соответствие традиционным ценностям будет непременным закрепленным в законе критерием определения того, соответствует ли то или иное судебное решение публичному порядку. И, соответственно, может ли быть исполнено", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "публичный порядок" как критерий исполнения решений суда "всегда опирался на нравственный консенсус общества". "Однако "левацкие" тенденции в праве практически привели к забвению этой нормы толкования. Якобы потому, что мораль слишком разнообразна", - заключил представитель РПЦ.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин намерен обратиться в Генпрокуратуру и Верховный суд в связи с решением суда в Петербурге отдать 8-летнюю девочку ЛГБТ-матери из Австралии, обвиняемой в сексуальном насилии над дочерью. По словам Петренко, такое решение суда вызывает недоумение. Она подчеркнула, что суд проигнорировал желание девочки остаться жить с отцом в России.
По данным СМИ, девочка родилась в Австралии, у нее двойное гражданство. Отец, узнав о способах воспитания дочери, увез ее в Россию, они поселились в Ленинградской области. Мать обратилась в австралийский суд, который постановил девочку вернуть. Отец же подал иск в российский суд, требуя ограничить женщину в родительских правах. Тот принял решение в пользу матери, после апелляции оно было отменено, но 23 мая суд вновь постановил отобрать девочку у отца.
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РелигияВладимир ЛегойдаСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинРоссияСанкт-ПетербургАвстралияРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФРелигия
 
 
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