https://ria.ru/20220602/trassa-1792704331.html

Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска

Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска - РИА Новости, 02.06.2022

Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска

Власти намерены продлить автомагистраль М12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:54

2022-06-02T17:54

2022-06-02T17:54

экономика

авто

казань

екатеринбург

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти намерены продлить автомагистраль М12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства."Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска", — сказал глава государства.Путин отметил, что М12 сейчас является крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства в России. Цель — вывести трассу на границу с Казахстаном в рамках коридора Европа — Западный Китай.Президент попросил доложить о ходе работ над проектом и перспективе выхода на сибирские регионы.Платную трассу М12 Москва — Казань планируют открыть для автомобилистов в 2024 году, причем некоторые участки сдадут в эксплуатацию уже в текущем году.Длина автодороги — 823 километра, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Расчетная скорость движения на трассе — 130 километров в час, что позволит проехать ее целиком за 6,5 часа.В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин допустил продление М12 до Новосибирска с дальнейшим выходом на Монголию.

https://ria.ru/20220601/proezd-1792241962.html

https://ria.ru/20220601/meridian-1792240327.html

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екатеринбург

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, авто, казань, екатеринбург, россия, владимир путин