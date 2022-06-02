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Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска - РИА Новости, 02.06.2022
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Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска
Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска - РИА Новости, 02.06.2022
Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска
Власти намерены продлить автомагистраль М12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:54
2022-06-02T17:54
экономика
авто
казань
екатеринбург
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти намерены продлить автомагистраль М12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства."Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска", — сказал глава государства.Путин отметил, что М12 сейчас является крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства в России. Цель — вывести трассу на границу с Казахстаном в рамках коридора Европа — Западный Китай.Президент попросил доложить о ходе работ над проектом и перспективе выхода на сибирские регионы.Платную трассу М12 Москва — Казань планируют открыть для автомобилистов в 2024 году, причем некоторые участки сдадут в эксплуатацию уже в текущем году.Длина автодороги — 823 километра, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Расчетная скорость движения на трассе — 130 километров в час, что позволит проехать ее целиком за 6,5 часа.В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин допустил продление М12 до Новосибирска с дальнейшим выходом на Монголию.
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экономика, авто, казань, екатеринбург, россия, владимир путин
17:54 02.06.2022
 
Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска

Президент Путин подтвердил планы продлить магистраль М12 Москва — Казань до Челябинска

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомагистраль
Автомагистраль - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти намерены продлить автомагистраль М12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства.
"Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска", — сказал глава государства.
Путин отметил, что М12 сейчас является крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства в России. Цель — вывести трассу на границу с Казахстаном в рамках коридора Европа — Западный Китай.
Президент попросил доложить о ходе работ над проектом и перспективе выхода на сибирские регионы.
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Длина автодороги — 823 километра, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Расчетная скорость движения на трассе — 130 километров в час, что позволит проехать ее целиком за 6,5 часа.
В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин допустил продление М12 до Новосибирска с дальнейшим выходом на Монголию.
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ЭкономикаАвтоКазаньЕкатеринбургРоссияВладимир Путин
 
 
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