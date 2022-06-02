https://ria.ru/20220602/stroitelstvo-1792555915.html

Глава Приамурья призвал делать акцент на строительстве жилья в селах

Глава Приамурья призвал делать акцент на строительстве жилья в селах - РИА Новости, 02.06.2022

Глава Приамурья призвал делать акцент на строительстве жилья в селах

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно делать акцент на строительстве жилья в сёлах области. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:38

2022-06-02T10:38

2022-06-02T10:38

амурская область

общество

амурская область

сковородино

тамбовский район

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно делать акцент на строительстве жилья в сёлах области.Как уточняет правительство Приамурья, сейчас по программе "Комплексное развитие сельских территорий" за счёт федеральных средств в Ивановском округе строят четыре жилых дома, новоселье здесь отметят семьи из Ивановки и Большеозерки. Кроме того, благодаря госпрограмме в апреле установили фонари в сквере и парковой зоне села Толстовка, в Новоалександровке к осени появится универсальная спортивная площадка.Программа "Комплексное развитие сельских территорий" работает в Амурской области третий год, в 2021-м благодаря этому в 22 сёлах Приамурья удалось воплотить в жизнь проекты по благоустройству, также три многодетных семьи из Тамбовского района переехали в новые дома.В 2022 году сельхозпредприятия смогут получать помощь от государства при возведении домов для своих работников, субсидия предполагает возмещать за каждый квадратный метр жилья по 20 тысяч рублей. Деньги на это будут выделены из бюджета области, принимать заявки на участие в программе планируют начать в октябре."Программа вызвала большой интерес у аграриев. Как показал мониторинг, успешные сельхозпредприятия готовы строить дома для своих работников. Так, компания АНК планирует построить 12 домов в селе Волково – это целая новая улица, КФХ Романов из Октябрьского района заявило о готовности возвести пять домов в селе Борисоглебка. Пока в списке 11 сельхозпредприятий, которые предварительно планируют строить жилье для своих работников в этом году", - цитирует правительство Амурской области зампреда Олега Туркова.Также программа "Комплексное развитие сельских территорий" предполагает помощь молодым семьям при покупке жилья на селе в ипотеку, в этом году на единовременные выплаты для участия в льготном кредитовании предусмотрено 5,5 миллиона рублей. Заявления на эту меру поддержки подали 17 семей, 16 уже получили деньги.В 2023 году Амурская область рассчитывает принять участие в подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий или агломераций", от региона поданы две заявки – от села Ивановка и города Сковородино. По проекту комплексного развития села Ивановка предполагается строительство детского сада, стадиона и многоквартирного жилого дома, а также подготовка площадки под строительство 56 частных домов – на одну и две семьи.В городе Сковородино хотят построить центр культурного развития, котельную, установить уличные фонари в шести населенных пунктах Сковородинского района.Как отметил Орлов , для развития деревень и повышения уровня жизни в сёлах нужно использовать любую возможность."На 2023 год по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Минсельхоз РФ направлены заявки от региона на общую сумму в 1,6 миллиарда рублей. Необходимо разработать план таких заявок на три года вперед – по всем возможным государственным программам. В первую очередь акцент нужно сделать на строительстве жилья в сёлах. В области сейчас активно развивается сельское хозяйство, реализуются новые перспективные проекты, строятся современные комплексы. На всех этих предприятиях будут нужны квалифицированные кадры. А людям в первую очередь необходимо качественное жилье", - прокомментировал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.

https://ria.ru/20220601/blagoustroystvo-1792244568.html

https://ria.ru/20220527/zemlya-1791138669.html

амурская область

сковородино

тамбовский район

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Дарья Буймова

общество, амурская область, сковородино, тамбовский район, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)