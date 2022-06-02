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Страны СНГ заявили о консолидации позиций для обеспечения мира - РИА Новости, 02.06.2022
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Страны СНГ заявили о консолидации позиций для обеспечения мира
Страны СНГ заявили о консолидации позиций для обеспечения мира - РИА Новости, 02.06.2022
Страны СНГ заявили о консолидации позиций для обеспечения мира
Страны СНГ на заседании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения подтвердили готовность координировать действия для обеспечения прочного мира РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:47
2022-06-02T14:47
в мире
снг
минск
армения
белоруссия
казахстан
киргизия
россия
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МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Страны СНГ на заседании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения подтвердили готовность координировать действия для обеспечения прочного мира и укрепления международной безопасности, сообщила пресс-служба исполкома СНГ.Отмечается, что заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения состоялось 1 июня в Минске по предложению Российской Федерации. В заседании принимали участие представители Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ, сообщает пресс-служба.Следующее заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения планируется провести в Москве в декабре, отмечает пресс-служба.
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в мире, снг, минск, армения, белоруссия, казахстан, киргизия, россия, таджикистан, узбекистан
14:47 02.06.2022
 
Страны СНГ заявили о консолидации позиций для обеспечения мира

Страны СНГ заявили о готовности координировать действия для обеспечения прочного мира

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Страны СНГ на заседании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения подтвердили готовность координировать действия для обеспечения прочного мира и укрепления международной безопасности, сообщила пресс-служба исполкома СНГ.
Отмечается, что заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения состоялось 1 июня в Минске по предложению Российской Федерации. В заседании принимали участие представители Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ, сообщает пресс-служба.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике гарантий безопасности. Подтверждена готовность государств – участников СНГ продолжить работу в рамках Совместной комиссии по координации своих действий и консолидации позиций для обеспечения прочного мира и укрепления международной безопасности", - говорится в сообщении.
Следующее заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения планируется провести в Москве в декабре, отмечает пресс-служба.
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