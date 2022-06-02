https://ria.ru/20220602/sng-1792640014.html

Страны СНГ заявили о консолидации позиций для обеспечения мира

Страны СНГ заявили о консолидации позиций для обеспечения мира - РИА Новости, 02.06.2022

Страны СНГ заявили о консолидации позиций для обеспечения мира

Страны СНГ на заседании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения подтвердили готовность координировать действия для обеспечения прочного мира РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:47

2022-06-02T14:47

2022-06-02T14:47

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снг

минск

армения

белоруссия

казахстан

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россия

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МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Страны СНГ на заседании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения подтвердили готовность координировать действия для обеспечения прочного мира и укрепления международной безопасности, сообщила пресс-служба исполкома СНГ.Отмечается, что заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения состоялось 1 июня в Минске по предложению Российской Федерации. В заседании принимали участие представители Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ, сообщает пресс-служба.Следующее заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения планируется провести в Москве в декабре, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220530/sandu-1791892202.html

минск

армения

белоруссия

казахстан

киргизия

россия

таджикистан

узбекистан

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в мире, снг, минск, армения, белоруссия, казахстан, киргизия, россия, таджикистан, узбекистан