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Хакер RaHDIt считает, что рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ - РИА Новости, 02.06.2022
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https://ria.ru/20220602/sbu-1792570699.html
Хакер RaHDIt считает, что рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ
Хакер RaHDIt считает, что рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ - РИА Новости, 02.06.2022
Хакер RaHDIt считает, что рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ
Опубликованная российской хакерской группой RaHDIt информация о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ) сильно ослабила эту спецслужбу, сообщил РИА... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:14
2022-06-02T11:35
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
в мире
украина
технологии
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Опубликованная российской хакерской группой RaHDIt информация о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ) сильно ослабила эту спецслужбу, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.Накануне RaHDIt на ресурсе "Немезида" опубликовала сведения о 700 сотрудниках СБУ с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб."То, что мы эти данные опубликовали, сильно ударило по конкретным сотрудникам, это ослабило возможности работы СБУ. Не только на территории России, куда они уже не смогут въехать, потому что мы все их фотографии опубликовали, но и на территории Украины. Они не смогут своим гражданам представляться представителями России, устраивать какие-то провокации, уже даже граждане Украины будут понимать, что это представители СБУ", - сказал хакер."Естественно, мы будем продолжать работу, будут дальнейшие публикации. Будет дальнейшая работа проводиться не только по сотрудникам СБУ, по сотрудникам всех силовых ведомств Украины, по лицам, которые причастны к принятию каких-то решений, в том числе и с офиса президента, с ключевых министерств, типа министерства информации Украины, которое занимается пропагандой и дезинформацией, направленной на собственное население, в том числе запугивание своих граждан. Такая работа будет, естественно, проводиться дальше, так что будут дальнейшие публикации", - добавил хакер.По его словам, такой информации у RaHDIt в несколько раз больше, чем уже опубликовано. "Но мы должны всех проверить, все проверить. Отсортировать всех сотрудников. Потому что частично есть люди, которые уже давно не являются сотрудниками… Однофамильцы попадают. Мы должны быть уверены в каждой информации, которую мы выкладываем", - сказал хакер.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.
https://ria.ru/20220526/sbu-1790867447.html
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служба безопасности украины, в мире, украина, технологии, россия, ситуация в днр и лнр
11:14 02.06.2022 (обновлено: 11:35 02.06.2022)
 
Хакер RaHDIt считает, что рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ

Хакер RaHDIt считает, что рассекречивание данных о 700 сотрудниках сильно ослабило СБУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Опубликованная российской хакерской группой RaHDIt информация о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ) сильно ослабила эту спецслужбу, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.
Накануне RaHDIt на ресурсе "Немезида" опубликовала сведения о 700 сотрудниках СБУ с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
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"То, что мы эти данные опубликовали, сильно ударило по конкретным сотрудникам, это ослабило возможности работы СБУ. Не только на территории России, куда они уже не смогут въехать, потому что мы все их фотографии опубликовали, но и на территории Украины. Они не смогут своим гражданам представляться представителями России, устраивать какие-то провокации, уже даже граждане Украины будут понимать, что это представители СБУ", - сказал хакер.
"Естественно, мы будем продолжать работу, будут дальнейшие публикации. Будет дальнейшая работа проводиться не только по сотрудникам СБУ, по сотрудникам всех силовых ведомств Украины, по лицам, которые причастны к принятию каких-то решений, в том числе и с офиса президента, с ключевых министерств, типа министерства информации Украины, которое занимается пропагандой и дезинформацией, направленной на собственное население, в том числе запугивание своих граждан. Такая работа будет, естественно, проводиться дальше, так что будут дальнейшие публикации", - добавил хакер.

По его словам, такой информации у RaHDIt в несколько раз больше, чем уже опубликовано. "Но мы должны всех проверить, все проверить. Отсортировать всех сотрудников. Потому что частично есть люди, которые уже давно не являются сотрудниками… Однофамильцы попадают. Мы должны быть уверены в каждой информации, которую мы выкладываем", - сказал хакер.
В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.
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