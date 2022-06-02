https://ria.ru/20220602/sbu-1792570699.html

Хакер RaHDIt считает, что рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ

Хакер RaHDIt считает, что рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ - РИА Новости, 02.06.2022

Хакер RaHDIt считает, что рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ

Опубликованная российской хакерской группой RaHDIt информация о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ) сильно ослабила эту спецслужбу, сообщил РИА... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:14

2022-06-02T11:14

2022-06-02T11:35

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Опубликованная российской хакерской группой RaHDIt информация о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ) сильно ослабила эту спецслужбу, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.Накануне RaHDIt на ресурсе "Немезида" опубликовала сведения о 700 сотрудниках СБУ с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб."То, что мы эти данные опубликовали, сильно ударило по конкретным сотрудникам, это ослабило возможности работы СБУ. Не только на территории России, куда они уже не смогут въехать, потому что мы все их фотографии опубликовали, но и на территории Украины. Они не смогут своим гражданам представляться представителями России, устраивать какие-то провокации, уже даже граждане Украины будут понимать, что это представители СБУ", - сказал хакер."Естественно, мы будем продолжать работу, будут дальнейшие публикации. Будет дальнейшая работа проводиться не только по сотрудникам СБУ, по сотрудникам всех силовых ведомств Украины, по лицам, которые причастны к принятию каких-то решений, в том числе и с офиса президента, с ключевых министерств, типа министерства информации Украины, которое занимается пропагандой и дезинформацией, направленной на собственное население, в том числе запугивание своих граждан. Такая работа будет, естественно, проводиться дальше, так что будут дальнейшие публикации", - добавил хакер.По его словам, такой информации у RaHDIt в несколько раз больше, чем уже опубликовано. "Но мы должны всех проверить, все проверить. Отсортировать всех сотрудников. Потому что частично есть люди, которые уже давно не являются сотрудниками… Однофамильцы попадают. Мы должны быть уверены в каждой информации, которую мы выкладываем", - сказал хакер.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.

https://ria.ru/20220526/sbu-1790867447.html

https://ria.ru/20220602/pytki-1792556627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба безопасности украины, в мире, украина, технологии, россия, ситуация в днр и лнр