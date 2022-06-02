https://ria.ru/20220602/polsha-1792731261.html

Польша получит сотни миллионов евро от ЕС за поставленное Украине оружие

Польша получит сотни миллионов евро от ЕС за поставленное Украине оружие - РИА Новости, 02.06.2022

Польша получит сотни миллионов евро от ЕС за поставленное Украине оружие

Польша получит сотни миллионов евро от Евросоюза за поставленное на Украину оружие, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:29

2022-06-02T19:29

2022-06-02T19:29

в мире

украина

польша

россия

урсула фон дер ляйен

матеуш моравецкий

еврокомиссия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg

ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Польша получит сотни миллионов евро от Евросоюза за поставленное на Украину оружие, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Польша поставила Украине несколько сотен танков, самоходные гаубицы, минометы, боеприпасы, беспилотники, запчасти для истребителей и другое вооружение."Со стороны Европейского союза мы получим поддержку, связанную с передачей на Украину оборонительного оружия. Есть специальная бюджетная закладка, которая была запущена, а это сотни миллионов евро", - сказал Моравецкий на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/polsha-1792623139.html

https://ria.ru/20220602/konfiskatsiya-1792594068.html

украина

польша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, польша, россия, урсула фон дер ляйен, матеуш моравецкий, еврокомиссия, европа, оружие