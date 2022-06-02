https://ria.ru/20220602/ogranicheniya-1792632033.html

Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией

Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией - РИА Новости, 02.06.2022

Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией

Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу из-за пандемии коронавируса, в том числе с Россией, до 30 июня, сообщает министерство внутренних дел РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:25

2022-06-02T14:25

2022-06-02T14:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июня - РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу из-за пандемии коронавируса, в том числе с Россией, до 30 июня, сообщает министерство внутренних дел страны."Пандемия COVID-19 продолжает распространяться. Для обеспечения пропускной способности системы здравоохранения ограничения на внешнее приграничное движение будут действовать до 30 июня. Правительство приняло решение о продлении существующих ограничений на своем заседании 2 июня", - говорится в сообщении.Въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет.

https://ria.ru/20220602/oae-1792606457.html

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здоровье - общество, финляндия, воз, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм