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Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
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Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией
Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией - РИА Новости, 02.06.2022
Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией
Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу из-за пандемии коронавируса, в том числе с Россией, до 30 июня, сообщает министерство внутренних дел РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:25
2022-06-02T14:27
здоровье - общество
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воз
россия
коронавирус covid-19
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новости - туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июня - РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу из-за пандемии коронавируса, в том числе с Россией, до 30 июня, сообщает министерство внутренних дел страны."Пандемия COVID-19 продолжает распространяться. Для обеспечения пропускной способности системы здравоохранения ограничения на внешнее приграничное движение будут действовать до 30 июня. Правительство приняло решение о продлении существующих ограничений на своем заседании 2 июня", - говорится в сообщении.Въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет.
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здоровье - общество, финляндия, воз, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм
14:25 02.06.2022 (обновлено: 14:27 02.06.2022)
 
Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией

МВД Финляндии: Хельсинки продлили ограничения по COVID-19 на границе с Россией до 30 июня

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июня - РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу из-за пандемии коронавируса, в том числе с Россией, до 30 июня, сообщает министерство внутренних дел страны.
"Пандемия COVID-19 продолжает распространяться. Для обеспечения пропускной способности системы здравоохранения ограничения на внешнее приграничное движение будут действовать до 30 июня. Правительство приняло решение о продлении существующих ограничений на своем заседании 2 июня", - говорится в сообщении.
Въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет.
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