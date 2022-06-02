https://ria.ru/20220602/obstrel-1792672787.html

Украинские войска снова обстреляли Макеевку

Украинские войска снова обстреляли Макеевку - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Макеевку

Украинские войска в 15.55 мск вновь обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:16

2022-06-02T16:16

2022-06-02T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 мск вновь обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Предыдущий обстрел Макеевки был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК в 13.50. Украинские войска выпустили по Кировскому и Червоногвардейскому районам города 20 снарядов калибром 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/izyum-1792066172.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк