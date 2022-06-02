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Украинские войска снова обстреляли Макеевку - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска снова обстреляли Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Макеевку - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Макеевку
Украинские войска в 15.55 мск вновь обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:16
2022-06-02T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 мск вновь обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Предыдущий обстрел Макеевки был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК в 13.50. Украинские войска выпустили по Кировскому и Червоногвардейскому районам города 20 снарядов калибром 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
16:16 02.06.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Макеевку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ снова обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 мск вновь обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Предыдущий обстрел Макеевки был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК в 13.50. Украинские войска выпустили по Кировскому и Червоногвардейскому районам города 20 снарядов калибром 155 миллиметров.
Последствия обстрелов в центре Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилого сектора автомобиль в Калининском районе Донецка
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

Женщина показывает отверстие в стене после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

Мужчина осматривает воронку от 155-мм снаряда после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

Сотрудник МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

Женщина убирает осколки стекол на лестнице в подъезде жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

Мужчина в комнате жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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