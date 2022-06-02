06:08 02.06.2022 (обновлено: 10:23 02.06.2022)
В Китае назвали четыре контрмеры России в ответ на расширение НАТО
Профессор Ван Сяньцзюй заявил о наличии у Москвы четырех контрмер против расширения НАТО
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Россия будет использовать свои контрмеры в вопросе возможного расширения НАТО, их как минимум четыре, пишет научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для издания "Хуаньцю шибао".
"Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечет за собой серьезные последствия", – указывает Ван Сяньцзюй. Россия напомнила Хельсинки и Стокгольму, что не стоит неверно оценивать ситуацию, подчеркнув, что "неправильное решение" усилит региональную напряженность и нисколько не укрепит их безопасность. Также Кремль сделал акцент на том, что размещение объектов военной инфраструктуры НАТО на их территории неизбежно приведет к ответной реакции со стороны Москвы.
Вторая мера подразумевает шаги по дальнейшему усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), указывает автор. В середине мая в Кремле состоялась встреча лидеров шести государств-членов ОДКБ, на которой обсуждались такие вопросы, как укрепление сотрудничества стран-участниц и совершенствование системы коллективной безопасности.
В-третьих, Россия стала уделять больше внимания взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, продолжает Ван Сяньцзюй. "Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей", - поясняет он.
Четвертый шаг – это всестороннее развитие Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам автора, перед лицом беспрецедентных экономических и финансовых санкций со стороны западных стран Россия придает все большее значение роли объединения.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть Скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В середине мая Хельсинки и Стокгольм подали заявки на присоединение к блоку, но их рассмотрение фактически заблокировала Турция. Анкара выдвинула требования, в том числе относительно запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, которые Скандинавские страны пока не готовы выполнить.
В России неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте подчеркивал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.
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