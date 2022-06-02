https://ria.ru/20220602/matvienko-1792643440.html

Матвиенко заявила, что "окно в Европу" еще может пригодиться

Матвиенко заявила, что "окно в Европу" еще может пригодиться - РИА Новости, 02.06.2022

Матвиенко заявила, что "окно в Европу" еще может пригодиться

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что навсегда "заколотить" окно в Европу не нужно, оно может пригодиться, но пока Запад не изменит свою... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:53

2022-06-02T14:53

2022-06-02T16:05

валентина матвиенко

в мире

россия

евросоюз

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что навсегда "заколотить" окно в Европу не нужно, оно может пригодиться, но пока Запад не изменит свою ментальность, речь о восстановлении отношений идти не может.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, то Россия серьезно подумает, нужно ли ей это."Я не выступаю за то, чтобы сейчас сразу заколотить окно в Европу, оно может пригодиться. Но пока не произойдут ментальные изменения в странах Европы, пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире, конечно же, никакой речи о восстановлении отношений с Западом идти не может", - сказала Матвиенко журналистам."Минимальные контакты поддерживаются, особенно с Европой они необходимы. Но в условиях, когда политика направлена на разрушение нашей страны в ущерб интересов своих же граждан и экономик, то отношения с таким Западом нам точно не нужны, и Россия в отношениях с таким Западом не нуждается", - добавила Матвиенко. При этом, несмотря на разрушительную политику, которую США и Запад требуют от других стран, Россия продолжает развиваться, отметила она.По словам Матвиенко, сегодня Россия имеет много сторонников, которые разделяют ее подходы и видения, включая страны Азии, Африки и Латинской Америки, с которыми есть возможности расширять взаимовыгодные связи.

https://ria.ru/20220602/embargo-1792500359.html

https://ria.ru/20220602/velikobritaniya-1792452236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, в мире, россия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии