14:53 02.06.2022 (обновлено: 16:05 02.06.2022)
Матвиенко заявила, что "окно в Европу" еще может пригодиться
Матвиенко заявила, что не выступает за "заколачивание" окна в Европу навсегда
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что навсегда "заколотить" окно в Европу не нужно, оно может пригодиться, но пока Запад не изменит свою ментальность, речь о восстановлении отношений идти не может.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, то Россия серьезно подумает, нужно ли ей это.
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"Я не выступаю за то, чтобы сейчас сразу заколотить окно в Европу, оно может пригодиться. Но пока не произойдут ментальные изменения в странах Европы, пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире, конечно же, никакой речи о восстановлении отношений с Западом идти не может", - сказала Матвиенко журналистам.
"Минимальные контакты поддерживаются, особенно с Европой они необходимы. Но в условиях, когда политика направлена на разрушение нашей страны в ущерб интересов своих же граждан и экономик, то отношения с таким Западом нам точно не нужны, и Россия в отношениях с таким Западом не нуждается", - добавила Матвиенко. При этом, несмотря на разрушительную политику, которую США и Запад требуют от других стран, Россия продолжает развиваться, отметила она.
По словам Матвиенко, сегодня Россия имеет много сторонников, которые разделяют ее подходы и видения, включая страны Азии, Африки и Латинской Америки, с которыми есть возможности расширять взаимовыгодные связи.