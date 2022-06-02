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Матвиенко заявила, что "окно в Европу" еще может пригодиться - РИА Новости, 02.06.2022
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Матвиенко заявила, что "окно в Европу" еще может пригодиться
Матвиенко заявила, что "окно в Европу" еще может пригодиться - РИА Новости, 02.06.2022
Матвиенко заявила, что "окно в Европу" еще может пригодиться
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что навсегда "заколотить" окно в Европу не нужно, оно может пригодиться, но пока Запад не изменит свою... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:53
2022-06-02T16:05
валентина матвиенко
в мире
россия
евросоюз
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что навсегда "заколотить" окно в Европу не нужно, оно может пригодиться, но пока Запад не изменит свою ментальность, речь о восстановлении отношений идти не может.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, то Россия серьезно подумает, нужно ли ей это."Я не выступаю за то, чтобы сейчас сразу заколотить окно в Европу, оно может пригодиться. Но пока не произойдут ментальные изменения в странах Европы, пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире, конечно же, никакой речи о восстановлении отношений с Западом идти не может", - сказала Матвиенко журналистам."Минимальные контакты поддерживаются, особенно с Европой они необходимы. Но в условиях, когда политика направлена на разрушение нашей страны в ущерб интересов своих же граждан и экономик, то отношения с таким Западом нам точно не нужны, и Россия в отношениях с таким Западом не нуждается", - добавила Матвиенко. При этом, несмотря на разрушительную политику, которую США и Запад требуют от других стран, Россия продолжает развиваться, отметила она.По словам Матвиенко, сегодня Россия имеет много сторонников, которые разделяют ее подходы и видения, включая страны Азии, Африки и Латинской Америки, с которыми есть возможности расширять взаимовыгодные связи.
https://ria.ru/20220602/embargo-1792500359.html
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валентина матвиенко, в мире, россия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии
14:53 02.06.2022 (обновлено: 16:05 02.06.2022)
 
Матвиенко заявила, что "окно в Европу" еще может пригодиться

Матвиенко заявила, что не выступает за "заколачивание" окна в Европу навсегда

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что навсегда "заколотить" окно в Европу не нужно, оно может пригодиться, но пока Запад не изменит свою ментальность, речь о восстановлении отношений идти не может.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, то Россия серьезно подумает, нужно ли ей это.
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"Я не выступаю за то, чтобы сейчас сразу заколотить окно в Европу, оно может пригодиться. Но пока не произойдут ментальные изменения в странах Европы, пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире, конечно же, никакой речи о восстановлении отношений с Западом идти не может", - сказала Матвиенко журналистам.
"Минимальные контакты поддерживаются, особенно с Европой они необходимы. Но в условиях, когда политика направлена на разрушение нашей страны в ущерб интересов своих же граждан и экономик, то отношения с таким Западом нам точно не нужны, и Россия в отношениях с таким Западом не нуждается", - добавила Матвиенко. При этом, несмотря на разрушительную политику, которую США и Запад требуют от других стран, Россия продолжает развиваться, отметила она.
По словам Матвиенко, сегодня Россия имеет много сторонников, которые разделяют ее подходы и видения, включая страны Азии, Африки и Латинской Америки, с которыми есть возможности расширять взаимовыгодные связи.
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