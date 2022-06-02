https://ria.ru/20220602/loza-1792679364.html
Лоза предложил поменять текст гимна России
Лоза предложил поменять текст гимна России - РИА Новости, 02.06.2022
Лоза предложил поменять текст гимна России
Юрий Лоза обеспокоился текстом гимна России и предложил поменять его. По мнению певца, современный вариант слишком декларативен и в нем много описательных... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:47
2022-06-02T16:47
2022-06-02T16:47
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Юрий Лоза обеспокоился текстом гимна России и предложил поменять его. По мнению певца, современный вариант слишком декларативен и в нем много описательных моментов. В качестве примера хорошего текста певец привел песню "Широка страна моя родная", поскольку она "идет от конкретного человека". При этом певец не уточнил, почему этот вопрос начал волновать его именно сейчас. Гимн России приняли в 2000 году, за его основу взяли музыку советского гимна, которую написал Александр Александров. Текст написал соавтор того же гимна СССР Сергей Михалков. Впервые новый символ России прозвучал 30 декабря 2000 года на приеме в Кремле, граждане страны услышали его 1 января 2001-ого после традиционного новогоднего обращения Владимира Путина. Ранее Лоза судился с Первым каналом по поводу песни "Плот": по мнению исполнителя композицию "существенным образом испортили" на шоу "Голос". Суд частично удовлетворил иск певца и обязал телеканал выплатить ему миллион рублей из заявленных в иске четырех. Однако, Первый канал оспорил компенсацию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, юрий лоза, шоу-бизнес
Лоза предложил поменять текст гимна России
Лоза предложил поменять текст гимна России и сделать его авторство коллективным
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Юрий Лоза обеспокоился текстом гимна России и предложил поменять его. По мнению певца, современный вариант слишком декларативен и в нем много описательных моментов.
"Любую мелодию можно использовать, если она легко ложится на уши. Эту мелодию тоже можно использовать, но сам гимн не должен быть декларативным. Он не может описательным быть. Гимн должен идти из сердца", – сказал Лоза.
В качестве примера хорошего текста певец привел песню "Широка страна моя родная", поскольку она "идет от конкретного человека".
"Я бы взял 10 текстовиков хороших и предложил им написать гимн России, но без личного авторства. Как коллективное авторство, чтобы потом никто не стучал себя в грудь: "Это я придумал", – сказал Лоза.
При этом певец не уточнил, почему этот вопрос начал волновать его именно сейчас.
Гимн России приняли в 2000 году, за его основу взяли музыку советского гимна, которую написал Александр Александров. Текст написал соавтор того же гимна СССР Сергей Михалков. Впервые новый символ России прозвучал 30 декабря 2000 года на приеме в Кремле, граждане страны услышали его 1 января 2001-ого после традиционного новогоднего обращения Владимира Путина.
Ранее Лоза судился с Первым каналом по поводу песни "Плот": по мнению исполнителя композицию "существенным образом испортили" на шоу "Голос". Суд частично удовлетворил иск певца и обязал телеканал выплатить ему миллион рублей из заявленных в иске четырех. Однако, Первый канал оспорил
компенсацию.