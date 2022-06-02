https://ria.ru/20220602/loza-1792679364.html

Лоза предложил поменять текст гимна России

Лоза предложил поменять текст гимна России - РИА Новости, 02.06.2022

Лоза предложил поменять текст гимна России

Юрий Лоза обеспокоился текстом гимна России и предложил поменять его. По мнению певца, современный вариант слишком декларативен и в нем много описательных... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:47

2022-06-02T16:47

2022-06-02T16:47

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Юрий Лоза обеспокоился текстом гимна России и предложил поменять его. По мнению певца, современный вариант слишком декларативен и в нем много описательных моментов. В качестве примера хорошего текста певец привел песню "Широка страна моя родная", поскольку она "идет от конкретного человека". При этом певец не уточнил, почему этот вопрос начал волновать его именно сейчас. Гимн России приняли в 2000 году, за его основу взяли музыку советского гимна, которую написал Александр Александров. Текст написал соавтор того же гимна СССР Сергей Михалков. Впервые новый символ России прозвучал 30 декабря 2000 года на приеме в Кремле, граждане страны услышали его 1 января 2001-ого после традиционного новогоднего обращения Владимира Путина. Ранее Лоза судился с Первым каналом по поводу песни "Плот": по мнению исполнителя композицию "существенным образом испортили" на шоу "Голос". Суд частично удовлетворил иск певца и обязал телеканал выплатить ему миллион рублей из заявленных в иске четырех. Однако, Первый канал оспорил компенсацию.

https://ria.ru/20220602/leningrad-1792653280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий лоза, шоу-бизнес