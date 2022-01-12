https://ria.ru/20220112/loza-1767470205.html
Первый канал оспорил компенсацию Лозе за "испорченную" песню "Плот"
Первый канал оспорил компенсацию Лозе за "испорченную" песню "Плот" - РИА Новости, 12.01.2022
Первый канал оспорил компенсацию Лозе за "испорченную" песню "Плот"
Первый канал оспорил решение о выплате миллиона рублей Юрию Лозе за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:33
2022-01-12T12:33
2022-01-12T12:33
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Первый канал оспорил решение о выплате миллиона рублей Юрию Лозе за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", сообщили РИА Новости представители Мосгорсуда.Ранее суд частично удовлетворил иск певца и обязал телеканал выплатить ему миллион рублей из заявленных в иске четырех. Удалять запись передачи при этом не требуется.Лоза утверждал, что произведение "существенным образом испортили", создав неприемлемую для создателя версию оригинала. В частности, певец отметил, что произошли "изменения в мелодии, гармонии", а песня была "сокращена до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд".Как указано в иске, песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу "Голос", "позволивших себе непристойную иронию", а также распространение "не соответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию".В таком виде, по мнению заявителя, произведение не должно существовать, так как это удар по репутации артиста.
https://ria.ru/20211123/loza-1760358634.html
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знаменитости, первый канал (телеканал), юрий лоза, шоу-бизнес
Первый канал оспорил компенсацию Лозе за "испорченную" песню "Плот"
Первый канал оспорил компенсацию Лозе миллиона рублей за "испорченную" песню "Плот"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Первый канал оспорил решение о выплате миллиона рублей Юрию Лозе за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", сообщили РИА Новости представители Мосгорсуда.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба представителя ответчика", – сказали в пресс-службе.
Ранее суд частично удовлетворил иск певца и обязал телеканал выплатить ему миллион рублей из заявленных в иске четырех. Удалять запись передачи при этом не требуется.
Лоза утверждал, что произведение "существенным образом испортили", создав неприемлемую для создателя версию оригинала. В частности, певец отметил, что произошли "изменения в мелодии, гармонии", а песня была "сокращена до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд".
Как указано в иске, песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу "Голос", "позволивших себе непристойную иронию", а также распространение "не соответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию".
В таком виде, по мнению заявителя, произведение не должно существовать, так как это удар по репутации артиста.