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ЛНР контролирует всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска

ЛНР контролирует всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 02.06.2022

ЛНР контролирует всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска

Два крупных города ЛНР, Северодонецк и Лисичанск, остаются "не до конца освобожденными", заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:02

2022-06-02T12:02

2022-06-02T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

россия

северодонецк

лисичанск

леонид пасечник

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два крупных города ЛНР, Северодонецк и Лисичанск, остаются "не до конца освобожденными", заявил глава республики Леонид Пасечник."На сегодняшний день не до конца освобожденными у нас остаются два населенных пункта. Это Северодонецк и Лисичанск", - заявил Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что "специальная военная операция на территории Луганской Народной республики идет по плану". "Все под контролем наших войск" - отметил глава ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

луганская народная республика

россия

северодонецк

лисичанск

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, северодонецк, лисичанск, леонид пасечник