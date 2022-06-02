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ЛНР контролирует всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/lnr-1792585170.html
ЛНР контролирует всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска
ЛНР контролирует всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска - РИА Новости, 02.06.2022
ЛНР контролирует всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска
Два крупных города ЛНР, Северодонецк и Лисичанск, остаются "не до конца освобожденными", заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:02
2022-06-02T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
северодонецк
лисичанск
леонид пасечник
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два крупных города ЛНР, Северодонецк и Лисичанск, остаются "не до конца освобожденными", заявил глава республики Леонид Пасечник."На сегодняшний день не до конца освобожденными у нас остаются два населенных пункта. Это Северодонецк и Лисичанск", - заявил Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что "специальная военная операция на территории Луганской Народной республики идет по плану". "Все под контролем наших войск" - отметил глава ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
луганская народная республика
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северодонецк
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, северодонецк, лисичанск, леонид пасечник
12:02 02.06.2022 (обновлено: 12:03 02.06.2022)
 
ЛНР контролирует всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска

Пасечник: ЛНР контролирует всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска

© РИА НовостиДома в Северодонецке
Дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Дома в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два крупных города ЛНР, Северодонецк и Лисичанск, остаются "не до конца освобожденными", заявил глава республики Леонид Пасечник.
"На сегодняшний день не до конца освобожденными у нас остаются два населенных пункта. Это Северодонецк и Лисичанск", - заявил Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что "специальная военная операция на территории Луганской Народной республики идет по плану". "Все под контролем наших войск" - отметил глава ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 июня, 13:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияСеверодонецкЛисичанскЛеонид Пасечник
 
 
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