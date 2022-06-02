https://ria.ru/20220602/leningrad-1792653280.html
Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров
Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров - РИА Новости, 02.06.2022
Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров
Клип группы "Ленинград" "Оспа" набрал 3,2 миллиона просмотров на YouTube. На данный момент он занимает первое место на вкладке "в тренде" среди музыкальных... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:36
2022-06-02T15:36
2022-06-02T15:36
шоубиз
знаменитости
ленинград
шнур (сергей шнуров)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Клип группы "Ленинград" "Оспа" набрал 3,2 миллиона просмотров на YouTube. На данный момент он занимает первое место на вкладке "в тренде" среди музыкальных видео.Сергея Шнурова нет в клипе: вместо него солирует девушка по имени Зоя, двое мужчин участвуют в подтанцовке. В тексте присутствует ненормативная лексика. В треке певица рассуждает не только об обезьяньей оспе, но и о коронавирусе и других болезнях.В комментариях отметили юмор артистов.Ранее Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой.
https://ria.ru/20220513/shnurov-1788390329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ленинград, шнур (сергей шнуров), шоу-бизнес
Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров
Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал 3,2 миллиона просмотров
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Клип группы "Ленинград" "Оспа" набрал 3,2 миллиона просмотров на YouTube. На данный момент он занимает первое место на вкладке "в тренде" среди музыкальных видео.
Сергея Шнурова нет в клипе: вместо него солирует девушка по имени Зоя, двое мужчин участвуют в подтанцовке. В тексте присутствует ненормативная лексика. В треке певица рассуждает не только об обезьяньей оспе, но и о коронавирусе и других болезнях.
"На Руси у нас медведь, его попробуй отыметь. Вот поэтому, как прежде, хвори нет у нас медвежьей", – поется в одной из строчек.
В комментариях отметили юмор артистов.
"Чуть рожа не лопнула от улыбки", "Шнур рулит, шедевры печет, как пирожки", "Не могу перестать пересматривать", – написали пользователи.
Ранее Шнуров посоветовал
музыкантам заниматься своим делом, а не политикой.