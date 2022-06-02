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Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров - РИА Новости, 02.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220602/leningrad-1792653280.html
Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров
Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров - РИА Новости, 02.06.2022
Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров
Клип группы "Ленинград" "Оспа" набрал 3,2 миллиона просмотров на YouTube. На данный момент он занимает первое место на вкладке "в тренде" среди музыкальных... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:36
2022-06-02T15:36
шоубиз
знаменитости
ленинград
шнур (сергей шнуров)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Клип группы "Ленинград" "Оспа" набрал 3,2 миллиона просмотров на YouTube. На данный момент он занимает первое место на вкладке "в тренде" среди музыкальных видео.Сергея Шнурова нет в клипе: вместо него солирует девушка по имени Зоя, двое мужчин участвуют в подтанцовке. В тексте присутствует ненормативная лексика. В треке певица рассуждает не только об обезьяньей оспе, но и о коронавирусе и других болезнях.В комментариях отметили юмор артистов.Ранее Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой.
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знаменитости, ленинград, шнур (сергей шнуров), шоу-бизнес
15:36 02.06.2022
 
Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров

Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал 3,2 миллиона просмотров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Клип группы "Ленинград" "Оспа" набрал 3,2 миллиона просмотров на YouTube. На данный момент он занимает первое место на вкладке "в тренде" среди музыкальных видео.
Сергея Шнурова нет в клипе: вместо него солирует девушка по имени Зоя, двое мужчин участвуют в подтанцовке. В тексте присутствует ненормативная лексика. В треке певица рассуждает не только об обезьяньей оспе, но и о коронавирусе и других болезнях.

"На Руси у нас медведь, его попробуй отыметь. Вот поэтому, как прежде, хвори нет у нас медвежьей", – поется в одной из строчек.

В комментариях отметили юмор артистов.

"Чуть рожа не лопнула от улыбки", "Шнур рулит, шедевры печет, как пирожки", "Не могу перестать пересматривать", – написали пользователи.

Ранее Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой.
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