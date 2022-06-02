https://ria.ru/20220602/leningrad-1792653280.html

Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров

Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров - РИА Новости, 02.06.2022

Клип "Ленинграда" об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров

Клип группы "Ленинград" "Оспа" набрал 3,2 миллиона просмотров на YouTube. На данный момент он занимает первое место на вкладке "в тренде" среди музыкальных... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:36

2022-06-02T15:36

2022-06-02T15:36

шоубиз

знаменитости

ленинград

шнур (сергей шнуров)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Клип группы "Ленинград" "Оспа" набрал 3,2 миллиона просмотров на YouTube. На данный момент он занимает первое место на вкладке "в тренде" среди музыкальных видео.Сергея Шнурова нет в клипе: вместо него солирует девушка по имени Зоя, двое мужчин участвуют в подтанцовке. В тексте присутствует ненормативная лексика. В треке певица рассуждает не только об обезьяньей оспе, но и о коронавирусе и других болезнях.В комментариях отметили юмор артистов.Ранее Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой.

https://ria.ru/20220513/shnurov-1788390329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ленинград, шнур (сергей шнуров), шоу-бизнес