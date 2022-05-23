https://ria.ru/20220523/shnurov-1790181916.html
Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой
Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой - РИА Новости, 23.05.2022
Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой
Певец Сергей Шнуров считает, что музыкантам стоит заниматься своим делом – "попадать в ноту", а не озвучивать политические позиции. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:10
2022-05-23T15:10
2022-05-23T15:17
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Певец Сергей Шнуров считает, что музыкантам стоит заниматься своим делом – "попадать в ноту", а не озвучивать политические позиции.Он прокомментировал текущую ситуацию в мире, отметив, что "когда уровень абсурда начинает повышаться", у него появляется "поэтическое топливо". Шнуров также отметил, что мнение коллег по цеху по поводу политики ему неинтересно. "Их дело – попадать в ноту, а не озвучивать свои политические позиции", - сказал музыкант на пресс-конференции.Говоря об "отмене" русской культуры, он выразил мнение, что это просто невозможно. "Давайте запретим, например, плохую погоду", - добавил он.
https://ria.ru/20220513/shnurov-1788390329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, культура
15:10 23.05.2022 (обновлено: 15:17 23.05.2022)
Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой
Шнуров считает, что музыканты должны попадать в ноты, а не озвучивать политические позиции