https://ria.ru/20220523/shnurov-1790181916.html

Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой

Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой - РИА Новости, 23.05.2022

Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой

Певец Сергей Шнуров считает, что музыкантам стоит заниматься своим делом – "попадать в ноту", а не озвучивать политические позиции. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:10

2022-05-23T15:10

2022-05-23T15:17

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Певец Сергей Шнуров считает, что музыкантам стоит заниматься своим делом – "попадать в ноту", а не озвучивать политические позиции.Он прокомментировал текущую ситуацию в мире, отметив, что "когда уровень абсурда начинает повышаться", у него появляется "поэтическое топливо". Шнуров также отметил, что мнение коллег по цеху по поводу политики ему неинтересно. "Их дело – попадать в ноту, а не озвучивать свои политические позиции", - сказал музыкант на пресс-конференции.Говоря об "отмене" русской культуры, он выразил мнение, что это просто невозможно. "Давайте запретим, например, плохую погоду", - добавил он.

https://ria.ru/20220513/shnurov-1788390329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости культуры, культура