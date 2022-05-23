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Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой - РИА Новости, 23.05.2022
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Шоубиз
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Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой
Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой - РИА Новости, 23.05.2022
Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой
Певец Сергей Шнуров считает, что музыкантам стоит заниматься своим делом – "попадать в ноту", а не озвучивать политические позиции. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:10
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Певец Сергей Шнуров считает, что музыкантам стоит заниматься своим делом – "попадать в ноту", а не озвучивать политические позиции.Он прокомментировал текущую ситуацию в мире, отметив, что "когда уровень абсурда начинает повышаться", у него появляется "поэтическое топливо". Шнуров также отметил, что мнение коллег по цеху по поводу политики ему неинтересно. "Их дело – попадать в ноту, а не озвучивать свои политические позиции", - сказал музыкант на пресс-конференции.Говоря об "отмене" русской культуры, он выразил мнение, что это просто невозможно. "Давайте запретим, например, плохую погоду", - добавил он.
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новости культуры, культура
15:10 23.05.2022 (обновлено: 15:17 23.05.2022)
 
Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой

Шнуров считает, что музыканты должны попадать в ноты, а не озвучивать политические позиции

© Фото : Youtube-канал Надежды СтрелецСергей Шнуров
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : Youtube-канал Надежды Стрелец
Сергей Шнуров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Певец Сергей Шнуров считает, что музыкантам стоит заниматься своим делом – "попадать в ноту", а не озвучивать политические позиции.
Он прокомментировал текущую ситуацию в мире, отметив, что "когда уровень абсурда начинает повышаться", у него появляется "поэтическое топливо". Шнуров также отметил, что мнение коллег по цеху по поводу политики ему неинтересно. "Их дело – попадать в ноту, а не озвучивать свои политические позиции", - сказал музыкант на пресс-конференции.
Говоря об "отмене" русской культуры, он выразил мнение, что это просто невозможно. "Давайте запретим, например, плохую погоду", - добавил он.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 17:28Шоубиз
Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры
 
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