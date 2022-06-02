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Два судна потребуются, чтобы вывезти российское имущество с космодрома Куру - РИА Новости, 02.06.2022
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Два судна потребуются, чтобы вывезти российское имущество с космодрома Куру
Два судна потребуются, чтобы вывезти российское имущество с космодрома Куру - РИА Новости, 02.06.2022
Два судна потребуются, чтобы вывезти российское имущество с космодрома Куру
Два рейса судов типа ролкер понадобится для того, чтобы увезти из Гвианского космического центра (ГКЦ) российские ракеты и другое имущество, сообщил в интервью... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:04
2022-06-02T11:10
космос - риа наука
дмитрий рогозин
французская гвиана
россия
южная америка
европейское космическое агентство
роскосмос
союз
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два рейса судов типа ролкер понадобится для того, чтобы увезти из Гвианского космического центра (ГКЦ) российские ракеты и другое имущество, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО "ЦЭНКИ", входит в Госкорпорацию "Роскосмос") Руслан Мухамеджанов."По условиям контрактов и межгосударственных соглашений, а также в соответствии с полученными нами лицензиями и разрешениями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК России) они относятся к так называемым "охраняемым российским товарам" и должны быть возвращены на территорию Российской Федерации. Для их доставки необходимо осуществить два рейса судов типа Ро-Ро в порт Санкт-Петербурга", - сказал Мухамеджанов.Он добавил, что сейчас вся деятельность по проекту "Союз в ГКЦ" приостановлена, а на Куру находятся российские ракеты "Союз-СТ", компоненты ракетного топлива, техническая документация.Сейчас они находятся в закрытых и опечатанных помещениях и контейнерах, размещенных в сооружениях и на площадках хранения, под охраной. Для подготовки к транспортировке необходимо отправить во Французскую Гвиану российский персонал.Мухамеджанов рассказал, что французские специалисты не могут сами использовать комплекс по прямому назначению. По международным соглашениям комплекс запуска "Союз" в ГКЦ нельзя модифицировать, а также реэкспортировать или передавать кому-либо российское оборудование без письменного разрешения Роскосмоса, согласованного со ФСТЭК России. В то же время использование российского комплекса для запусков других ракет потребовало бы его серьезной переделки и доработки не было бы целесообразно по технико-экономическим соображениям."Если Европейское космическое агентство примет решение о сохранении Комплекса запуска "Союз", то необходимо выполнить достаточно большой комплекс работ по его консервации, предусмотренный технической документацией на объекты и системы комплекса. Эти работы могут быть выполнены только российскими специалистами", - добавил Мухамеджанов.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что после введения против России незаконных санкций стартовый комплекс ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда.Космодром Куру, известный также под официальным называнием Гвианский космический центр, расположен во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана. Запуски российских ракет с этого космодрома проводились в рамках сотрудничества "Роскосмоса" и Европейского космического агентства. С марта 2022 года пуски российских ракет были прекращены.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/gviana-1775221931.html
https://ria.ru/20220519/angara-1789538933.html
французская гвиана
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, французская гвиана, россия, южная америка, европейское космическое агентство, роскосмос, союз, куру (космодром)
11:04 02.06.2022 (обновлено: 11:10 02.06.2022)
 
Два судна потребуются, чтобы вывезти российское имущество с космодрома Куру

Гендиректор ЦЭНКИ Мухамеджанов: два судна потребуются для вывоза имущества России с Куру

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром Куру во Французской Гвиане
Космодром Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космодром Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два рейса судов типа ролкер понадобится для того, чтобы увезти из Гвианского космического центра (ГКЦ) российские ракеты и другое имущество, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО "ЦЭНКИ", входит в Госкорпорацию "Роскосмос") Руслан Мухамеджанов.
"По условиям контрактов и межгосударственных соглашений, а также в соответствии с полученными нами лицензиями и разрешениями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК России) они относятся к так называемым "охраняемым российским товарам" и должны быть возвращены на территорию Российской Федерации. Для их доставки необходимо осуществить два рейса судов типа Ро-Ро в порт Санкт-Петербурга", - сказал Мухамеджанов.
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Рогозин рассказал о россиянах, находящихся во Французской Гвиане
Он добавил, что сейчас вся деятельность по проекту "Союз в ГКЦ" приостановлена, а на Куру находятся российские ракеты "Союз-СТ", компоненты ракетного топлива, техническая документация.
Сейчас они находятся в закрытых и опечатанных помещениях и контейнерах, размещенных в сооружениях и на площадках хранения, под охраной. Для подготовки к транспортировке необходимо отправить во Французскую Гвиану российский персонал.
Мухамеджанов рассказал, что французские специалисты не могут сами использовать комплекс по прямому назначению. По международным соглашениям комплекс запуска "Союз" в ГКЦ нельзя модифицировать, а также реэкспортировать или передавать кому-либо российское оборудование без письменного разрешения Роскосмоса, согласованного со ФСТЭК России. В то же время использование российского комплекса для запусков других ракет потребовало бы его серьезной переделки и доработки не было бы целесообразно по технико-экономическим соображениям.
"Если Европейское космическое агентство примет решение о сохранении Комплекса запуска "Союз", то необходимо выполнить достаточно большой комплекс работ по его консервации, предусмотренный технической документацией на объекты и системы комплекса. Эти работы могут быть выполнены только российскими специалистами", - добавил Мухамеджанов.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что после введения против России незаконных санкций стартовый комплекс ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда.
Космодром Куру, известный также под официальным называнием Гвианский космический центр, расположен во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана. Запуски российских ракет с этого космодрома проводились в рамках сотрудничества "Роскосмоса" и Европейского космического агентства. С марта 2022 года пуски российских ракет были прекращены.
Читайте полный текст интервью >>>
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