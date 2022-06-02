https://ria.ru/20220602/kprf-1792579309.html
КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой - РИА Новости, 02.06.2022
КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
КПРФ приняла решение передать вакантный мандат ранее осужденного экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина супруге координатора движения "Левый фронт" Анастасии... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:50
2022-06-02T11:50
2022-06-02T12:32
политика
госдума рф
кпрф
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
движение "левый фронт"
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. КПРФ приняла решение передать вакантный мандат ранее осужденного экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина супруге координатора движения "Левый фронт" Анастасии Удальцовой, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко."Было принято решение укрепить фракцию представителями "Левого фронта" и передать мандат Анастасии Удальцовой", - рассказал он.Как напомнил политик, Удальцова участвовала на выборах в Госдуму в 2021 году. "Принимая такое решение, президиум исходил из того, что ее представление в Госдуме будет способствовать той справедливости с учетом волеизъявления граждан, которые поддержали ее на выборах", - добавил Ющенко.Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, суд также запретил депутату два года охотиться.
https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, кпрф, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, движение "левый фронт"
11:50 02.06.2022 (обновлено: 12:32 02.06.2022)
КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
КПРФ приняла решение передать вакантный мандат Рашкина Анастасии Удальцовой