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Херсонские власти опровергли информацию о наступлении ВСУ - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/kherson-1792557745.html
Херсонские власти опровергли информацию о наступлении ВСУ
Херсонские власти опровергли информацию о наступлении ВСУ - РИА Новости, 02.06.2022
Херсонские власти опровергли информацию о наступлении ВСУ
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о якобы захвате в ходе наступления украинской армии более 20 населенных пунктов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:43
2022-06-02T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о якобы захвате в ходе наступления украинской армии более 20 населенных пунктов.Ранее глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута, сбежавший из области после прихода российской армии, заявил украинским СМИ, что ВСУ уже освободила более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области и продолжает наступление."В Херсоне все прекрасно. Все то, что рассказывает беглый губернатор Лагута, что 20 населенных пунктов освобождено, что украинская армия продвигается, - все это из разряда "Симпсонов" (американский комедийный мультсериал – ред.) и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, Херсонская область продолжает жить и радоваться жизни.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/teroborona-1792505918.html
https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html
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в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:43 02.06.2022
 
Херсонские власти опровергли информацию о наступлении ВСУ

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов опроверг информацию о захвате ВСУ 20 населенных пунктов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о якобы захвате в ходе наступления украинской армии более 20 населенных пунктов.
Ранее глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута, сбежавший из области после прихода российской армии, заявил украинским СМИ, что ВСУ уже освободила более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области и продолжает наступление.
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
Херсоне все прекрасно. Все то, что рассказывает беглый губернатор Лагута, что 20 населенных пунктов освобождено, что украинская армия продвигается, - все это из разряда "Симпсонов" (американский комедийный мультсериал – ред.) и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, Херсонская область продолжает жить и радоваться жизни.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ближайшее время станет полноценным субъектом РФ – замглавы администрации Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 14:05Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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