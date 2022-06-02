https://ria.ru/20220602/kherson-1792557745.html

Херсонские власти опровергли информацию о наступлении ВСУ

Херсонские власти опровергли информацию о наступлении ВСУ - РИА Новости, 02.06.2022

Херсонские власти опровергли информацию о наступлении ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о якобы захвате в ходе наступления украинской армии более 20 населенных пунктов. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:43

2022-06-02T10:43

2022-06-02T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о якобы захвате в ходе наступления украинской армии более 20 населенных пунктов.Ранее глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута, сбежавший из области после прихода российской армии, заявил украинским СМИ, что ВСУ уже освободила более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области и продолжает наступление."В Херсоне все прекрасно. Все то, что рассказывает беглый губернатор Лагута, что 20 населенных пунктов освобождено, что украинская армия продвигается, - все это из разряда "Симпсонов" (американский комедийный мультсериал – ред.) и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, Херсонская область продолжает жить и радоваться жизни.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/teroborona-1792505918.html

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

https://ria.ru/20220531/kherson-1792027749.html

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херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр