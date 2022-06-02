https://ria.ru/20220602/iran-1792396118.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Иран
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Иран - РИА Новости, 02.06.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Иран
Туроператоры назвали стоимость путевок в Иран, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:31
2022-06-02T06:31
2022-06-02T06:31
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Туроператоры назвали стоимость путевок в Иран, сообщает АТОР.Четвертый участник рынка — FUN&SUN (бывший "TUI Россия") — открывает в июне продажи туров в эту страну, присоединившись к "Интуристу", Сhina Travel и PAC Group. Эксперты полагают, что с увеличением числа продавцов цена начнет снижаться, что позитивно отразится на спросе.Попасть из Москвы в Тегеран предлагается на прямых рейсах авиакомпании Mahan Air.Стоимость пятидневного экскурсионного тура с посещением Тегерана и Исфахана составляет 209 тысяч рублей на двоих. Насыщенная программа десятидневного путешествия обойдется в 325 тысяч рублей на двоих. В цену путевки включен перелет, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, трансферы и экскурсии.С 25 мая изменились правила визита в Иран: сертификат вакцинации ("Спутник V" принимается) больше не является обязательным условием для въезда. Иностранным туристам можно предъявить и результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до перелета.Виза нужна, ее можно получить заранее или по прилете. В обоих случаях для этого необходимо оформить специальное приглашение на сайте evisa.mfa.ir. Процедура занимает около 12 рабочих дней, расходы за оба типа разрешений на въезд — 80 евро (оплата только наличными).
https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, иран, тегеран (город), москва, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, mahan air, виза
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Иран
Туроператоры предлагают россиянам отправиться в Иран за 209 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Туроператоры назвали стоимость путевок в Иран, сообщает
АТОР.
Четвертый участник рынка — FUN&SUN (бывший "TUI Россия") — открывает в июне продажи туров в эту страну, присоединившись к "Интуристу", Сhina Travel и PAC Group. Эксперты полагают, что с увеличением числа продавцов цена начнет снижаться, что позитивно отразится на спросе.
Попасть из Москвы в Тегеран предлагается на прямых рейсах авиакомпании Mahan Air.
Стоимость пятидневного экскурсионного тура с посещением Тегерана и Исфахана составляет 209 тысяч рублей на двоих. Насыщенная программа десятидневного путешествия обойдется в 325 тысяч рублей на двоих. В цену путевки включен перелет, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, трансферы и экскурсии.
С 25 мая изменились правила визита в Иран: сертификат вакцинации ("Спутник V" принимается) больше не является обязательным условием для въезда. Иностранным туристам можно предъявить и результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до перелета.
Виза нужна, ее можно получить заранее или по прилете. В обоих случаях для этого необходимо оформить специальное приглашение на сайте evisa.mfa.ir. Процедура занимает около 12 рабочих дней, расходы за оба типа разрешений на въезд — 80 евро (оплата только наличными).