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Минцифры завершило подключение школ к интернету по единому тарифу - РИА Новости, 02.06.2022
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Минцифры завершило подключение школ к интернету по единому тарифу
Минцифры завершило подключение школ к интернету по единому тарифу - РИА Новости, 02.06.2022
Минцифры завершило подключение школ к интернету по единому тарифу
Минцифры России завершило подключение школ к скоростному интернету по единому тарифу в рамках федерального контракта, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:43
2022-06-02T17:43
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минцифры России завершило подключение школ к скоростному интернету по единому тарифу в рамках федерального контракта, заявил глава министерства Максут Шадаев."Мы завершили подключение школ к интернету в прошлом году. По факту завершения контракта по подключению школ выяснилось, что в среднем региональные тарифы, то есть по тем школам, за которые платили сами регионы, были значительно выше, чем те тарифы, которые мы получили в рамках федерального контракта... Мы сделали большой маневр: забрали все школы на федеральный уровень, контракт по единому тарифу", - говорится в сообщении.В апреле Шадаев сообщал, что за 2021 год Минцифры подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ - им были обеспечены все школы в России, за исключением тех, что находятся в очень труднодоступных местах. Министр также отмечал, что в прошлом году ведомство запустило большую программу строительства сетей Wi-Fi в школах.
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
17:43 02.06.2022
 
Минцифры завершило подключение школ к интернету по единому тарифу

Глава Минцифры Шадаев заявил, что подключение школ к интернету по единому тарифу завершили

© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Depositphotos / stokkete
Ребенок с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минцифры России завершило подключение школ к скоростному интернету по единому тарифу в рамках федерального контракта, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Мы завершили подключение школ к интернету в прошлом году. По факту завершения контракта по подключению школ выяснилось, что в среднем региональные тарифы, то есть по тем школам, за которые платили сами регионы, были значительно выше, чем те тарифы, которые мы получили в рамках федерального контракта... Мы сделали большой маневр: забрали все школы на федеральный уровень, контракт по единому тарифу", - говорится в сообщении.
В апреле Шадаев сообщал, что за 2021 год Минцифры подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ - им были обеспечены все школы в России, за исключением тех, что находятся в очень труднодоступных местах. Министр также отмечал, что в прошлом году ведомство запустило большую программу строительства сетей Wi-Fi в школах.
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ОбществоРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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