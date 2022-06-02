https://ria.ru/20220602/graffiti-1792536356.html

В Нижнем Новгороде появилось граффити с встречающим солдат мальчиком Алешей

В Нижнем Новгороде появилось граффити с встречающим солдат мальчиком Алешей - РИА Новости, 02.06.2022

В Нижнем Новгороде появилось граффити с встречающим солдат мальчиком Алешей

Граффити с изображением мальчика Алёши из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, появилось в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:59

2022-06-02T09:59

2022-06-02T09:59

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

нижегородская область

украина

волонтеры победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792535407_75:84:1125:675_1920x0_80_0_0_535680728fdaded73eafed775aa7b5c2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Граффити с изображением мальчика Алёши из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, появилось в Нижнем Новгороде, сообщает нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".С предложением о создании арт-объекта выступили жители Нижегородской области. Инициатива получила поддержку правительства области и регионального отделения движения "Волонтёры Победы"."На улице Студенческой появилось новое граффити с изображением юного патриота - восьмилетнего Алёши... из Белгородской области, который каждый день выбегает на улицу своего села, чтобы встретить автоколонны и поприветствовать российских солдат. Граффити сопровождается надписью "Работайте, ребята!", - говорится в сообщении.Алёша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и подарили Алёше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алёша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Лёша".

белгородская область

нижегородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, белгородская область, нижегородская область, украина, волонтеры победы