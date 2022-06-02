Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде появилось граффити с встречающим солдат мальчиком Алешей - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/graffiti-1792536356.html
В Нижнем Новгороде появилось граффити с встречающим солдат мальчиком Алешей
В Нижнем Новгороде появилось граффити с встречающим солдат мальчиком Алешей - РИА Новости, 02.06.2022
В Нижнем Новгороде появилось граффити с встречающим солдат мальчиком Алешей
Граффити с изображением мальчика Алёши из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, появилось в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:59
2022-06-02T09:59
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
нижегородская область
украина
волонтеры победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792535407_75:84:1125:675_1920x0_80_0_0_535680728fdaded73eafed775aa7b5c2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Граффити с изображением мальчика Алёши из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, появилось в Нижнем Новгороде, сообщает нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".С предложением о создании арт-объекта выступили жители Нижегородской области. Инициатива получила поддержку правительства области и регионального отделения движения "Волонтёры Победы"."На улице Студенческой появилось новое граффити с изображением юного патриота - восьмилетнего Алёши... из Белгородской области, который каждый день выбегает на улицу своего села, чтобы встретить автоколонны и поприветствовать российских солдат. Граффити сопровождается надписью "Работайте, ребята!", - говорится в сообщении.Алёша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и подарили Алёше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алёша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Лёша".
белгородская область
нижегородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792535407_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_12e95cb3970b6c1f96884a0584588732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, нижегородская область, украина, волонтеры победы
09:59 02.06.2022
 
В Нижнем Новгороде появилось граффити с встречающим солдат мальчиком Алешей

В Нижнем Новгороде появилось граффити с Алешей, встречающим солдат в Белгородской области

© Фото : Правительство Нижегородской областиГраффити с изображением первоклассника Алеши из Белгородской области в Нижнем Новгороде
Граффити с изображением первоклассника Алеши из Белгородской области в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Правительство Нижегородской области
Граффити с изображением первоклассника Алеши из Белгородской области в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Граффити с изображением мальчика Алёши из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, появилось в Нижнем Новгороде, сообщает нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".
С предложением о создании арт-объекта выступили жители Нижегородской области. Инициатива получила поддержку правительства области и регионального отделения движения "Волонтёры Победы".
"На улице Студенческой появилось новое граффити с изображением юного патриота - восьмилетнего Алёши... из Белгородской области, который каждый день выбегает на улицу своего села, чтобы встретить автоколонны и поприветствовать российских солдат. Граффити сопровождается надписью "Работайте, ребята!", - говорится в сообщении.
Алёша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и подарили Алёше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алёша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Лёша".
"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Лисковец / Перейти в фотобанк

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

Восьмилетний мальчик Алеша общается с российским военнослужащим в селе Веселая Лопань в Белгородской области
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьНижегородская областьУкраинаВолонтеры Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала