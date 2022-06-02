https://ria.ru/20220602/goroda-1792503480.html

Россияне назвали лучшие города для молодежи

Россияне назвали лучшие города для молодежи - РИА Новости, 02.06.2022

Россияне назвали лучшие города для молодежи

Жители России считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань - лучшие города для жизни молодежи, высоко в этом рейтинге также расположились Екатеринбург и Сочи,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T03:40

2022-06-02T03:40

2022-06-02T09:24

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жители России считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань - лучшие города для жизни молодежи, высоко в этом рейтинге также расположились Екатеринбург и Сочи, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое есть в распоряжении РИА Новости.Респонденты также выделили в числе лучших городов для жизни молодежи Екатеринбург - за него проголосовали 26%. Сочи выбрали 24% опрошенных, Краснодар - 23%, Новосибирск - 22%, Калининград - 18%, Нижний Новгород - 17%, Владивосток - 16%, Ростов-на-Дону - 13%, Тюмень - 10%. "11% респондентов в варианте "Другое" чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное - наличие возможностей для реализации и мест занятости", - отметили аналитики.При этом при оценке городов, подходящих для проживания молодого поколения, респонденты отметили возможности трудоустройства и карьерного роста (73%), развитую городскую инфраструктуру (62%) и высокий уровень образования в вузах (57%). Кроме того, опрошенные считают важным наличие мест для досуга, мероприятий и развлечений (51%) и достойные зарплаты для молодых специалистов (38%).Еще треть россиян отметили, что в городе должно быть много молодежи, а 32% обратили внимание на возможность соблюдать баланс между учебой, работой и личной жизнью. "Среди важных критериев, которым должен соответствовать город для комфортной жизни молодежи, респонденты также выбрали наличие студенческих кампусов (20%), хорошую экологию (10%) и относительно невысокую стоимость затрат на проживание (10%)", - заключили аналитики.Исследование проводилось в мае 2022 года, в его ходе опросили более 2000 совершеннолетних пользователей сервиса из всех регионов России.

https://rsport.ria.ru/20220601/beg-1792422413.html

https://ria.ru/20220601/vozdukh-1792310415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, екатеринбург, сочи, краснодар, москва, санкт-петербург, казань, социальный навигатор