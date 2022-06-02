https://ria.ru/20220602/goroda-1792503480.html
Россияне назвали лучшие города для молодежи
Россияне назвали лучшие города для молодежи - РИА Новости, 02.06.2022
Россияне назвали лучшие города для молодежи
Жители России считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань - лучшие города для жизни молодежи, высоко в этом рейтинге также расположились Екатеринбург и Сочи,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T03:40
2022-06-02T03:40
2022-06-02T09:24
общество
екатеринбург
сочи
краснодар
москва
санкт-петербург
казань
социальный навигатор
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жители России считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань - лучшие города для жизни молодежи, высоко в этом рейтинге также расположились Екатеринбург и Сочи, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое есть в распоряжении РИА Новости.Респонденты также выделили в числе лучших городов для жизни молодежи Екатеринбург - за него проголосовали 26%. Сочи выбрали 24% опрошенных, Краснодар - 23%, Новосибирск - 22%, Калининград - 18%, Нижний Новгород - 17%, Владивосток - 16%, Ростов-на-Дону - 13%, Тюмень - 10%. "11% респондентов в варианте "Другое" чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное - наличие возможностей для реализации и мест занятости", - отметили аналитики.При этом при оценке городов, подходящих для проживания молодого поколения, респонденты отметили возможности трудоустройства и карьерного роста (73%), развитую городскую инфраструктуру (62%) и высокий уровень образования в вузах (57%). Кроме того, опрошенные считают важным наличие мест для досуга, мероприятий и развлечений (51%) и достойные зарплаты для молодых специалистов (38%).Еще треть россиян отметили, что в городе должно быть много молодежи, а 32% обратили внимание на возможность соблюдать баланс между учебой, работой и личной жизнью. "Среди важных критериев, которым должен соответствовать город для комфортной жизни молодежи, респонденты также выбрали наличие студенческих кампусов (20%), хорошую экологию (10%) и относительно невысокую стоимость затрат на проживание (10%)", - заключили аналитики.Исследование проводилось в мае 2022 года, в его ходе опросили более 2000 совершеннолетних пользователей сервиса из всех регионов России.
https://rsport.ria.ru/20220601/beg-1792422413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатеринбург, сочи, краснодар, москва, санкт-петербург, казань, социальный навигатор
03:40 02.06.2022 (обновлено: 09:24 02.06.2022)
Россияне назвали лучшие города для молодежи
Опрос "Работы.ру": россияне считают Москву и Петербург лучшими городами для молодежи
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жители России считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань - лучшие города для жизни молодежи, высоко в этом рейтинге также расположились Екатеринбург и Сочи, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"По результатам исследования, самым подходящим городом для молодых людей опрошенные россияне назвали Москву (70%), еще 65% респондентов считают, что для жизни молодым людям подходит Санкт-Петербург. Тройку городов, наиболее подходящих для жизни молодежи, замкнула Казань (32%)", - выяснили специалисты.
Респонденты также выделили в числе лучших городов для жизни молодежи Екатеринбург
- за него проголосовали 26%. Сочи
выбрали 24% опрошенных, Краснодар
- 23%, Новосибирск
- 22%, Калининград
- 18%, Нижний Новгород
- 17%, Владивосток
- 16%, Ростов-на-Дону
- 13%, Тюмень
- 10%. "11% респондентов в варианте "Другое" чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное - наличие возможностей для реализации и мест занятости", - отметили аналитики.
При этом при оценке городов, подходящих для проживания молодого поколения, респонденты отметили возможности трудоустройства и карьерного роста (73%), развитую городскую инфраструктуру (62%) и высокий уровень образования в вузах (57%). Кроме того, опрошенные считают важным наличие мест для досуга, мероприятий и развлечений (51%) и достойные зарплаты для молодых специалистов (38%).
Еще треть россиян отметили, что в городе должно быть много молодежи, а 32% обратили внимание на возможность соблюдать баланс между учебой, работой и личной жизнью. "Среди важных критериев, которым должен соответствовать город для комфортной жизни молодежи, респонденты также выбрали наличие студенческих кампусов (20%), хорошую экологию (10%) и относительно невысокую стоимость затрат на проживание (10%)", - заключили аналитики.
Исследование проводилось в мае 2022 года, в его ходе опросили более 2000 совершеннолетних пользователей сервиса из всех регионов России
.