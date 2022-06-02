15:35 02.06.2022 (обновлено: 15:45 02.06.2022)
Матвиенко: Россия готова сделать все, чтобы не допустить голода в мире
Матвиенко: Россия готова сделать все, чтобы не допустить голода и роста цен в мире
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн- РИА Новости. Россия готова сделать все, чтобы не допустить кризиса продовольствия, голода и роста цен, выполнять все контрактные обязательства с другими странами в полной мере, но с учётом санкций это делать трудно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Очевидно, что это разрушительная политика коллективного Запада, которая вводит санкции, она провоцирует и создаёт условия для мирового кризиса, для продовольственного кризиса, и всех это серьезно беспокоит. Но очевидно и то, что не так много стран поддерживают эту политику. Более того, не поддерживают политику санкций Запада страны, где проживает более 70% населения. Мы обсуждали с президентом вопрос продовольственной безопасности, и я сказала о том, что Россия готова сделать все для того, чтобы не допустить кризиса продовольствия, голода и роста цен на продовольствие, что чувствительно сказывается на обычных гражданах",- сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, у России хорошо развивается сектор агропромышленного комплекса, который не зависит ни от каких зарубежных влияний, и имеет достаточный запас продовольствия. Более того, прогнозируется хороший урожай зерновых в этом году, причём по оценке аналитиков, он должен быть рекордным, сказала Матвиенко.
"Россия готова оказывать все контрактные обязательства в полной мере, но с учётом санкций это делать трудно. Тем не менее, мы прорабатываем со всеми нашими дружественными странами, какие условия для этого создать логистические и финансовые",- заключила она.
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Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.