https://ria.ru/20220602/gaz-1792642296.html

Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа

Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа - РИА Новости, 02.06.2022

Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа

Турция может стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки, заявил в четверг заместитель министра энергетики и природных ресурсов... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:51

2022-06-02T14:51

2022-06-02T14:51

экономика

баку

азербайджан

россия

турция

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БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Турция может стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки, заявил в четверг заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.Бакинский энергетический форум проходит в эти дни в Баку. Мероприятие посвящено глобальным энергетическим перспективам, финансированию перехода к зеленой энергетике, вопросам поставок газа, карте возможностей разведки, добычи в Каспийском регионе и ряду других актуальных вопросов. В этом году в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 400 делегатов из 20 стран мира."Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана", - сказал Байрактар.По его словам, Анкара также может помочь в транзите ресурсов из Туркменистана, Ирака, Средиземноморья.

баку

азербайджан

россия

турция

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, баку, азербайджан, россия, турция