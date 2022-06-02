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Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа - РИА Новости, 02.06.2022
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Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа
Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа - РИА Новости, 02.06.2022
Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа
Турция может стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки, заявил в четверг заместитель министра энергетики и природных ресурсов... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:51
2022-06-02T14:51
экономика
баку
азербайджан
россия
турция
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БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Турция может стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки, заявил в четверг заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.Бакинский энергетический форум проходит в эти дни в Баку. Мероприятие посвящено глобальным энергетическим перспективам, финансированию перехода к зеленой энергетике, вопросам поставок газа, карте возможностей разведки, добычи в Каспийском регионе и ряду других актуальных вопросов. В этом году в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 400 делегатов из 20 стран мира."Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана", - сказал Байрактар.По его словам, Анкара также может помочь в транзите ресурсов из Туркменистана, Ирака, Средиземноморья.
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экономика, баку, азербайджан, россия, турция
14:51 02.06.2022
 
Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа

Замминистра энергетики Байрактар: Турция может стать точкой транзита российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Турция может стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки, заявил в четверг заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.
Бакинский энергетический форум проходит в эти дни в Баку. Мероприятие посвящено глобальным энергетическим перспективам, финансированию перехода к зеленой энергетике, вопросам поставок газа, карте возможностей разведки, добычи в Каспийском регионе и ряду других актуальных вопросов. В этом году в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 400 делегатов из 20 стран мира.
"Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана", - сказал Байрактар.
По его словам, Анкара также может помочь в транзите ресурсов из Туркменистана, Ирака, Средиземноморья.
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