https://ria.ru/20220602/gaz-1792642296.html
Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа
Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа - РИА Новости, 02.06.2022
Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа
Турция может стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки, заявил в четверг заместитель министра энергетики и природных ресурсов... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:51
2022-06-02T14:51
2022-06-02T14:51
экономика
баку
азербайджан
россия
турция
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БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Турция может стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки, заявил в четверг заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.Бакинский энергетический форум проходит в эти дни в Баку. Мероприятие посвящено глобальным энергетическим перспективам, финансированию перехода к зеленой энергетике, вопросам поставок газа, карте возможностей разведки, добычи в Каспийском регионе и ряду других актуальных вопросов. В этом году в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 400 делегатов из 20 стран мира."Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана", - сказал Байрактар.По его словам, Анкара также может помочь в транзите ресурсов из Туркменистана, Ирака, Средиземноморья.
баку
азербайджан
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турция
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, баку, азербайджан, россия, турция
Турция заявила о готовности стать точкой транзита российского газа
Замминистра энергетики Байрактар: Турция может стать точкой транзита российского газа