17:13 02.06.2022 (обновлено: 18:10 02.06.2022)
Новак не исключил возникновения в Европе дефицита нефтепродуктов
Вице-премьер Новак: от эмбарго на российскую нефть пострадают европейские потребители
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Европейские потребители в первую очередь пострадают от эмбарго на российскую нефть, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Решения, которые ЕС принимают, они, конечно, в первую очередь обусловлены политически, нисколько не экономически, поскольку в результате этих решений пострадают в первую очередь европейские потребители. Мы видим рост цен, не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в ЕС", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя вопрос о влиянии частичного эмбарго ЕС на Россию.
Вице-премьер отметил, что для обеспечения доставки нефти или нефтепродуктов на свой рынок Евросоюзу из-за эмбарго придется поменять устойчивые связи, которые существовали на протяжении многих десятилетий.
"На мой взгляд, это очень неэффективное решение с точки зрения мировой энергетической безопасности, с точки зрения интересов потребителей. Ну а что делать, мы вынуждены в текущей ситуации нашу нефтегазовую отрасль также перенастраивать", - добавил он.
По словам вице-премьера, российские компании и власти уже занимаются этими вопросами. При этом переходный период, который обсуждался в рамках эмбарго, а именно шесть-восемь месяцев, должен позволить поставщикам нефти перенастроиться. В конечном итоге, выразил уверенность Новак, "и рынок будет сбалансирован, и будут выстроены новые транспортно-логистические цепочки, новые взаимоотношения".
В ночь на 31 мая лидеры ЕС достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. А ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета; публикация ожидается в пятницу.