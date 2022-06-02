https://ria.ru/20220602/embargo-1792692518.html

Новак не исключил возникновения в Европе дефицита нефтепродуктов

Новак не исключил возникновения в Европе дефицита нефтепродуктов - РИА Новости, 02.06.2022

Новак не исключил возникновения в Европе дефицита нефтепродуктов

Европейские потребители в первую очередь пострадают от эмбарго на российскую нефть, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в Европе, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:13

2022-06-02T17:13

2022-06-02T18:10

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

урсула фон дер ляйен

россия

евросоюз

еврокомиссия

нефть

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Европейские потребители в первую очередь пострадают от эмбарго на российскую нефть, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Решения, которые ЕС принимают, они, конечно, в первую очередь обусловлены политически, нисколько не экономически, поскольку в результате этих решений пострадают в первую очередь европейские потребители. Мы видим рост цен, не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в ЕС", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя вопрос о влиянии частичного эмбарго ЕС на Россию.Вице-премьер отметил, что для обеспечения доставки нефти или нефтепродуктов на свой рынок Евросоюзу из-за эмбарго придется поменять устойчивые связи, которые существовали на протяжении многих десятилетий.По словам вице-премьера, российские компании и власти уже занимаются этими вопросами. При этом переходный период, который обсуждался в рамках эмбарго, а именно шесть-восемь месяцев, должен позволить поставщикам нефти перенастроиться. В конечном итоге, выразил уверенность Новак, "и рынок будет сбалансирован, и будут выстроены новые транспортно-логистические цепочки, новые взаимоотношения".В ночь на 31 мая лидеры ЕС достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. А ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета; публикация ожидается в пятницу.

https://ria.ru/20220601/neft-1792428906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, нефть