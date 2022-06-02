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Новак не исключил возникновения в Европе дефицита нефтепродуктов - РИА Новости, 02.06.2022
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Новак не исключил возникновения в Европе дефицита нефтепродуктов
Новак не исключил возникновения в Европе дефицита нефтепродуктов - РИА Новости, 02.06.2022
Новак не исключил возникновения в Европе дефицита нефтепродуктов
Европейские потребители в первую очередь пострадают от эмбарго на российскую нефть, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в Европе, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:13
2022-06-02T18:10
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
урсула фон дер ляйен
россия
евросоюз
еврокомиссия
нефть
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Европейские потребители в первую очередь пострадают от эмбарго на российскую нефть, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Решения, которые ЕС принимают, они, конечно, в первую очередь обусловлены политически, нисколько не экономически, поскольку в результате этих решений пострадают в первую очередь европейские потребители. Мы видим рост цен, не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в ЕС", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя вопрос о влиянии частичного эмбарго ЕС на Россию.Вице-премьер отметил, что для обеспечения доставки нефти или нефтепродуктов на свой рынок Евросоюзу из-за эмбарго придется поменять устойчивые связи, которые существовали на протяжении многих десятилетий.По словам вице-премьера, российские компании и власти уже занимаются этими вопросами. При этом переходный период, который обсуждался в рамках эмбарго, а именно шесть-восемь месяцев, должен позволить поставщикам нефти перенастроиться. В конечном итоге, выразил уверенность Новак, "и рынок будет сбалансирован, и будут выстроены новые транспортно-логистические цепочки, новые взаимоотношения".В ночь на 31 мая лидеры ЕС достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. А ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета; публикация ожидается в пятницу.
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экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, нефть
17:13 02.06.2022 (обновлено: 18:10 02.06.2022)
 
Новак не исключил возникновения в Европе дефицита нефтепродуктов

Вице-премьер Новак: от эмбарго на российскую нефть пострадают европейские потребители

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Европейские потребители в первую очередь пострадают от эмбарго на российскую нефть, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Решения, которые ЕС принимают, они, конечно, в первую очередь обусловлены политически, нисколько не экономически, поскольку в результате этих решений пострадают в первую очередь европейские потребители. Мы видим рост цен, не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в ЕС", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя вопрос о влиянии частичного эмбарго ЕС на Россию.
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В Fitch оценили последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти
Вице-премьер отметил, что для обеспечения доставки нефти или нефтепродуктов на свой рынок Евросоюзу из-за эмбарго придется поменять устойчивые связи, которые существовали на протяжении многих десятилетий.
"На мой взгляд, это очень неэффективное решение с точки зрения мировой энергетической безопасности, с точки зрения интересов потребителей. Ну а что делать, мы вынуждены в текущей ситуации нашу нефтегазовую отрасль также перенастраивать", - добавил он.
По словам вице-премьера, российские компании и власти уже занимаются этими вопросами. При этом переходный период, который обсуждался в рамках эмбарго, а именно шесть-восемь месяцев, должен позволить поставщикам нефти перенастроиться. В конечном итоге, выразил уверенность Новак, "и рынок будет сбалансирован, и будут выстроены новые транспортно-логистические цепочки, новые взаимоотношения".
В ночь на 31 мая лидеры ЕС достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. А ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета; публикация ожидается в пятницу.
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ЭкономикаЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииУрсула фон дер ЛяйенРоссияЕвросоюзЕврокомиссияНефть
 
 
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