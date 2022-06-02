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В Германии нашли "дыры" в антироссийском эмбарго - РИА Новости, 02.06.2022
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В Германии нашли "дыры" в антироссийском эмбарго
В Германии нашли "дыры" в антироссийском эмбарго - РИА Новости, 02.06.2022
В Германии нашли "дыры" в антироссийском эмбарго
Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с "дырами", пишет немецкая... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T01:49
2022-06-02T01:49
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир путин
россия
венгрия
германия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с "дырами", пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.Как отмечает издание, с введением нефтяного эмбарго ЕС достиг точки, когда цена согласованных действий против России оказывается слишком высокой, по крайней мере, для некоторых государств, и это касается не только Венгрии."Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло", - подчеркивает FAZ. Так, Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Германия высказалась за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти."В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами", - указывает газета. Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу "Дружба", хотя Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90 процентов всего импорта.При этом, как утверждает издание, большой недостаток этого эмбарго состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход. Кроме того, вероятный рост цен на рынке "в худшем случае" даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов.Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС, добавляет FAZ.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220601/benzin-1792397499.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, венгрия, германия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
01:49 02.06.2022
 
В Германии нашли "дыры" в антироссийском эмбарго

FAZ: эмбарго ЕС на российскую нефть оказалось с "маленькими и большими дырами"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с "дырами", пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как отмечает издание, с введением нефтяного эмбарго ЕС достиг точки, когда цена согласованных действий против России оказывается слишком высокой, по крайней мере, для некоторых государств, и это касается не только Венгрии.
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"Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло", - подчеркивает FAZ. Так, Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Германия высказалась за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти.
"В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами", - указывает газета. Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу "Дружба", хотя Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90 процентов всего импорта.
При этом, как утверждает издание, большой недостаток этого эмбарго состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход. Кроме того, вероятный рост цен на рынке "в худшем случае" даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов.
Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС, добавляет FAZ.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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