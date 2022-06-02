В Германии нашли "дыры" в антироссийском эмбарго
FAZ: эмбарго ЕС на российскую нефть оказалось с "маленькими и большими дырами"
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с "дырами", пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло", - подчеркивает FAZ. Так, Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Германия высказалась за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти.
"В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами", - указывает газета. Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу "Дружба", хотя Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90 процентов всего импорта.
При этом, как утверждает издание, большой недостаток этого эмбарго состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход. Кроме того, вероятный рост цен на рынке "в худшем случае" даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов.
Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС, добавляет FAZ.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.