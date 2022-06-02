https://ria.ru/20220602/dobrovoltsy-1792636172.html

В Карелии сформируют отряды добровольцев для участия в спецоперации

В Карелии сформируют отряды добровольцев для участия в спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022

В Карелии сформируют отряды добровольцев для участия в спецоперации

Отряды добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине сформируют из числа пребывающих в запасе в Карелии, сообщает управление пресс-службы... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:40

2022-06-02T14:40

2022-06-02T14:43

специальная военная операция на украине

артур парфенчиков

украина

россия

донбасс

владимир путин

в мире

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Отряды добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине сформируют из числа пребывающих в запасе в Карелии, сообщает управление пресс-службы главы республики."Главе Карелии Артуру Парфенчикову поступило обращение от руководителей общественных организаций ветеранов военной службы с предложением сформировать в Карелии два отряда добровольцев из числа граждан, пребывающих в запасе, для дальнейшего участия в специальной военной операции", - говорится в сообщении.Открытое письмо подписали руководители восьми общественных организаций ветеранов воинской службы."Сегодня мы, ветераны военной службы, не можем остаться в стороне от происходящих событий. На наших глазах пишется история России и всего человечества, и в том числе от нас зависит, какой она будет. Считаем необходимым и важным, чтобы республика Карелия, имеющая славную, боевую историю, - родина множества героев, внесла свою лепту в победу", - говорится в обращении."Важно, что сегодня наши земляки испытывают необыкновенный патриотический подъем, желание отстаивать мир, свободу и безопасность. Всемерно будем этому способствовать", - отметил заместитель главы по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын.По словам военного комиссара Карелии Андрея Артемьева, отбор граждан для заключения краткосрочного контракта проходит в соответствии с утвержденными критериями – возраст гражданина, категория годности к военной службе, военно-учетная специальность, морально-деловые качества."Не скрываю, что требования к кандидатам предъявляются достаточно высокие, так как на них возлагается и высокая ответственность – защита Отечества. Это нелегкий, но почетный и героический труд", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/dobrovoltsy-1788022413.html

украина

россия

донбасс

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

артур парфенчиков, украина, россия, донбасс, владимир путин, в мире, республика карелия