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Эксперт назвал кандидатов на вступление в БРИКС - РИА Новости, 02.06.2022
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Эксперт назвал кандидатов на вступление в БРИКС
Эксперт назвал кандидатов на вступление в БРИКС - РИА Новости, 02.06.2022
Эксперт назвал кандидатов на вступление в БРИКС
Процесс расширения объединения БРИКС, который предлагала запустить КНР, уже наметился, Аргентина, Иран и Индонезия - первые кандидаты на вступление, заявил РИА... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:19
2022-06-02T15:19
брикс
аргентина
китай
россия
евросоюз
большая двадцатка
ван и (политик)
иран
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Процесс расширения объединения БРИКС, который предлагала запустить КНР, уже наметился, Аргентина, Иран и Индонезия - первые кандидаты на вступление, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик.Двадцать четвертого июня под председательством КНР состоится саммит БРИКС, в котором запланировано участие президента России Владимира Путина. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в рамках предстоящего саммита "будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств".В середине мая министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире. В настоящее время в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР."Очевидно, что уже есть страны, которые наладили диалог с ключевыми участниками БРИКС, прежде всего с Китаем. Первый кандидат – это Аргентина, которая активно сотрудничает с Китаем в рамках инициативы "Один пояс – один путь" и обозначила свою заинтересованность в участии в Едином банке развития БРИКС", - сказал Лисоволик в кулуарах VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Москве.Эксперт также отметил, что существенную активность проявляет Индонезия, которая сейчас председательствует в G20. "Также и Иран, имеющий хорошие связи с Россией, Китаем и Индией, но не входящий пока в крупные блоки, мог бы быть вовлечен в БРИКС", - считает он.Также Лисоволик предположил, что еще одним кандидатом может стать Турция, "которая долгое время не может войти в ЕС". Впрочем, расширение ядра БРИКС потребует дополнительного обсуждения, а также определения критериев и временных рамок приема новых членов, убежден эксперт.
https://ria.ru/20220526/roskosmos-1790764497.html
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аргентина
китай
россия
иран
индонезия
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брикс, аргентина, китай, россия, евросоюз, большая двадцатка, ван и (политик), иран, индонезия, турция
15:19 02.06.2022
 
Эксперт назвал кандидатов на вступление в БРИКС

Директор клуба "Валдай" Лисоволик: Аргентина и Индонезия претендуют на вступление в БРИКС

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Процесс расширения объединения БРИКС, который предлагала запустить КНР, уже наметился, Аргентина, Иран и Индонезия - первые кандидаты на вступление, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик.
Двадцать четвертого июня под председательством КНР состоится саммит БРИКС, в котором запланировано участие президента России Владимира Путина. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в рамках предстоящего саммита "будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств".
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В середине мая министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире. В настоящее время в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
"Очевидно, что уже есть страны, которые наладили диалог с ключевыми участниками БРИКС, прежде всего с Китаем. Первый кандидат – это Аргентина, которая активно сотрудничает с Китаем в рамках инициативы "Один пояс – один путь" и обозначила свою заинтересованность в участии в Едином банке развития БРИКС", - сказал Лисоволик в кулуарах VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Москве.
Эксперт также отметил, что существенную активность проявляет Индонезия, которая сейчас председательствует в G20. "Также и Иран, имеющий хорошие связи с Россией, Китаем и Индией, но не входящий пока в крупные блоки, мог бы быть вовлечен в БРИКС", - считает он.
Также Лисоволик предположил, что еще одним кандидатом может стать Турция, "которая долгое время не может войти в ЕС". Впрочем, расширение ядра БРИКС потребует дополнительного обсуждения, а также определения критериев и временных рамок приема новых членов, убежден эксперт.
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БРИКСАргентинаКитайРоссияЕвросоюзБольшая двадцаткаВан И (политик)ИранИндонезияТурция
 
 
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