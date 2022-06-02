https://ria.ru/20220602/berbok-1792756191.html

Бербок выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок

Бербок выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок - РИА Новости, 02.06.2022

Бербок выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, но отметила, что процесс не окажется быстрым, и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T22:36

2022-06-02T22:36

2022-06-02T23:12

в мире

украина

евросоюз

германия

анналена бербок

мид германии

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:19:3185:1811_1920x0_80_0_0_af65ee98bfefa4929c6f58c63523f142.jpg

БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, но отметила, что процесс не окажется быстрым, и "скидок не будет".В то же время дипломат утверждает, что процесс не должен быть забюрократизирован. "Мы должны четко осознавать, что это исторический момент", — добавила Бербок.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в организацию. В мае Зеленский заявил, что провел встречу по видеосвязи с Урсулой фон дер Ляйен и "продемонстрировал" ей вторую часть заполненного опросника для вступления Украины в Евросоюз.

https://ria.ru/20220602/ukraina-1792661452.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, германия, анналена бербок, мид германии, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, киев, еврокомиссия