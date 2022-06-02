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Бербок выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок - РИА Новости, 02.06.2022
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Бербок выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок
Бербок выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок - РИА Новости, 02.06.2022
Бербок выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, но отметила, что процесс не окажется быстрым, и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T22:36
2022-06-02T23:12
в мире
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евросоюз
германия
анналена бербок
мид германии
урсула фон дер ляйен
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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, но отметила, что процесс не окажется быстрым, и "скидок не будет".В то же время дипломат утверждает, что процесс не должен быть забюрократизирован. "Мы должны четко осознавать, что это исторический момент", — добавила Бербок.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в организацию. В мае Зеленский заявил, что провел встречу по видеосвязи с Урсулой фон дер Ляйен и "продемонстрировал" ей вторую часть заполненного опросника для вступления Украины в Евросоюз.
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в мире, украина, евросоюз, германия, анналена бербок, мид германии, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, киев, еврокомиссия
22:36 02.06.2022 (обновлено: 23:12 02.06.2022)
 
Бербок выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок

Глава МИД Германии Бербок выступила за вступление Украины в ЕС без каких-либо скидок

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, но отметила, что процесс не окажется быстрым, и "скидок не будет".

"Мы не можем сейчас захлопывать дверь перед носом Украины. Недостаточно того, чтобы говорить "вы являетесь частью Европы", а нужно говорить: "вы являетесь частью ЕС", — заявила также она на международном форуме радиостанции WDR.

В то же время дипломат утверждает, что процесс не должен быть забюрократизирован. "Мы должны четко осознавать, что это исторический момент", — добавила Бербок.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в организацию. В мае Зеленский заявил, что провел встречу по видеосвязи с Урсулой фон дер Ляйен и "продемонстрировал" ей вторую часть заполненного опросника для вступления Украины в Евросоюз.
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В миреУкраинаЕвросоюзГерманияАнналена БербокМИД ГерманииУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийКиевЕврокомиссия
 
 
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