22:36 02.06.2022 (обновлено: 23:12 02.06.2022)
Бербок выступила за статус кандидата в члены ЕС для Украины, но без скидок
Глава МИД Германии Бербок выступила за вступление Украины в ЕС без каких-либо скидок
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, но отметила, что процесс не окажется быстрым, и "скидок не будет".
"Мы не можем сейчас захлопывать дверь перед носом Украины. Недостаточно того, чтобы говорить "вы являетесь частью Европы", а нужно говорить: "вы являетесь частью ЕС", — заявила также она на международном форуме радиостанции WDR.
В то же время дипломат утверждает, что процесс не должен быть забюрократизирован. "Мы должны четко осознавать, что это исторический момент", — добавила Бербок.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в организацию. В мае Зеленский заявил, что провел встречу по видеосвязи с Урсулой фон дер Ляйен и "продемонстрировал" ей вторую часть заполненного опросника для вступления Украины в Евросоюз.