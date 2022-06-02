https://ria.ru/20220602/azerbaydzhan-1792300472.html

Вулканы, горящие горы и лечение нефтью: секреты путешествия в Азербайджан

Вулканы, горящие горы и лечение нефтью: секреты путешествия в Азербайджан - РИА Новости, 02.06.2022

Вулканы, горящие горы и лечение нефтью: секреты путешествия в Азербайджан

Средневековые караван-сараи и храмы огня, грязевые вулканы и футуристические небоскребы, колоритные улочки и аромат шафрана — в Азербайджане причудливо... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:00

2022-06-02T10:48

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Ольга Кабанова. Средневековые караван-сараи и храмы огня, грязевые вулканы и футуристические небоскребы, колоритные улочки и аромат шафрана — в Азербайджане причудливо переплелись история и современность, прошлое и будущее. О том, где увидеть вырывающиеся из-под земли языки пламени, зачем намазывать на себя нефть, где искать самые красивые пляжи и дегустировать местную кухню, — в материале РИА Новости.Край огнейАзербайджан — страна необычная. Хотя бы потому, что здесь есть практически все существующие климатические зоны."Из пустыни туристы попадают на заснеженные склоны высокогорных курортов, степь сменяет субтропики, а лиственные леса переходят в альпийские луга", — рассказывает ведущий менеджер по связям с общественностью FUN&SUN (бывший "TUI Россия") Татьяна Коршунова.Издревле Азербайджан называют "страной огней" — за месторождения нефти и газа, расположенные совсем близко к поверхности земли.По словам Татьяны, прорывающийся из недр природный газ загорался и взлетающие ввысь языки пламени вызывали мистический трепет у древних людей. Такой, что "огнепоклонники" даже начали строить храмы в этих священных, по их мнению, местах.Древний зороастрийский Атешгях — один из них. Его построили в XVII-XVIII веках, и до 1880 года он был местом поклонения, пока последний жрец не покинул храм. Сегодня Атешгях открыт для посещения и привлекает туристов со всего мира.Когда будете здесь, обращайте внимание на детали — на индуистские, сикхские и зороастрийские надписи на стенах, на неприметную яму с камнями, в которой раньше сжигали тела умерших огнепоклонников.Погрузиться в атмосферу той эпохи помогут и манекены, установленные в кельях: они наглядно демонстрируют быт отшельников того времени, верящих в силу огня и реинкарнацию души.Еще одно "огненное" место — горящая гора Янардаг. Пламя, подпитывающееся природным газом, поднимается на метр в высоту и "растягивается" на десять метров в ширину. Завораживающее зрелище, особенно в сумерках или поздно вечером.Нефть и грязьГород-курорт Нафталан — важный пункт в списке достопримечательностей Азербайджана.Только представьте: она вообще не горит! Ее используют для лечебных ванн и в качестве мази с последующим воздействием ультрафиолета. Считается, что подобные процедуры помогают при болезнях кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и репродуктивной систем.Сейчас на территории курорта — большой выбор профильных санаториев разного уровня. Цены на отдых с лечением стартуют от 50 манат (почти две тысячи рублей) в сутки.Нефть увидели, пора посмотреть и на грязь — тоже необычную. В Азербайджане ее называют природным чудом света."По числу грязевых вулканов наша страна занимает первое место в мире. Здесь расположено около 350 из 800, имеющихся на земле, — говорит Ульвия. — Действующие и спящие, высокие и низкие, подводные и подземные — у каждого свой характер и химический состав".По словам гида, несколько тысяч путешественников в неделю специально приезжают со всех уголков планеты, чтобы увидеть извержения, сопровождающиеся взрывами и подземным гулом. Из глубоких пластов земли наружу выходят газы — и сразу загораются. Высота пламени над вулканами может достигать тысячи метров.Вулканы — неподалеку от Баку, в заповеднике Гобустан. Там же сохранились памятники эпохи каменного века — петроглифы (наскальные изображения животных, птиц, людей — всего около шести тысяч), древние стоянки. Приезжайте сюда минимум на день, чтобы точно все посмотреть.По селам, пляжам и винодельнямПомимо экскурсионного и лечебного, в стране активно развивается пляжный, этнографический и винно-гастрономический виды туризма, отмечает Ульвия Масимова.Если вам по душе расслабленный отдых с любимой книжкой под шум прибоя, поезжайте в село Набрань, советует Татьяна Коршунова. Здесь, на берегу Каспийского моря, туристов ждут красивые песчаные пляжи, отели с отличной инфраструктурой, кафе, рестораны, клубы и большой выбор развлечений: дайвинг, рыбалка, прогулки на катере.За романтикой древних городов и максимальным погружением в историю, быт и культуру отправляйтесь в деревню мастеров Лагич и древний город Шеки.Лагич известен изделиями из меди и холодным оружием. Здесь — мощеные улочки, украшенные деревянными балконами каменные дома, никуда не торопящиеся местные жители, ведущие за поводья нагруженных тюками лошадей. И во всем — самбытность и средневековый колорит.Обязательно загляните в лавки ремесленников, почти все они — на центральной улице. Поразглядывайте блестящие самовары и кувшины, подержите в руках саблю или кинжал. Шеки — еще один город мастеров, в прошлом важный транзитный пункт Великого шелкового пути. Здесь производят керамические изделия, витражи, платки келагаи. На территории сохранились караван-сараи, где отдыхали после долгой дороги, Дворец ханов, Шекинская крепость.Но это еще не все: вокруг города — невероятная природа. Зеленые луга, заснеженные пики Кавказских гор, цепочки зеленых холмов, уходящих за горизонт.Последние десять лет в стране активно развивается виноделие, а вместе с ним и энотуризм. Сейчас производством напитка занимаются около 30 предприятий.В первую очередь Ульвия Масимова рекомендует посетить Chabiant на вершине холма в сельском уголке района Исмаиллы. Здесь посреди виноградников предлагают продегустировать местные вина, спуститься в погреба. Если не захочется уезжать, можно остановиться в гостевом доме с бассейном."Chabiant — самое привлекательное место для винных туристов", — добавляет Ульвия. Но не единственное: есть еще Fireland, ASPI Winery, Marandi, Goygol, Meysari — выбор большой.Отдельного внимания заслуживает вино из граната — местного "короля фруктов", символа любви, богатства и плодородия."Делают вино по классической технологии, получая на выходе довольно терпкий напиток с долгим послевкусием", — поясняет гид.Один из основных производителей — завод Az-Granata. Если вдруг не успеете попробовать на месте, берите в качестве сувенира.Город контрастовНа столицу Азербайджана стоит отвести три-четыре дня: затеряться в лабиринтах Старого города Ичери-Шехер, подняться на Девичью башню, погулять по Приморской набережной, прокатиться по каналам с гондольером, побывать на местах съемок "Бриллиантовой руки" (в фильме Баку сыграл роль Стамбула), съездить на фуникулере в Нагорный парк и встретить один из самых запоминающихся рассветов или закатов.Чтобы понять, почему Баку называют "городом контрастов", оцените его современную часть: пламенные башни, "уходящие" на 140, 160 и 190 метров в небо, футуристический культурный центр Гейдара Алиева, концертный зал Crystal Hall.Все эти здания органично сочетаются с низкоэтажными старинными особняками, придавая столице Азербайджана особый шарм.Обязательно стоит побывать в хаммаме, уверена Ульвия Масимова. "Там все напоминает о Востоке: начиная от архитектуры и заканчивая специфическими услугами, такими как намыливание пеной и "кисе" — натирание тела жесткой варежкой, — поясняет она. — Кроме того, в местных хаммамах сохранился обязательный атрибут бакинских бань Средних веков — бассейн с фонтанчиком посреди помещения".Внутри всегда есть бассейн с холодной водой, куда можно нырнуть после бани, как в лучших русских и финских традициях, и купальня с гидромассажем — для расслабления "по-японски".Самые известные из хаммамов — "Тезебей", "Ага Микаил", "Ахунд". Если отдыхаете со второй половинкой, имейте в виду, что вместе попариться не получится: общей зоны нет.Ну и, конечно, не забудьте устроить себе шопинг — продуктовый и сувенирный. Зеленый рынок — самый крупный базар в городе. Там можно купить фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, сладости, соленья, специи, знаменитый азербайджанский чай. Здесь советуют активно торговаться.Из сувениров гид Татьяна Ивашкевич рекомендует покупать традиционные азербайджанские тапочки — чарыхи. А еще ковры, шкатулки и сахарницы в форме граната, медную посуду, шелковые платки келагаи и стеклянные стаканчики для чая в форме груши — армуды. "Необъяснимо, но факт: и без того отличный азербайджанский чай пить из них еще вкуснее", — уверяет Татьяна.Корона на ужинАзербайджан славится не только вином, но и неповторимой национальной кухней. Она примечательна обилием мяса, рыбы и овощей. А также ароматными специями. Самая популярная и дорогая — шафран, она входит в состав более 50 блюд. Одно из таких — шах-плов.В составе — рассыпчатый рис, много сухофруктов, каштаны, мясо, приправленные шафраном и куркумой. Самое вкусное — корочка лаваша, в которую завернуты ингредиенты. В каждом регионе страны свои фирменные блюда, отмечает Ульвия Масимова.Например, в Шеки — это пити (национальный суп из баранины) и халва (восточный десерт из орехов), в южном Азербайджане — левенги (курица или рыба, фаршированные молотыми орехами со специями). "А такого хлеба и кутабов, как в северных регионах страны, нет больше нигде!" — подчеркивает Масимова.Обязательно хотя бы раз закажите местный шашлык, долму и салат из свежих овощей — мелко нарезанных огурцов, помидоров, сладкого перца, кинзы и базилика. Эти угощения вкусно готовят везде.Что касается цен, обед в хорошем ресторане на две персоны обойдется в 100 манат (почти четыре тысячи рублей), говорит Татьяна Ивашкевич. В кафе для местных — те же блюда, но гораздо дешевле. За двоих отдадите максимум 30 манат (1100 рублей).Никаких мини"Азербайджан движется в ногу со временем и активно развивается. Несмотря на основную религию — ислам, это светское государство. Но горожане чтят традиции и обычаи", — предупреждает Ульвия Масимова.Она рекомендует путешественникам избегать ярких и слишком открытых нарядов: так, дамам не стоит выходить в коротких шортах, прозрачной блузке или мини-юбке. Возьмите пример с местных девушек.Если приехали парой, не ссорьтесь на публике и не выражайте нежные чувства у всех на виду — здесь так не принято.Соблюдение правил поможет органично "вписаться" в толпу. Местные жители же, в свою очередь, всегда туристам помогут, угостят чаем и, может быть, даже позовут в гости. Не отказывайтесь! Чаепитие для азербайджанцев — целый ритуал.Сэкономить не получитсяПо словам туроператоров, спрос на Азербайджан пока не очень большой. Росту популярности направления мешает ограниченность прямой перевозки и достаточно высокие цены на авиабилеты.У "Интуриста" стоимость недельного тура на двоих с размещением в центре Баку начинается от 104 тысяч рублей с вылетом в июне. Шестидневная экскурсионная поездка с "Русским Экспрессом" обойдется в 92 тысячи на двоих, четырехдневная с FUN&SUN — в 45 тысяч с человека (перелет везде включен).Можно "собрать" путешествие самостоятельно, но сэкономить вряд ли получится: сейчас, когда авиасообщение ограничено, пакетные туры часто обходятся дешевле.В июне прямой перелет из Москвы в Баку будет стоить от 40 тысяч рублей с человека в одну сторону. С пересадкой — поменьше: от 24 тысяч. Сухопутная граница пока закрыта. Снять двухместный номер со всеми удобствами и хорошим расположением на неделю можно за 15 тысяч рублей (чуть больше двух тысяч в сутки).Прибавьте сюда еще питание, экскурсии или услуги частного гида, и поездка выйдет уже минимум в полтора раза дороже, чем с туроператором.Для въезда виза не нужна, достаточно загранпаспорта. Также понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или справка о перенесенном COVID-19.По словам Ульвии Масимовой, самое комфортное время для путешествия по Азербайджану — с апреля по начало августа. К концу лета становится слишком жарко: температура воздуха может подняться до +42. А значит, будет не до экскурсий — захочется валяться на пляже или в номере под кондиционером.Конец осени и зима — не самое приятное время для поездки: ветрено, сыро, плюс семь. Но если не хотите стоять в очередях в музеях и на рынках и мечтаете неспешно осматривать достопримечательности — этот вариант для вас.

https://ria.ru/20220422/baku-1784691828.html

https://ria.ru/20220503/armeniya-1786125370.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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