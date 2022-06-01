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В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила
В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила - РИА Новости, 01.06.2022
В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила
Чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, живущие в городах, при этом часть жертв страдает от действий родственников и близких,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:35
2022-06-01T09:35
2022-06-01T12:25
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, живущие в городах, при этом часть жертв страдает от действий родственников и близких, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя СК РФ Елена Леоненко."Если ориентироваться на статистические данные СК РФ за 2021 год, то чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, затем девочки 15-17-летнего возраста. Часть из них пострадали от действий родственников и близких. При этом половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка", - сказала она.По ее словам, чаще всего девочки становились жертвами преступлений насильственного характера в городах. Объясняется это тем, что в городе проще затеряться, а в селах и небольших населенных пунктах зачастую все друг друга знают."При этом, согласно исследованиям, дети из неполных семей становились жертвами не так часто", - добавила Леоненко.Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
09:35 01.06.2022 (обновлено: 12:25 01.06.2022)
В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила
Замглавы СК Леоненко: чаще всего жертвами изнасилований становятся девочки 11-14 лет
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, живущие в городах, при этом часть жертв страдает от действий родственников и близких, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя СК РФ Елена Леоненко.
"Если ориентироваться на статистические данные СК РФ
за 2021 год, то чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, затем девочки 15-17-летнего возраста. Часть из них пострадали от действий родственников и близких. При этом половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка", - сказала она.
По ее словам, чаще всего девочки становились жертвами преступлений насильственного характера в городах. Объясняется это тем, что в городе проще затеряться, а в селах и небольших населенных пунктах зачастую все друг друга знают.
"При этом, согласно исследованиям, дети из неполных семей становились жертвами не так часто", - добавила Леоненко.
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже
решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.