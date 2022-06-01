https://ria.ru/20220601/zhertvy-1792251940.html

В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила

В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила - РИА Новости, 01.06.2022

В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила

Чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, живущие в городах, при этом часть жертв страдает от действий родственников и близких,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:35

2022-06-01T09:35

2022-06-01T12:25

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, живущие в городах, при этом часть жертв страдает от действий родственников и близких, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя СК РФ Елена Леоненко."Если ориентироваться на статистические данные СК РФ за 2021 год, то чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, затем девочки 15-17-летнего возраста. Часть из них пострадали от действий родственников и близких. При этом половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка", - сказала она.По ее словам, чаще всего девочки становились жертвами преступлений насильственного характера в городах. Объясняется это тем, что в городе проще затеряться, а в селах и небольших населенных пунктах зачастую все друг друга знают."При этом, согласно исследованиям, дети из неполных семей становились жертвами не так часто", - добавила Леоненко.Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.Читайте полный текст интервью >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия