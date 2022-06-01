https://ria.ru/20220601/leonenko-1792276321.html

Замглавы СК РФ Елена Леоненко: цифровую гигиену нужно прививать с детства

Замглавы СК РФ Елена Леоненко: цифровую гигиену нужно прививать с детства - РИА Новости, 01.06.2022

Замглавы СК РФ Елена Леоненко: цифровую гигиену нужно прививать с детства

Международный день защиты детей ежегодно празднуется 1 июня. Для Следственного комитета России обеспечение безопасности несовершеннолетних всегда было, есть и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:00

2022-06-01T12:00

2022-06-01T12:10

интервью

россия

следственный комитет россии (ск рф)

интернет

елена леоненко

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Международный день защиты детей ежегодно празднуется 1 июня. Для Следственного комитета России обеспечение безопасности несовершеннолетних всегда было, есть и останется одним из важнейших направлений работы. О том, как защитить детей от интернет-извращенцев, почему важно прививать цифровую гигиену с детства, и зачем необходимо продумать новый порядок регистрации в социальных сетях, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя СК РФ Елена Леоненко. Беседовала Дарина Хануна.– Елена Евгеньевна, к сожалению, в 2021 году ряд резонансных преступлений были совершены в том числе несовершеннолетними и юными людьми. Во многих случаях на них сильно повлиял контент из интернета. Как, по-вашему, можно уберечь детей от негативного контента?– Увы, в условиях интенсивного развития IT-технологий риск того, что дети заинтересуются опасным контентом, который побудит их к необдуманным действиям, агрессивному и даже жестокому поведению, постоянно возрастает. К сожалению, подростковый максимализм, отсутствие инстинкта самосохранения и желание попробовать что-то новое позволяют несовершеннолетним легко поддаться на предложения поучаствовать в опасных мероприятиях. Подростков, грамотно воздействуя на их чувства, вовлекают таким образом, например, в участие в незаконных протестах, которые могут быть опасны для них. Отмечаются и случаи вербовки в террористические и экстремистские организации.Такой риск необходимо вовремя предупреждать. В то же время основной мерой в борьбе с воздействием какого-либо негативного контента на несовершеннолетних по-прежнему остается воспитание и разъяснение детям, "что такое хорошо и что такое плохо".Естественно, современный мир уже невозможен без информационных ресурсов. Несмотря на это, многие говорят о необходимости ограничить доступ в интернет детям. Но это не решит проблему. Современные ребята гораздо лучше понимают технологии, они всегда найдут способы обхода. Поэтому с ребенком нужно разговаривать на его языке. Следственный комитет России всегда выступает за то, чтобы прививать нашим детям цифровую гигиену. Эту задачу необходимо решать совместно в тесном конструктивном сотрудничестве семьи, школы, государства, общественных организаций, средств массовой информации и позитивного воспитательно-просветительского контента интернете, в популярном и понятном для детей формате.– Какие преступления чаще всего совершаются в отношении детей в интернете?– В целом в 2021 году по уголовным делам, по которым следователи СК России уже завершили расследование, потерпевшими от преступлений с IT-технологиями признаны около 1,7 тысячи несовершеннолетних, из них практически 1,5 тысячи детей подверглись преступлениям в соцсетях и мессенджерах.Если говорить о самых частых преступлениях, совершаемых против несовершеннолетних в интернете, то это, к сожалению, посягательства на их половую неприкосновенность и нравственное развитие. Это и развращающее общение, и показ различных порнографических материалов, и предложения продемонстрировать обнаженные интимные части тела ребенка. Мы видим очень много типичных случаев, когда злоумышленники знакомятся с несовершеннолетними в соцсетях, просят у них фотографии интимного характера, а потом ими же шантажируют их. В результате ребенок снова и снова отправляет фото. Несовершеннолетние, к сожалению, не могут предугадать последствия своих поступков: они вырастут, а интернет "помнит" все.Все это уголовно наказуемо, и меры наказания, предусмотренные за такие деяния, весьма суровы. В зависимости от конкретных обстоятельств и возраста потерпевших такие действия могут быть квалифицированы по статьям 132, 133, 135, 242, 242.1 и 242.2 УК РФ. В целях защиты детей эти нормы совершенствуются, а ответственность усиливается.Так, я хотела бы напомнить, что с 17 марта в России вступил в силу закон, разработанный при участии Следственного комитета, который ужесточает наказание за такие преступления. Теперь за понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера с использованием IT-технологий грозит лишение свободы до шести лет. Ранее в данной статье не было такого квалифицирующего признака, за любое понуждение несовершеннолетнего к названным действиям максимальный размер санкции составлял пять лет лишения свободы.– Не могли бы привести пример таких преступлений?– Так, один житель города Пласта в Челябинской области со своей личной страницы в соцсети общался с детьми, предлагая им за вознаграждение показывать свои интимные части тела и отправлять ему фото соответствующего содержания. По данному уголовному делу потерпевшими признаны 33 несовершеннолетних, которые проживали в разных городах. Фигуранту же вменяют пункт "б" части 4 статьи 132 "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" (65 эпизодов), пункт "а" части 3 статьи 132 "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица" (семь эпизодов), часть 3 статьи 135 "Развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних двух и более лиц", часть 2 статьи 133 "Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего", пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 242.2 "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порноматериалов в отношении двух и более лиц, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста с использованием сети Интернет" (81 эпизод) УК РФ. Дело направлено в суд.Расследование еще одного уголовного дела было завершено в 2021 году следователями по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Установлено, что жертвами интернет-извращенца стали почти 70 девочек. С 2018 года по 2020 год житель Хабаровского края переписывался в одной из соцсетей с 68 несовершеннолетними девочками на сексуальные темы. Он заставлял детей присылать ему фото и видео, на которых девочки обнажены и выполняли его указания. В дальнейшем он распространял все порнографические материалы в интернете.Кроме этого, было установлено, что фигурант, получив от пяти несовершеннолетних их интимные фотографии, начал шантажировать и угрожать им, что опубликует все, чтобы получить еще больше фото и видео. При этом фото в обнаженном виде двух девочек он все-таки разослал их же знакомым. В результате мужчина признан виновным по пунктам "а", "г" части 2 статьи 242.1 "Изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием сети Интернет"; пункту "б" части 3 статьи 242 "Незаконный оборот и изготовление порноматериалов с использованием сети Интернет"; части 3 статьи 135 "Развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних двух и более лиц"; части 3 статьи 30 части 3 статьи 135 "Покушение на совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних двух и более лиц"; пункту "б" части 4 статьи 132 (семь эпизодов) "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"; пункту "а" части 3 статьи 132 (два эпизода) "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица"; части 3 статьи 30 пункта "б" части 4 статьи 132 "Покушение на иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего"; части 2 статьи 133 "Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего" (15 эпизодов); части 1 статьи 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" (семь эпизодов) УК РФ. Суд приговорил его к 17 годам и 10 месяцам лишения свободы.– Есть ли у СК РФ какие-то предложения для эффективной защиты детства в интернете?– На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента. Поэтому мы считаем, что данный вопрос требует обсуждения и новых подходов.Ну и, конечно же, также важны качественный мониторинг в интернете, соцсетях, мессенджерах и других различных ресурсах запрещенной информации и ее блокировка.– Расскажите, а возросло ли в целом количество преступлений в отношении детей?– Если говорить только о тех преступлениях, которые расследуются именно нашими следователями, то можно сказать, что, сравнивая четыре месяца 2022 года и аналогичный период прошлого года, мы видим незначительное снижение количества преступлений, совершенных в отношении детей.Так, за четыре месяца 2022 года в следственные органы СК России поступило почти 23 тысячи сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, это на 6% меньше, чем годом ранее. По результатам рассмотрения всех сообщений следственными органами было возбуждено более 7,7 тысячи уголовных дел. За аналогичный период 2021 года уголовных дел было возбуждено на 7% больше.Наши следователи за четыре месяца 2022 года направили в суд свыше четырех тысяч уголовных дел в отношении более, чем 4,2 тысячи лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних. Но и за аналогичный период прошлого года в суд было направлено также немногим более четырех тысяч уголовных дел.Всего за 2021 год по направленным в суд делам потерпевшими были признаны почти 18 тысяч несовершеннолетних, в 2020 году – почти 15,5 тысячи. Если сопоставлять число детей, признанных потерпевшими, с численностью детского населения региона, то наиболее часто дети признавались потерпевшими по уголовным делам, расследуемым следователями наших подразделений по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Камчатскому краю, Хабаровскому краю и ЕАО, Архангельской области и НАО, Чукотскому АО, Ивановской области, Республике Коми, Кемеровской области – Кузбассе, Костромской области, Курганской области, Пензенской области.– Елена Евгеньевна, что касается детской преступности, есть ли рост преступлений, совершенных подростками?– Здесь неоднозначная ситуация. По итогам 2021 года по данным ведомственной статистки мы видим, что тенденция роста числа подростков, совершивших преступление, еще до достижения ими возраста уголовной ответственности, сохраняется. Согласно нашим данным, их число приближается к 4,5 тысячам.Но число несовершеннолетних преступников, уголовные дела в отношении которых дошли до суда, напротив – незначительно, но сокращается. Тем не менее, цифра остается немалой – свыше 11 тысяч.Если говорить о самых "сложных" регионах, то наибольшее количество преступников-подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по направленным в суд делам, на 100 тысяч детского населения в возрасте от 14 до 17 лет, было зафиксировано в Тыве, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Сахалинской и Астраханской областях и в Хабаровском крае.– А как часто взрослые вовлекают несовершеннолетних в преступления?– На самом деле, во многих случаях, когда преступление было совершено группой с участием взрослых, факты как такового вовлечения несовершеннолетних отсутствуют, потому что в таких случаях подростки зачастую сами выступают инициаторами преступления.Например, в этом году в Волгоградской области было направлено в суд уголовное дело по обвинению двух несовершеннолетних, которые вместе со взрослым другом совершили крупную кражу с незаконным проникновением. Следствием установлено, что, действуя в составе группы, подростки на автомобиле, за рулем которого был как раз совершеннолетний, подъехали к дому потерпевшего, после чего проникли на огороженную территорию загона для животных, откуда выгнали стадо овец, и в дальнейшем скрылись с ними с места преступления.И несмотря на то, что совершеннолетний участвовал в преступлении, инициатива исходила именно от подростков, которые привлекли своего взрослого друга ради его авто.Однако за 2021 год к уголовной ответственности было привлечено 222 взрослых, которые вовлекли в совершение преступлений 300 несовершеннолетних. Из этого числа взрослых свыше 73% вовлекали детей в совершение краж, грабежей, разбоев и угонов автомобилей, а 15% – в незаконный оборот наркотиков.В первом квартале 2022 года к уголовной ответственности за вовлечение в совершение преступлений 60 несовершеннолетних привлечены 44 взрослых.– Ранее в СМИ неоднократно появлялись предложения о создании реестра педофилов. Как Следственный комитет относится к данной инициативе?– Концептуально мы ее поддерживаем. Тем более в Следственном комитете уже неоднократно обсуждалось предложение об учете данных ранее осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности.Предлагалось хранить сведения не только о личности преступника, его биометрических и антропометрических данных, генотипе и следах пальцев рук, но и о характере преступления, а также способах его совершения. Безусловно, одним из основных принципов создания такого реестра должны быть конкретность, определенность и законность целей сбора и обработки персональных данных. Нужно четко определить цели и взвесить все "за" и "против". Однако, на наш взгляд, инициатива сделать такой реестр именно публичным представляется все-таки спорной.Хотелось бы напомнить, что в 2016 году в Государственную думу уже вносился и в 2018 году был отклонен проект закона, согласно которому полицейские должны были бы сообщать гражданам о проживании в населенном пункте лиц, страдающих педофилией и совершивших преступление против половой неприкосновенности ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.Но также нужно понимать, что, к сожалению, общепризнанных действенных методов полного излечения от педофилии нет, и никто не может гарантировать, что даже получавший лечение преступник не совершит аналогичное преступление повторно. Напротив, мы видим, что имеют место рецидивы.Конечно, педофил может никогда и не совершить преступление, контролируя себя. Это невозможно предугадать, но и гарантированных способов для полного излечения от педофилии пока не существует. Именно поэтому с особой внимательностью нужно относиться к лицам, у которых есть такой диагноз, а также к лицам, которые повторно совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Для этого в свое время были приняты поправки к закону, которые предусматривают наказание от 15 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы для лиц, совершивших повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.– Елена Евгеньевна, а есть ли портрет среднестатистической жертвы сексуального насилия?– Если ориентироваться на статистические данные СК РФ за 2021 год, то чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11-14 лет, затем девочки 15-17-летнего возраста. Часть из них пострадали от действий родственников и близких. При этом половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка.Также, по нашим данным, чаще всего девочки становились жертвами преступлений насильственного характера в городах. Это объясняется тем, что в городе проще затеряться, а в селах и небольших населенных пунктах зачастую все друг друга знают. Кроме того, не стоит забывать, что в городах гораздо больше развлекательных заведений.При этом, согласно исследованиям, дети из неполных семей становились жертвами не так часто.Не стоит исключать и те случаи, когда потерпевшие сами инициируют или провоцируют на преступление. Однако таких случаев немного – порядка 5%.– Что, по вашему мнению, нужно предпринять, чтобы обезопасить детей от подобного и от преступлений в целом?– Конечно, нужно всегда присматривать за своим ребенком. Вовремя и правильно объяснять ему правила поведения. Родители должны быть в курсе того, чем занят ребенок, знать, с кем он проводит свободное время – его круг общения. Своего ребенка нужно чувствовать. Также необходимо рассказывать нашим детям о рисках, в том числе и сетевого общения.Кроме этого, для того, чтобы уберечь наших детей, необходимо дать им возможность бесплатно заниматься различными видами спорта, в том числе техническими, а также дать доступ к бесплатным дополнительным образовательным программам. При этом, конечно, занятость детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении, должна быть обеспечена за счет государства. Немаловажно создавать и возможности подработки для подростков.Правильно организованный детский досуг значительно снижает шансы того, что ребенок станет жертвой преступления либо сам преступит закон.Важно и наблюдать за поведением ребенка дома. Ведь у подростка могут возникнуть какие-то проблемы, о которых он не захочет или побоится говорить с родными.– Как родителям понять, что у ребенка что-то случилось?– В первую очередь, конечно, ребенок может стать более замкнутым. У него может появиться нежелание разговаривать на ту или иную тему с близкими. Если мы говорим о каких-то суицидальных сигналах, то в таких случаях, возможно, стоит проверить и историю браузера. Потому что у ребенка, скорее всего, возрастет интерес к таким темам.– Как правильно родителям повести себя в такой непростой ситуации?– Мы не психологи, поэтому и не можем дать универсального ответа. Но, конечно, ни в коем случае не кричать и не ругаться, а постараться по-доброму поговорить. Если же ребенок отказывается идти на диалог, то, естественно, в таком случае необходимо обратиться к специалисту.Хотя это еще одна проблема: у нас, к сожалению, пока что присутствует некий общественный штамп по отношению к психологам и психотерапевтам. Но нужно понимать, что ментальное здоровье очень важно, и за ним необходимо следить.– Ранее СК РФ предлагал ввести обязательное психологическое обследование кандидатов в усыновители и опекуны, а также устанавливать фактический состав семьи, где проживают приемные дети. Чем это обосновывалось?– Действительно, мы обозначали такую проблему. В ходе анализа практики расследования насильственных преступлений, совершенных законными представителями в отношении несовершеннолетних, были получены данные о том, что усыновители и опекуны, а также их супруги или сожители нередко совершают в отношении несовершеннолетних подопечных насильственных преступления против жизни, здоровья и их половой неприкосновенности.Так, в 2021 году следователями Следственного комитета по направленным в суд уголовным делам были признаны потерпевшими от преступных посягательств со стороны членов семей и близких лиц свыше двух тысяч несовершеннолетних.А от преступлений со стороны усыновителей и опекунов за 2021 год пострадали 135 несовершеннолетних. В основном имели место факты истязаний и совершения половых преступлений.– Приведите, пожалуйста, пример.– Например, следственным управлением по Омской области в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении 15 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении удочеренной им 11-летней девочки. Обвиняемый удочерил дочку своей супруги в 2020 году. При этом в 2005 году он привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, по результатам комиссионной судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что у фигуранта имеется расстройство в виде педофилии.Вместе с тем еще в 2017 году по инициативе СК РФ межведомственной рабочей группой на площадке Минпросвещения России началось обсуждение проблемы насилия в отношении усыновленных детей для выработки предложений о внесении изменений в законодательство РФ в данной сфере.В частности, еще тогда мы предлагали проработать вопрос о введении обязательного психологического обследования кандидатов в усыновители и опекуны, а также их супругов. Немаловажным было бы ввести институт сопровождения замещающей семьи. Это помогло бы на ранних этапах выявить негативные факторы. Также важно устанавливать совместно с сотрудниками органов внутренних дел не только юридический, но и фактический состав семьи.Соответствующий проект федерального закона был разработан, однако до настоящего времени проходит процедуры согласования.Также хотела бы обратить внимание на проблему, касающуюся недостатка сотрудников органов опеки и попечительства. В большинстве случаев региональные власти, устанавливая нормативы численности работников органов опеки, не учитывают рекомендации Минпросвещения России. В результате средняя нагрузка на одного специалиста значительно превышает приемлемую.Кстати, во многих регионах остаются незаполненными даже небольшое количество имеющихся ставок.В связи с этим считаем необходимым как можно скорее решить проблему кадрового обеспечения. Особенно это актуально в связи с приоритетом семейных форм устройства детей сирот и необходимостью контролировать соблюдение прав детей в замещающих семьях.– Не секрет, что Следственный комитет с особым вниманием также относится к нарушениям прав детей-сирот в обеспечении их жильем. Скажите, в каких регионах на сегодняшний день самая тяжелая ситуация?– Да, вы абсолютно правы. Следственные органы принимают самое активное участие как в решении проблемы обеспечения жильем сирот в целом, так и в оказании содействия конкретным лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Самое большое число сирот, не обеспеченных жильем, насчитывается в Иркутской области (10,8 тысячи), Кемеровской области (9,3 тысячи), Забайкальском (6,8 тысячи) и Краснодарском (6,6 тысячи) краях, а также в Омской области (6,5 тысячи) и в Свердловской области (6,5 тысячи).Всего в 2021 году следственными органами в 66 субъектах РФ было зарегистрировано 628 сообщений о преступлениях в сфере реализации сиротами жилищных прав, из них лишь 99 – по фактам, имевшим место в 2021 году.Хочу отметить, что помимо обеспечения сирот жильем мы пытаемся содействовать и решению других сложных вопросов, возникающих у них. Например, проблема отсутствия у многих регистрации по месту жительства.Ведь после выпуска из детдома сироту из него выписывают, а жилое помещение предоставляется отнюдь не сразу. И если не получается решить вопрос с регистрацией через знакомых или родственников, то многие сироты остаются совсем без нее. В результате многие соцвыплаты и льготы, предоставление которых закон увязывает с наличием регистрации на определенной территории, становятся недоступными для сирот.По инициативе СК России разрабатывался проект поправок в законодательство, позволяющих регистрировать сирот по адресам местных администраций. Процесс их согласования оказался весьма сложным, но мы не теряем надежды достичь консенсуса со всеми заинтересованными ведомствами и выработать оптимальный вариант решения данной проблемы. Соответствующая работа и консультации с ведомствами ведутся нами на постоянной основе.– Елена Евгеньевна, а проводит ли СК РФ профилактическую работу с несовершеннолетними?– Для Следственного комитета России обеспечение безопасности несовершеннолетних – это одно из важнейших направлений работы.Так, в целях профилактики мы взаимодействуем, конечно, со школами. Сотрудники следственных управлений проводят беседы непосредственно с учениками, а также с их родителями и педагогами.Кроме того, наши сотрудники участвуют и в родительских собраниях, рассказывая, что может подтолкнуть ребенка к преступлению, а также о том, какие бывают сигналы того, что в отношении несовершеннолетнего совершили преступление, о мерах по предупреждению противоправного и виктимного поведения подростков. Хотела бы отметить, что в некоторых регионах с нашим участием реализуются дополнительные общеразвивающие программы "Юный следователь". Также в школах созданы профильные кадетские классы СК. Пропаганда кадетского движения играет большую роль в профилактике преступности среди несовершеннолетних. Наши кадеты не только обучаются профессии следователя, но и участвуют в профилактической работе с подшефными детскими социальными учреждениями.– А существует ли в СК РФ специальный "горячий номер" для детей и подростков или какие-то другие способы связи?– Да, конечно. В центральном аппарате Следственного комитета и в каждом региональном следственном управлении круглосуточно работает телефонная линия "Ребенок в опасности" по номеру 8-800-100-12-60. На нее принимаются обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних.Если говорить о статистике, то почти за полгода, по данным на конец ноября 2021 года, было обработано более 1,4 тысячи таких сообщений. Среди них обращения о том, что ребенок в опасности или о нарушении его социальных и иных прав.– Лето – сезон детского отдыха, расскажите, сколько и какие уголовные дела расследовали следователи СК РФ касаемо детских лагерей?– В 2021 году по направленным в суд уголовным делам всего были признаны потерпевшими от преступлений в сфере организации детского отдыха и оздоровления, тут важно отметить, что речь не только о детских лагерях, 47 несовершеннолетних, из которых 25 детей пострадали на спортивных площадках или аттракционах.Если предметно рассматривать организацию отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях, то основной массив – это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Так, в республике Тыва в прошлом году во время летней смены в одном из детских лагерей случилось массовое заражение COVID-19. Заболели около 85 детей и 9 работников лагеря.Наши следователи установили, что, несмотря на неоднократные обращения воспитанников, медперсонал не изолировал детей и не известил соответствующие органы о возникшей проблеме. Кроме того, на территорию лагеря свободно пропускали посторонних лиц без ПЦР-тестов.Сейчас расследование по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) продолжается, фигурантами проходят начальник лагеря и врач-педиатр.Также аналогичное уголовное дело по факту массового заболевания детей COVID-19 в лагере расследовалось и в Бурятии.– Завершая нашу беседу, не могли бы вы дать несколько рекомендаций родителям, на что необходимо обратить внимание при выборе лагеря для детей?– В первую очередь, конечно, нужно убедиться, что лагерь включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе если лагерь организован индивидуальным предпринимателем.Следственный комитет в свое время предлагал в целях информационного обеспечения сферы организации отдыха и оздоровления детей при формировании данного реестра учитывать информацию о мерах, которые были приняты по устранению недостатков и обстоятельств, при которых были совершены преступления или правонарушения на территории лагеря.К сожалению, пока это предложение не реализовано, нужно ориентироваться на отзывы о лагере, его руководстве и педагогическом составе.В заключение хотелось бы подытожить: наша общая задача – оградить детей от всего разрушающего и губительного, сделать так, чтобы каждый ребенок был окружен теплотой и заботой. И Международный день защиты детей как раз служит еще одним напоминанием огромной ответственности взрослых за наших детей, за их будущее и за правильность выбранных ими ориентиров.

https://ria.ru/20220425/deti-1785320098.html

https://ria.ru/20220329/kazn-1780708085.html

https://ria.ru/20210915/genom-1750046948.html

https://ria.ru/20131219/985042947.html

https://ria.ru/20220201/opeka-1770535848.html

https://ria.ru/20210528/siroty-1734631001.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, следственный комитет россии (ск рф), интернет, елена леоненко