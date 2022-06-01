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Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, заявил посол в Москве

Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, заявил посол в Москве - РИА Новости, 01.06.2022

Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, заявил посол в Москве

В Казахстане нет проблемы русского языка, наоборот, имеются проблемы с казахским языком, что является причиной образовательной политики советского времени,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:36

2022-06-01T13:36

2022-06-01T13:36

в мире

казахстан

россия

русский язык в мире

ермек кошербаев

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Казахстане нет проблемы русского языка, наоборот, имеются проблемы с казахским языком, что является причиной образовательной политики советского времени, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев."Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает. У нас нет проблем русского языка: девяносто процентов населения Казахстана свободно владеет русским языком", - заявил дипломат в ходе интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Казахстане есть "проблемы с казахским языком", что является " результатом определенных перекосов в образовательной политике времен Советского Союза".По данным министерства науки и образования, в Казахстане сейчас 6942 государственные школы, из них 1121 школа (это 16 %) на русском языке; 2075 школ (свыше 30%) со смешанными языками, то есть, более одного миллиона человек обучается на русском языке, добавил посол."Если исходить из национального состава населения нашей страны, то это очень хороший показатель",- резюмировал Кошербаев.

https://ria.ru/20220429/diskriminatsiya-1786091080.html

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Кирилл Волков

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