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Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, заявил посол в Москве - РИА Новости, 01.06.2022
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Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, заявил посол в Москве
Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, заявил посол в Москве - РИА Новости, 01.06.2022
Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, заявил посол в Москве
В Казахстане нет проблемы русского языка, наоборот, имеются проблемы с казахским языком, что является причиной образовательной политики советского времени,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:36
2022-06-01T13:36
в мире
казахстан
россия
русский язык в мире
ермек кошербаев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Казахстане нет проблемы русского языка, наоборот, имеются проблемы с казахским языком, что является причиной образовательной политики советского времени, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев."Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает. У нас нет проблем русского языка: девяносто процентов населения Казахстана свободно владеет русским языком", - заявил дипломат в ходе интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Казахстане есть "проблемы с казахским языком", что является " результатом определенных перекосов в образовательной политике времен Советского Союза".По данным министерства науки и образования, в Казахстане сейчас 6942 государственные школы, из них 1121 школа (это 16 %) на русском языке; 2075 школ (свыше 30%) со смешанными языками, то есть, более одного миллиона человек обучается на русском языке, добавил посол."Если исходить из национального состава населения нашей страны, то это очень хороший показатель",- резюмировал Кошербаев.
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в мире, казахстан, россия, русский язык в мире, ермек кошербаев
13:36 01.06.2022
 
Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, заявил посол в Москве

Посол в Москве Кошербаев заявил, что в Казахстане нет проблемы русского языка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Казахстане нет проблемы русского языка, наоборот, имеются проблемы с казахским языком, что является причиной образовательной политики советского времени, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев.
"Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает. У нас нет проблем русского языка: девяносто процентов населения Казахстана свободно владеет русским языком", - заявил дипломат в ходе интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Казахстане есть "проблемы с казахским языком", что является " результатом определенных перекосов в образовательной политике времен Советского Союза".
По данным министерства науки и образования, в Казахстане сейчас 6942 государственные школы, из них 1121 школа (это 16 %) на русском языке; 2075 школ (свыше 30%) со смешанными языками, то есть, более одного миллиона человек обучается на русском языке, добавил посол.
"Если исходить из национального состава населения нашей страны, то это очень хороший показатель",- резюмировал Кошербаев.
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В миреКазахстанРоссияРусский язык в миреЕрмек Кошербаев
 
 
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