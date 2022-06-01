Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, заявил посол в Москве
Посол в Москве Кошербаев заявил, что в Казахстане нет проблемы русского языка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Казахстане нет проблемы русского языка, наоборот, имеются проблемы с казахским языком, что является причиной образовательной политики советского времени, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев.
"Русскому языку в Казахстане ничего не угрожает. У нас нет проблем русского языка: девяносто процентов населения Казахстана свободно владеет русским языком", - заявил дипломат в ходе интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в Казахстане есть "проблемы с казахским языком", что является " результатом определенных перекосов в образовательной политике времен Советского Союза".
По данным министерства науки и образования, в Казахстане сейчас 6942 государственные школы, из них 1121 школа (это 16 %) на русском языке; 2075 школ (свыше 30%) со смешанными языками, то есть, более одного миллиона человек обучается на русском языке, добавил посол.
"Если исходить из национального состава населения нашей страны, то это очень хороший показатель",- резюмировал Кошербаев.