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В России повысили МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров

В России повысили МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров - РИА Новости, 01.06.2022

В России повысили МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 июня на десять процентов, о соответствующем решении... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T00:12

2022-06-01T00:12

2022-06-01T01:19

общество

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 июня на десять процентов, о соответствующем решении на заседании президиума Госсовета ранее объявил президент Владимир Путин.Соответствующее постановление по поручению президента 30 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что власть будут и впредь помогать всем нуждающимся.По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, данное решение позволит поднять пенсии 35 миллионам неработающих граждан пенсионного возраста. В среднем выплаты вырастут на 1760 рублей. Таким образом, средняя пенсия увеличится до 19 360 рублей.Прожиточный минимум с 1 июня в среднем увеличится до 13 919 рублей. Для граждан трудоспособного возраста он будет равняться 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для несовершеннолетних – 13 501 рубль.Данное решение позволит увеличить все выплаты, связанные с размером этого показателя, получателями этих выплат являются 15 миллионов человек.Размер прожиточного минимума учитывается для определения размеров ряда социальных выплат и используется в качестве критерия нуждаемости при назначении таких пособий.С 1 июня на десять процентов вырастет и МРОТ. Его размер составит 15 279 рублей. Как отметил Котяков, в результате вырастут зарплаты примерно четырех миллионов россиян.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/samozanyatye-1790004176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия