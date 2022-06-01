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ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ - РИА Новости, 01.06.2022
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ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ
ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ - РИА Новости, 01.06.2022
ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ
ВТБ реализовал первую сделку в рамках новой программы поддержки предприятий реального сектора экономики совместно с ВЭБ.РФ, финансирование в размере 350... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:29
2022-06-01T17:29
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. ВТБ реализовал первую сделку в рамках новой программы поддержки предприятий реального сектора экономики совместно с ВЭБ.РФ, финансирование в размере 350 миллионов рублей для пополнения оборотных средств будет предоставлено крупнейшему в Краснодарском крае консервному заводу − "Русское поле Албаши" (ГК Ruspole Brands), сообщает пресс-служа банка.В пресс-релизе отмечается, что новый инструмент рассчитан на предприятия реального сектора, которые не входят в перечни системообразующих организаций и не относятся к МСП. ВЭБ.РФ предоставляет поручительства в пользу российских банков для обеспечения платежных обязательств заемщиков для пополнения оборотных средств (за исключением рефинансирования ранее полученных кредитов и займов и выплаты дивидендов) на срок до одного года, а также для завершения реализации инвестиционных проектов, в том числе объектов коммерческой недвижимости на срок до трех лет. Максимальная сумма кредита под поручительство составляет 10 миллиардов рублей."Партнерство с ВЭБ.РФ по расширенной программе предоставления поручительств увеличит число получателей господдержки. В первую очередь она направлена на производственные компании, которые сегодня перестраивают многие процессы и несут дополнительные расходы. Финансирование под поручительства ВЭБ.РФ позволит им продолжать активное развитие в новых условиях", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
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новости компаний - экономика, россия, втб
17:29 01.06.2022
 

ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. ВТБ реализовал первую сделку в рамках новой программы поддержки предприятий реального сектора экономики совместно с ВЭБ.РФ, финансирование в размере 350 миллионов рублей для пополнения оборотных средств будет предоставлено крупнейшему в Краснодарском крае консервному заводу − "Русское поле Албаши" (ГК Ruspole Brands), сообщает пресс-служа банка.
В пресс-релизе отмечается, что новый инструмент рассчитан на предприятия реального сектора, которые не входят в перечни системообразующих организаций и не относятся к МСП. ВЭБ.РФ предоставляет поручительства в пользу российских банков для обеспечения платежных обязательств заемщиков для пополнения оборотных средств (за исключением рефинансирования ранее полученных кредитов и займов и выплаты дивидендов) на срок до одного года, а также для завершения реализации инвестиционных проектов, в том числе объектов коммерческой недвижимости на срок до трех лет. Максимальная сумма кредита под поручительство составляет 10 миллиардов рублей.
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"Партнерство с ВЭБ.РФ по расширенной программе предоставления поручительств увеличит число получателей господдержки. В первую очередь она направлена на производственные компании, которые сегодня перестраивают многие процессы и несут дополнительные расходы. Финансирование под поручительства ВЭБ.РФ позволит им продолжать активное развитие в новых условиях", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
 
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