https://ria.ru/20220601/vtb-1792422759.html

ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ

ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ - РИА Новости, 01.06.2022

ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ

ВТБ реализовал первую сделку в рамках новой программы поддержки предприятий реального сектора экономики совместно с ВЭБ.РФ, финансирование в размере 350... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:29

2022-06-01T17:29

2022-06-01T17:29

новости компаний - экономика

россия

втб

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. ВТБ реализовал первую сделку в рамках новой программы поддержки предприятий реального сектора экономики совместно с ВЭБ.РФ, финансирование в размере 350 миллионов рублей для пополнения оборотных средств будет предоставлено крупнейшему в Краснодарском крае консервному заводу − "Русское поле Албаши" (ГК Ruspole Brands), сообщает пресс-служа банка.В пресс-релизе отмечается, что новый инструмент рассчитан на предприятия реального сектора, которые не входят в перечни системообразующих организаций и не относятся к МСП. ВЭБ.РФ предоставляет поручительства в пользу российских банков для обеспечения платежных обязательств заемщиков для пополнения оборотных средств (за исключением рефинансирования ранее полученных кредитов и займов и выплаты дивидендов) на срок до одного года, а также для завершения реализации инвестиционных проектов, в том числе объектов коммерческой недвижимости на срок до трех лет. Максимальная сумма кредита под поручительство составляет 10 миллиардов рублей."Партнерство с ВЭБ.РФ по расширенной программе предоставления поручительств увеличит число получателей господдержки. В первую очередь она направлена на производственные компании, которые сегодня перестраивают многие процессы и несут дополнительные расходы. Финансирование под поручительства ВЭБ.РФ позволит им продолжать активное развитие в новых условиях", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

https://ria.ru/20220531/pobeditel-1792021798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, втб