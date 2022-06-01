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В Кремле не исключили встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/vstrecha-1792330938.html
В Кремле не исключили встречу Путина и Зеленского
В Кремле не исключили встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.06.2022
В Кремле не исключили встречу Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости тщательно подготовить финальный документ прежде, чем говорить о встрече российского лидера... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:33
2022-06-01T14:45
владимир путин
россия
политика
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
мевлют чавушоглу
украина
киев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости тщательно подготовить финальный документ прежде, чем говорить о встрече российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.Представитель Кремля добавил, что работа над договором прекратилась уже достаточно давно, и с тех пор прогресса по этому вопросу не наблюдается. Вчера Зеленский в разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил желание провести встречу с Путиным, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791929357.html
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владимир путин, россия, политика, владимир зеленский, мевлют чавушоглу, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
13:33 01.06.2022 (обновлено: 14:45 01.06.2022)
 
В Кремле не исключили встречу Путина и Зеленского

Песков: встреча Путина и Зеленского не исключена, но она должна быть подготовлена

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости тщательно подготовить финальный документ прежде, чем говорить о встрече российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

"Наша позиция и позиция президента России по встрече с Зеленским хорошо известна... Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал", — также сообщил он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что работа над договором прекратилась уже достаточно давно, и с тех пор прогресса по этому вопросу не наблюдается.
Вчера Зеленский в разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил желание провести встречу с Путиным, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.
В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
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Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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