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Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны

Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны - РИА Новости, 01.06.2022

Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны

Уровень загрязнения воздуха в Москве весной по сравнению с прошлым годом снизился на 7-20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:44

2022-06-01T12:44

2022-06-01T12:44

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Москве весной по сравнению с прошлым годом снизился на 7-20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.По их словам, уровень загрязнения зависит от типа территории, антропогенной нагрузкой. Так, весной 2022 года концентрации диоксида азота на смешанных территориях были на 10% ниже, чем весной 2021 года. Концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 на жилых территориях ниже соответственно на 17% и 21%, чем в аналогичный период предыдущего года.В департаменте добавили, что для весеннего периода особенно важно внимание к санитарному состоянию города – вакуумные технологии уборки, содержание газонов и другие меры также благотворно сказываются на экологическом состоянии города. За последние годы в Москве значительно усовершенствовалась система уборки. Новые стандарты, регламенты и технологии уборки дорог и улиц, в совокупности с остальными мероприятиями по снижению выбросов, позволили сократить содержание взвешенных частиц PM10 в атмосферном воздухе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, городское хозяйство москвы, экология