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Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны - РИА Новости, 01.06.2022
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Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны
Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны - РИА Новости, 01.06.2022
Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны
Уровень загрязнения воздуха в Москве весной по сравнению с прошлым годом снизился на 7-20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:44
2022-06-01T12:44
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Москве весной по сравнению с прошлым годом снизился на 7-20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.По их словам, уровень загрязнения зависит от типа территории, антропогенной нагрузкой. Так, весной 2022 года концентрации диоксида азота на смешанных территориях были на 10% ниже, чем весной 2021 года. Концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 на жилых территориях ниже соответственно на 17% и 21%, чем в аналогичный период предыдущего года.В департаменте добавили, что для весеннего периода особенно важно внимание к санитарному состоянию города – вакуумные технологии уборки, содержание газонов и другие меры также благотворно сказываются на экологическом состоянии города. За последние годы в Москве значительно усовершенствовалась система уборки. Новые стандарты, регламенты и технологии уборки дорог и улиц, в совокупности с остальными мероприятиями по снижению выбросов, позволили сократить содержание взвешенных частиц PM10 в атмосферном воздухе.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, экология
12:44 01.06.2022
 

Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны

© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Москве весной по сравнению с прошлым годом снизился на 7-20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Весна этого года менее влажная, чем годом раньше, и прохладнее. Отсутствие условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха в апреле и мае, а также эпизодов с дальним переносом взвешенных частиц благоприятно сказались на качестве атмосферного воздуха весной этого года. В результате, средние концентрации приоритетных загрязнителей - взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 в целом по городу снизились по отношению к весне 2021 года на 7% и 20%", — заявили в пресс-службе.
По их словам, уровень загрязнения зависит от типа территории, антропогенной нагрузкой. Так, весной 2022 года концентрации диоксида азота на смешанных территориях были на 10% ниже, чем весной 2021 года. Концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 на жилых территориях ниже соответственно на 17% и 21%, чем в аналогичный период предыдущего года.
В департаменте добавили, что для весеннего периода особенно важно внимание к санитарному состоянию города – вакуумные технологии уборки, содержание газонов и другие меры также благотворно сказываются на экологическом состоянии города. За последние годы в Москве значительно усовершенствовалась система уборки. Новые стандарты, регламенты и технологии уборки дорог и улиц, в совокупности с остальными мероприятиями по снижению выбросов, позволили сократить содержание взвешенных частиц PM10 в атмосферном воздухе.
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