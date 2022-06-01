Чистота воздуха в Москве выросла до 20 процентов относительно прошлой весны
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Москве весной по сравнению с прошлым годом снизился на 7-20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Весна этого года менее влажная, чем годом раньше, и прохладнее. Отсутствие условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха в апреле и мае, а также эпизодов с дальним переносом взвешенных частиц благоприятно сказались на качестве атмосферного воздуха весной этого года. В результате, средние концентрации приоритетных загрязнителей - взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 в целом по городу снизились по отношению к весне 2021 года на 7% и 20%", — заявили в пресс-службе.
По их словам, уровень загрязнения зависит от типа территории, антропогенной нагрузкой. Так, весной 2022 года концентрации диоксида азота на смешанных территориях были на 10% ниже, чем весной 2021 года. Концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 на жилых территориях ниже соответственно на 17% и 21%, чем в аналогичный период предыдущего года.
В департаменте добавили, что для весеннего периода особенно важно внимание к санитарному состоянию города – вакуумные технологии уборки, содержание газонов и другие меры также благотворно сказываются на экологическом состоянии города. За последние годы в Москве значительно усовершенствовалась система уборки. Новые стандарты, регламенты и технологии уборки дорог и улиц, в совокупности с остальными мероприятиями по снижению выбросов, позволили сократить содержание взвешенных частиц PM10 в атмосферном воздухе.