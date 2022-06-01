14:34 01.06.2022 (обновлено: 15:50 01.06.2022)
Недовольные условиями украинцы покидают центр для беженцев в Болгарии
Недовольные условиями проживания украинцы массово покидают центр для беженцев в Болгарии
© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Недовольные условиями проживания граждане Украины покидают центр для беженцев в болгарском Елхове, сообщает Болгарское национальное телевидение.
Ранее сообщалось, что болгарское правительство сворачивает программу проживания беженцев из Украины в черноморских отелях. Вице-премьер Калина Константинова заявила, что проживавшие там украинцы будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово (предместье Бургаса) и Елхово (Ямбольская область).
В Елхово было завезено около 560 украинских граждан. Многие из них жалуются на проблемы с водой и с детским питанием, а также на холод, сообщает телеканал в материале под названием "Хаос и напряжение в центре для беженцев".
Как сообщается, в ночь на среду украинцы начали покидать центр: некоторые из них уехали на такси, другие находятся на автовокзале в Елхове, чтобы вернуться в черноморский Бургас и найти там место для проживания за свой счет.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил во вторник, что власти страны больше не могут обеспечивать проживание украинских беженцев в "люксовых условиях". По его словам, после трех месяцев беспрецедентной поддержки в виде проживания в лучших отелях Болгарии на Черноморском побережье помощь входит в более нормальные рамки.
Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тысяч беженцев с Украины. По последним данным, в стране остаются более 90 тысяч из них.
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