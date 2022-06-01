https://ria.ru/20220601/ukraintsy-1792358301.html

Недовольные условиями украинцы покидают центр для беженцев в Болгарии

Недовольные условиями украинцы покидают центр для беженцев в Болгарии - РИА Новости, 01.06.2022

Недовольные условиями украинцы покидают центр для беженцев в Болгарии

Недовольные условиями проживания граждане Украины покидают центр для беженцев в болгарском Елхове, сообщает Болгарское национальное телевидение. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:34

2022-06-01T14:34

2022-06-01T15:50

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Недовольные условиями проживания граждане Украины покидают центр для беженцев в болгарском Елхове, сообщает Болгарское национальное телевидение.Ранее сообщалось, что болгарское правительство сворачивает программу проживания беженцев из Украины в черноморских отелях. Вице-премьер Калина Константинова заявила, что проживавшие там украинцы будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово (предместье Бургаса) и Елхово (Ямбольская область).В Елхово было завезено около 560 украинских граждан. Многие из них жалуются на проблемы с водой и с детским питанием, а также на холод, сообщает телеканал в материале под названием "Хаос и напряжение в центре для беженцев".Как сообщается, в ночь на среду украинцы начали покидать центр: некоторые из них уехали на такси, другие находятся на автовокзале в Елхове, чтобы вернуться в черноморский Бургас и найти там место для проживания за свой счет.Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил во вторник, что власти страны больше не могут обеспечивать проживание украинских беженцев в "люксовых условиях". По его словам, после трех месяцев беспрецедентной поддержки в виде проживания в лучших отелях Болгарии на Черноморском побережье помощь входит в более нормальные рамки.Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тысяч беженцев с Украины. По последним данным, в стране остаются более 90 тысяч из них.

https://ria.ru/20220530/bezhentsy-1791874126.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

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украина, болгария, бургас