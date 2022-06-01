https://ria.ru/20220601/ukraina-1792448343.html

Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев"

Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев" - РИА Новости, 01.06.2022

Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев"

США считают, что боевые действия на Украине могут продлиться "еще много месяцев", не видят признаков скорого окончания конфликта, заявил в среду госсекретарь... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:37

2022-06-01T18:37

2022-06-01T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

сша

государственный департамент сша

энтони блинкен

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США считают, что боевые действия на Украине могут продлиться "еще много месяцев", не видят признаков скорого окончания конфликта, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев. Опять же, все может завершиться уже завтра, если Россия примет решение прекратить агрессию (в отношении Украины - ред.)", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.Глава американской дипломатии отметил, что на данный момент США не видят признаков скорого окончания боестолкновений на Украине. "По мере того, как разворачивается (конфликт), мы хотим гарантировать, что у Киева будет все необходимое для самозащиты. Мы также хотим убедиться, что Россия ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран, чтобы положить конец этой агрессии", - добавил госсекретарь США,Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220526/pushilin-1790816422.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, украина, россия, ситуация в днр и лнр