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Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев" - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792448343.html
Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев"
Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев" - РИА Новости, 01.06.2022
Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев"
США считают, что боевые действия на Украине могут продлиться "еще много месяцев", не видят признаков скорого окончания конфликта, заявил в среду госсекретарь... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:37
2022-06-01T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США считают, что боевые действия на Украине могут продлиться "еще много месяцев", не видят признаков скорого окончания конфликта, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев. Опять же, все может завершиться уже завтра, если Россия примет решение прекратить агрессию (в отношении Украины - ред.)", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.Глава американской дипломатии отметил, что на данный момент США не видят признаков скорого окончания боестолкновений на Украине. "По мере того, как разворачивается (конфликт), мы хотим гарантировать, что у Киева будет все необходимое для самозащиты. Мы также хотим убедиться, что Россия ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран, чтобы положить конец этой агрессии", - добавил госсекретарь США,Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, украина, россия, ситуация в днр и лнр
18:37 01.06.2022
 
Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев"

Госсекретарь Блинкен: США не видят признаков скорого окончания конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США считают, что боевые действия на Украине могут продлиться "еще много месяцев", не видят признаков скорого окончания конфликта, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев. Опять же, все может завершиться уже завтра, если Россия примет решение прекратить агрессию (в отношении Украины - ред.)", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.
Глава американской дипломатии отметил, что на данный момент США не видят признаков скорого окончания боестолкновений на Украине. "По мере того, как разворачивается (конфликт), мы хотим гарантировать, что у Киева будет все необходимое для самозащиты. Мы также хотим убедиться, что Россия ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран, чтобы положить конец этой агрессии", - добавил госсекретарь США,
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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