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"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора - РИА Новости, 01.06.2022
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"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора
"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора - РИА Новости, 01.06.2022
"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора
США и Европа настаивают на деэскалации и возобновлении диалога Москвы и Киева, но при этом продолжают накачивать Украину оружием. Так, в ближайшее время... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:00
2022-06-01T08:11
владимир путин
олаф шольц
реджеп тайип эрдоган
россия
украина
киев
оон
нато
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Михаил Катков. США и Европа настаивают на деэскалации и возобновлении диалога Москвы и Киева, но при этом продолжают накачивать Украину оружием. Так, в ближайшее время американцы передадут ВСУ системы залпового огня с дальностью стрельбы до 80 километров, датчане — противокорабельные ракеты, обсуждаются поставки бронетехники. Чего на самом деле добивается Запад — в материале РИА Новости.Турецкий гамбитНа прошлой неделе президент России Владимир Путин беседовал с главами Италии, Австрии, Германии и Франции, а 30 мая ему позвонил Реджеп Тайип Эрдоган.Турецкий лидер предложил организовать встречу между представителями России, Украины и ООН в Стамбуле, затронул проблему транзита зерна по Черному морю. Путин подтвердил, что Москва в координации с Анкарой готова содействовать беспрепятственной транспортировке грузов, в том числе вывозу зерна из украинских портов.Переговоров между Москвой и Киевом практически нет. Украинские власти выдвинули ультиматум: пусть Россия выведет войска. Перед звонком Путину Эрдоган отмечал, что "с каждым днем события развиваются все негативнее".Пообщавшись с российским президентом, Эрдоган связался с Владимиром Зеленским. Обсуждал с ним те же вопросы: посредничество Анкары и транзит зерна по морю.Поскольку обе беседы состоялись в один день, некоторые СМИ предположили, что лидеры трех стран в дальнейшем могут пообщаться в формате видеоконференции. Однако в Москве это исключили, а в Киеве сказали, что инициатива должна исходить из Кремля.Милитаризированные переговорыГлавы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в общей сложности беседовали с Путиным 80 минут. Они настаивали на прекращении огня, выводе войск и "серьезных прямых переговорах" с Зеленским. Российский лидер указал на то, что диалог заморозил Киев, а Москва всегда готова к его возобновлению.Кроме того, затронули темы судьбы украинских военных, взятых в плен в Мариуполе, обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и глобального продовольственного кризиса. Путин подчеркнул, что попытки США и Евросоюза возложить на Россию ответственность за трудности с зерном и удобрениями безосновательны. Не надо было вводить санкции.Однако Запад не идет на уступки. Более того, с одной стороны, лидеры Евросоюза пытаются выступить миротворцами, а с другой, продолжают военные поставки. По словам Олафа Шольца, тут много сложных вопросов "политического, этического и личного характера": он не знает, можно ли победить насилие насилием.А вот Зеленский не обременяет себя душевными терзаниями. По информации The New York Times, он очень рассчитывает на американские системы залпового огня M270 MLRS, бьющие 227-миллиметровыми реактивными снарядами на 80 километров, и M142 HIMARS с дальностью 300 километров. Однако президент США Джо Байден заявил, что Киев не получит оружие для ударов по территории России.В то же время Дания и Великобритания передали ВСУ противокорабельные ракеты Harpoon. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович надеется, что в середине июня страны НАТО подкинут еще что-нибудь серьезное. Война или мирЗеленский хочет личной встречи с Путиным. Но что он собирается ему сказать, непонятно. Коридор возможностей у украинского президента крайне узок. Обвинения России в геноциде и героизацию националистических батальонов киевский режим пока не отменял.Европейские лидеры вроде бы призывают стороны конфликта к диалогу, но они же открыто говорят, что Россия должна проиграть на поле боя. Впрочем, глава МИД Сергей Лавров этому не удивлен. Москва годами просила коллективный Запад не превращать Украину в "анти-Россию" — нас не услышали, сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, представителей Евросоюза нельзя считать посредниками между Москвой и Киевом, это скорее украинские парламентеры, которые используют собственные каналы связи, чтобы повлиять на Кремль. "Однажды спецоперация подойдет к завершению, и тогда нынешние разговоры перетекут в более предметную дискуссию о параметрах послевоенного соглашения, — объясняет эксперт. — Но сейчас мы находимся в той фазе активных боевых действий, когда обе стороны не хотят останавливаться, потому что рассчитывают добиться своих целей военными средствами".Российским властям выгодно поддерживать диалог даже с такими политиками, потому что благодаря этому разрушается миф об изоляции страны, указывает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. А европейцы выходят на контакт, так как им нужно отчитываться перед избирателями в миротворческих усилиях."Представители Евросоюза умудряются одновременно вооружать Украину, чтобы она продолжала боевые действия, и качать через нее российские углеводороды, — отмечает Денисов. — До реального компромисса еще очень далеко. Но если с Западом это возможно в какой-то отдаленной перспективе, то с Киевом все намного сложнее".История знает немало примеров того, что боевые действия давно прекращены, но мирный договор так и не подписали. Опрошенные РИА Новости эксперты считают этот сценарий очень вероятным и сейчас. Поэтому контакты Москвы с Западом — это не попытка повлиять на Киев, а усилия по созданию новой системы взаимоотношений между Востоком и Западом.
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владимир путин, олаф шольц, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, киев, оон, нато, политика, эммануэль макрон, владимир зеленский
08:00 01.06.2022 (обновлено: 08:11 01.06.2022)
 

"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР
Девушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Михаил Катков. США и Европа настаивают на деэскалации и возобновлении диалога Москвы и Киева, но при этом продолжают накачивать Украину оружием. Так, в ближайшее время американцы передадут ВСУ системы залпового огня с дальностью стрельбы до 80 километров, датчане — противокорабельные ракеты, обсуждаются поставки бронетехники. Чего на самом деле добивается Запад — в материале РИА Новости.

Турецкий гамбит

На прошлой неделе президент России Владимир Путин беседовал с главами Италии, Австрии, Германии и Франции, а 30 мая ему позвонил Реджеп Тайип Эрдоган.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Турецкий лидер предложил организовать встречу между представителями России, Украины и ООН в Стамбуле, затронул проблему транзита зерна по Черному морю. Путин подтвердил, что Москва в координации с Анкарой готова содействовать беспрепятственной транспортировке грузов, в том числе вывозу зерна из украинских портов.
Переговоров между Москвой и Киевом практически нет. Украинские власти выдвинули ультиматум: пусть Россия выведет войска. Перед звонком Путину Эрдоган отмечал, что "с каждым днем события развиваются все негативнее".
Пообщавшись с российским президентом, Эрдоган связался с Владимиром Зеленским. Обсуждал с ним те же вопросы: посредничество Анкары и транзит зерна по морю.
Поскольку обе беседы состоялись в один день, некоторые СМИ предположили, что лидеры трех стран в дальнейшем могут пообщаться в формате видеоконференции. Однако в Москве это исключили, а в Киеве сказали, что инициатива должна исходить из Кремля.

Милитаризированные переговоры

Главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в общей сложности беседовали с Путиным 80 минут. Они настаивали на прекращении огня, выводе войск и "серьезных прямых переговорах" с Зеленским. Российский лидер указал на то, что диалог заморозил Киев, а Москва всегда готова к его возобновлению.
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Кроме того, затронули темы судьбы украинских военных, взятых в плен в Мариуполе, обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и глобального продовольственного кризиса. Путин подчеркнул, что попытки США и Евросоюза возложить на Россию ответственность за трудности с зерном и удобрениями безосновательны. Не надо было вводить санкции.
Однако Запад не идет на уступки. Более того, с одной стороны, лидеры Евросоюза пытаются выступить миротворцами, а с другой, продолжают военные поставки. По словам Олафа Шольца, тут много сложных вопросов "политического, этического и личного характера": он не знает, можно ли победить насилие насилием.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
Бойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
А вот Зеленский не обременяет себя душевными терзаниями. По информации The New York Times, он очень рассчитывает на американские системы залпового огня M270 MLRS, бьющие 227-миллиметровыми реактивными снарядами на 80 километров, и M142 HIMARS с дальностью 300 километров. Однако президент США Джо Байден заявил, что Киев не получит оружие для ударов по территории России.
В то же время Дания и Великобритания передали ВСУ противокорабельные ракеты Harpoon. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович надеется, что в середине июня страны НАТО подкинут еще что-нибудь серьезное.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов на территории комбината Азовсталь в Мариуполе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео

Война или мир

Зеленский хочет личной встречи с Путиным. Но что он собирается ему сказать, непонятно. Коридор возможностей у украинского президента крайне узок. Обвинения России в геноциде и героизацию националистических батальонов киевский режим пока не отменял.
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин
Европейские лидеры вроде бы призывают стороны конфликта к диалогу, но они же открыто говорят, что Россия должна проиграть на поле боя. Впрочем, глава МИД Сергей Лавров этому не удивлен. Москва годами просила коллективный Запад не превращать Украину в "анти-Россию" — нас не услышали, сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.
По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, представителей Евросоюза нельзя считать посредниками между Москвой и Киевом, это скорее украинские парламентеры, которые используют собственные каналы связи, чтобы повлиять на Кремль. "Однажды спецоперация подойдет к завершению, и тогда нынешние разговоры перетекут в более предметную дискуссию о параметрах послевоенного соглашения, — объясняет эксперт. — Но сейчас мы находимся в той фазе активных боевых действий, когда обе стороны не хотят останавливаться, потому что рассчитывают добиться своих целей военными средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 08:00
Взлет и падение Зеленского. Итоги трехлетнего правления
Российским властям выгодно поддерживать диалог даже с такими политиками, потому что благодаря этому разрушается миф об изоляции страны, указывает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. А европейцы выходят на контакт, так как им нужно отчитываться перед избирателями в миротворческих усилиях.
"Представители Евросоюза умудряются одновременно вооружать Украину, чтобы она продолжала боевые действия, и качать через нее российские углеводороды, — отмечает Денисов. — До реального компромисса еще очень далеко. Но если с Западом это возможно в какой-то отдаленной перспективе, то с Киевом все намного сложнее".
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
История знает немало примеров того, что боевые действия давно прекращены, но мирный договор так и не подписали. Опрошенные РИА Новости эксперты считают этот сценарий очень вероятным и сейчас. Поэтому контакты Москвы с Западом — это не попытка повлиять на Киев, а усилия по созданию новой системы взаимоотношений между Востоком и Западом.
 
Владимир ПутинОлаф ШольцРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияУкраинаКиевООННАТОПолитикаЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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