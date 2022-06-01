https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html

"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора

"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора - РИА Новости, 01.06.2022

"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора

США и Европа настаивают на деэскалации и возобновлении диалога Москвы и Киева, но при этом продолжают накачивать Украину оружием. Так, в ближайшее время... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:00

2022-06-01T08:00

2022-06-01T08:11

владимир путин

олаф шольц

реджеп тайип эрдоган

россия

украина

киев

оон

нато

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Михаил Катков. США и Европа настаивают на деэскалации и возобновлении диалога Москвы и Киева, но при этом продолжают накачивать Украину оружием. Так, в ближайшее время американцы передадут ВСУ системы залпового огня с дальностью стрельбы до 80 километров, датчане — противокорабельные ракеты, обсуждаются поставки бронетехники. Чего на самом деле добивается Запад — в материале РИА Новости.Турецкий гамбитНа прошлой неделе президент России Владимир Путин беседовал с главами Италии, Австрии, Германии и Франции, а 30 мая ему позвонил Реджеп Тайип Эрдоган.Турецкий лидер предложил организовать встречу между представителями России, Украины и ООН в Стамбуле, затронул проблему транзита зерна по Черному морю. Путин подтвердил, что Москва в координации с Анкарой готова содействовать беспрепятственной транспортировке грузов, в том числе вывозу зерна из украинских портов.Переговоров между Москвой и Киевом практически нет. Украинские власти выдвинули ультиматум: пусть Россия выведет войска. Перед звонком Путину Эрдоган отмечал, что "с каждым днем события развиваются все негативнее".Пообщавшись с российским президентом, Эрдоган связался с Владимиром Зеленским. Обсуждал с ним те же вопросы: посредничество Анкары и транзит зерна по морю.Поскольку обе беседы состоялись в один день, некоторые СМИ предположили, что лидеры трех стран в дальнейшем могут пообщаться в формате видеоконференции. Однако в Москве это исключили, а в Киеве сказали, что инициатива должна исходить из Кремля.Милитаризированные переговорыГлавы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в общей сложности беседовали с Путиным 80 минут. Они настаивали на прекращении огня, выводе войск и "серьезных прямых переговорах" с Зеленским. Российский лидер указал на то, что диалог заморозил Киев, а Москва всегда готова к его возобновлению.Кроме того, затронули темы судьбы украинских военных, взятых в плен в Мариуполе, обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и глобального продовольственного кризиса. Путин подчеркнул, что попытки США и Евросоюза возложить на Россию ответственность за трудности с зерном и удобрениями безосновательны. Не надо было вводить санкции.Однако Запад не идет на уступки. Более того, с одной стороны, лидеры Евросоюза пытаются выступить миротворцами, а с другой, продолжают военные поставки. По словам Олафа Шольца, тут много сложных вопросов "политического, этического и личного характера": он не знает, можно ли победить насилие насилием.А вот Зеленский не обременяет себя душевными терзаниями. По информации The New York Times, он очень рассчитывает на американские системы залпового огня M270 MLRS, бьющие 227-миллиметровыми реактивными снарядами на 80 километров, и M142 HIMARS с дальностью 300 километров. Однако президент США Джо Байден заявил, что Киев не получит оружие для ударов по территории России.В то же время Дания и Великобритания передали ВСУ противокорабельные ракеты Harpoon. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович надеется, что в середине июня страны НАТО подкинут еще что-нибудь серьезное. Война или мирЗеленский хочет личной встречи с Путиным. Но что он собирается ему сказать, непонятно. Коридор возможностей у украинского президента крайне узок. Обвинения России в геноциде и героизацию националистических батальонов киевский режим пока не отменял.Европейские лидеры вроде бы призывают стороны конфликта к диалогу, но они же открыто говорят, что Россия должна проиграть на поле боя. Впрочем, глава МИД Сергей Лавров этому не удивлен. Москва годами просила коллективный Запад не превращать Украину в "анти-Россию" — нас не услышали, сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, представителей Евросоюза нельзя считать посредниками между Москвой и Киевом, это скорее украинские парламентеры, которые используют собственные каналы связи, чтобы повлиять на Кремль. "Однажды спецоперация подойдет к завершению, и тогда нынешние разговоры перетекут в более предметную дискуссию о параметрах послевоенного соглашения, — объясняет эксперт. — Но сейчас мы находимся в той фазе активных боевых действий, когда обе стороны не хотят останавливаться, потому что рассчитывают добиться своих целей военными средствами".Российским властям выгодно поддерживать диалог даже с такими политиками, потому что благодаря этому разрушается миф об изоляции страны, указывает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. А европейцы выходят на контакт, так как им нужно отчитываться перед избирателями в миротворческих усилиях."Представители Евросоюза умудряются одновременно вооружать Украину, чтобы она продолжала боевые действия, и качать через нее российские углеводороды, — отмечает Денисов. — До реального компромисса еще очень далеко. Но если с Западом это возможно в какой-то отдаленной перспективе, то с Киевом все намного сложнее".История знает немало примеров того, что боевые действия давно прекращены, но мирный договор так и не подписали. Опрошенные РИА Новости эксперты считают этот сценарий очень вероятным и сейчас. Поэтому контакты Москвы с Западом — это не попытка повлиять на Киев, а усилия по созданию новой системы взаимоотношений между Востоком и Западом.

https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789803691.html

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владимир путин, олаф шольц, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, киев, оон, нато, политика, эммануэль макрон, владимир зеленский