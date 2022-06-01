08:00 01.06.2022 (обновлено: 08:11 01.06.2022)
"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Михаил Катков. США и Европа настаивают на деэскалации и возобновлении диалога Москвы и Киева, но при этом продолжают накачивать Украину оружием. Так, в ближайшее время американцы передадут ВСУ системы залпового огня с дальностью стрельбы до 80 километров, датчане — противокорабельные ракеты, обсуждаются поставки бронетехники. Чего на самом деле добивается Запад — в материале РИА Новости.
Турецкий гамбит
На прошлой неделе президент России Владимир Путин беседовал с главами Италии, Австрии, Германии и Франции, а 30 мая ему позвонил Реджеп Тайип Эрдоган.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Турецкий лидер предложил организовать встречу между представителями России, Украины и ООН в Стамбуле, затронул проблему транзита зерна по Черному морю. Путин подтвердил, что Москва в координации с Анкарой готова содействовать беспрепятственной транспортировке грузов, в том числе вывозу зерна из украинских портов.
Переговоров между Москвой и Киевом практически нет. Украинские власти выдвинули ультиматум: пусть Россия выведет войска. Перед звонком Путину Эрдоган отмечал, что "с каждым днем события развиваются все негативнее".
Пообщавшись с российским президентом, Эрдоган связался с Владимиром Зеленским. Обсуждал с ним те же вопросы: посредничество Анкары и транзит зерна по морю.
Поскольку обе беседы состоялись в один день, некоторые СМИ предположили, что лидеры трех стран в дальнейшем могут пообщаться в формате видеоконференции. Однако в Москве это исключили, а в Киеве сказали, что инициатива должна исходить из Кремля.
Милитаризированные переговоры
Главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в общей сложности беседовали с Путиным 80 минут. Они настаивали на прекращении огня, выводе войск и "серьезных прямых переговорах" с Зеленским. Российский лидер указал на то, что диалог заморозил Киев, а Москва всегда готова к его возобновлению.
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Кроме того, затронули темы судьбы украинских военных, взятых в плен в Мариуполе, обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и глобального продовольственного кризиса. Путин подчеркнул, что попытки США и Евросоюза возложить на Россию ответственность за трудности с зерном и удобрениями безосновательны. Не надо было вводить санкции.
Однако Запад не идет на уступки. Более того, с одной стороны, лидеры Евросоюза пытаются выступить миротворцами, а с другой, продолжают военные поставки. По словам Олафа Шольца, тут много сложных вопросов "политического, этического и личного характера": он не знает, можно ли победить насилие насилием.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
А вот Зеленский не обременяет себя душевными терзаниями. По информации The New York Times, он очень рассчитывает на американские системы залпового огня M270 MLRS, бьющие 227-миллиметровыми реактивными снарядами на 80 километров, и M142 HIMARS с дальностью 300 километров. Однако президент США Джо Байден заявил, что Киев не получит оружие для ударов по территории России.
В то же время Дания и Великобритания передали ВСУ противокорабельные ракеты Harpoon. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович надеется, что в середине июня страны НАТО подкинут еще что-нибудь серьезное.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Стоп-кадр видео
Война или мир
Зеленский хочет личной встречи с Путиным. Но что он собирается ему сказать, непонятно. Коридор возможностей у украинского президента крайне узок. Обвинения России в геноциде и героизацию националистических батальонов киевский режим пока не отменял.
Президент России Владимир Путин
Европейские лидеры вроде бы призывают стороны конфликта к диалогу, но они же открыто говорят, что Россия должна проиграть на поле боя. Впрочем, глава МИД Сергей Лавров этому не удивлен. Москва годами просила коллективный Запад не превращать Украину в "анти-Россию" — нас не услышали, сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.
По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, представителей Евросоюза нельзя считать посредниками между Москвой и Киевом, это скорее украинские парламентеры, которые используют собственные каналы связи, чтобы повлиять на Кремль. "Однажды спецоперация подойдет к завершению, и тогда нынешние разговоры перетекут в более предметную дискуссию о параметрах послевоенного соглашения, — объясняет эксперт. — Но сейчас мы находимся в той фазе активных боевых действий, когда обе стороны не хотят останавливаться, потому что рассчитывают добиться своих целей военными средствами".
Российским властям выгодно поддерживать диалог даже с такими политиками, потому что благодаря этому разрушается миф об изоляции страны, указывает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. А европейцы выходят на контакт, так как им нужно отчитываться перед избирателями в миротворческих усилиях.
"Представители Евросоюза умудряются одновременно вооружать Украину, чтобы она продолжала боевые действия, и качать через нее российские углеводороды, — отмечает Денисов. — До реального компромисса еще очень далеко. Но если с Западом это возможно в какой-то отдаленной перспективе, то с Киевом все намного сложнее".
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
История знает немало примеров того, что боевые действия давно прекращены, но мирный договор так и не подписали. Опрошенные РИА Новости эксперты считают этот сценарий очень вероятным и сейчас. Поэтому контакты Москвы с Западом — это не попытка повлиять на Киев, а усилия по созданию новой системы взаимоотношений между Востоком и Западом.