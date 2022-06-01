https://ria.ru/20220601/trassa-1792240740.html
Трасса от Москвы до Казани будет на треть дороже запланированного
Трасса от Москвы до Казани будет на треть дороже запланированного - РИА Новости, 01.06.2022
Трасса от Москвы до Казани будет на треть дороже запланированного
Автомобильная трасса М-12, которая в 2024 году свяжет Москву и Казань, выросла в цене на 30% от запланированной суммы, сообщил журналистам глава "Автодора"... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:09
2022-06-01T08:09
2022-06-01T08:09
экономика
авто
москва
казань
нижний новгород
главгосэкспертиза
автодор
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СОЧИ, 1 июня - РИА Новости. Автомобильная трасса М-12, которая в 2024 году свяжет Москву и Казань, выросла в цене на 30% от запланированной суммы, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.Изначально проект оценивался примерно в 630 миллиардов рублей, при этом предполагалось, что он может подорожать после прохождения Главгосэкспертизы. Таким образом, приблизительное подорожание на данный момент составляет 190 миллиардов рублей."630 она (трасса М-12 -ред.) была по технико-экономическому обоснованию 2018 года, которая была определена по объектам-аналогам… Если посмотреть, трасса проходит по не очень развитым с точки зрения промышленно-строительных материалов территориям. Мы же ее чуть-чуть ниже сделали для того, чтобы территории развивать. Поэтому, конечно, затраты возросли на транспортировку грузов, на разработку новых карьеров, на подвоз всех этих строительных материалов", - сказал Петушенко."Это она стоила изначально, сейчас мы еще два участка до конца досчитаем, и удорожание будет порядка 30%. Я могу сказать, что даже если мы пересчитаем новую стоимость на километры, то за счет технических решений и новшеств, которые есть, средняя стоимость одного километра будет дешевле, чем многие другие трассы, которые мы строили раньше", - добавил он.Длина трассы М-12 - 823 километра, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в глобальный государственный проект "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов. Расчетная (проектируемая) скорость - 130 километров в час.
https://ria.ru/20220528/strannost-1791349030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, москва, казань, нижний новгород, главгосэкспертиза, автодор
Трасса от Москвы до Казани будет на треть дороже запланированного
"Автодор": трасса М-12 от Москвы до Казани будет на 30 процентов дороже запланированного
СОЧИ, 1 июня - РИА Новости. Автомобильная трасса М-12, которая в 2024 году свяжет Москву и Казань, выросла в цене на 30% от запланированной суммы, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
Изначально проект оценивался примерно в 630 миллиардов рублей, при этом предполагалось, что он может подорожать после прохождения Главгосэкспертизы
. Таким образом, приблизительное подорожание на данный момент составляет 190 миллиардов рублей.
"630 она (трасса М-12 -ред.) была по технико-экономическому обоснованию 2018 года, которая была определена по объектам-аналогам… Если посмотреть, трасса проходит по не очень развитым с точки зрения промышленно-строительных материалов территориям. Мы же ее чуть-чуть ниже сделали для того, чтобы территории развивать. Поэтому, конечно, затраты возросли на транспортировку грузов, на разработку новых карьеров, на подвоз всех этих строительных материалов", - сказал Петушенко.
"Это она стоила изначально, сейчас мы еще два участка до конца досчитаем, и удорожание будет порядка 30%. Я могу сказать, что даже если мы пересчитаем новую стоимость на километры, то за счет технических решений и новшеств, которые есть, средняя стоимость одного километра будет дешевле, чем многие другие трассы, которые мы строили раньше", - добавил он.
Длина трассы М-12 - 823 километра, она соединит Москву
с Нижним Новгородом
и Казанью
. Новый автобан включен в глобальный государственный проект "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир
, Муром
, Арзамас
, Сергач, Канаш
, Шали
. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов. Расчетная (проектируемая) скорость - 130 километров в час.