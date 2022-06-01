https://ria.ru/20220601/sotsseti-1792232763.html
Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях
Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях - РИА Новости, 01.06.2022
Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях
Следственный комитет выступил за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях, рассказала РИА Новости зампредседателя ведомства Елена... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T04:18
2022-06-01T04:18
2022-06-01T12:25
общество
россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Следственный комитет выступил за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях, рассказала РИА Новости зампредседателя ведомства Елена Леоненко.Леоненко заметила, что для ведомства важны "качественный мониторинг запрещенной информации и ее блокировка". В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных. Среди прочего в документе указывалось, что пользователям при регистрации придется указать ФИО, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты.Позже в ведомстве посчитали избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
04:18 01.06.2022 (обновлено: 12:25 01.06.2022)
Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях
Замглавы СК Леоненко предложила пересмотреть в России порядок регистрации в соцсетях
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Следственный комитет выступил за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях, рассказала РИА Новости зампредседателя ведомства Елена Леоненко.
"На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента", — сказала она.
Леоненко заметила, что для ведомства важны "качественный мониторинг запрещенной информации и ее блокировка".
В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных. Среди прочего в документе указывалось, что пользователям при регистрации придется указать ФИО, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты.
Позже в ведомстве посчитали избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства.