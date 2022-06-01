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Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях - РИА Новости, 01.06.2022
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Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях
Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях - РИА Новости, 01.06.2022
Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях
Следственный комитет выступил за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях, рассказала РИА Новости зампредседателя ведомства Елена... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T04:18
2022-06-01T12:25
общество
россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Следственный комитет выступил за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях, рассказала РИА Новости зампредседателя ведомства Елена Леоненко.Леоненко заметила, что для ведомства важны "качественный мониторинг запрещенной информации и ее блокировка". В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных. Среди прочего в документе указывалось, что пользователям при регистрации придется указать ФИО, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты.Позже в ведомстве посчитали избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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общество, россия
04:18 01.06.2022 (обновлено: 12:25 01.06.2022)
 
Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

Замглавы СК Леоненко предложила пересмотреть в России порядок регистрации в соцсетях

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина пользуется интернетом
Мужчина пользуется интернетом - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина пользуется интернетом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Следственный комитет выступил за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях, рассказала РИА Новости зампредседателя ведомства Елена Леоненко.

"На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента", — сказала она.

Леоненко заметила, что для ведомства важны "качественный мониторинг запрещенной информации и ее блокировка".
В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных. Среди прочего в документе указывалось, что пользователям при регистрации придется указать ФИО, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты.
Позже в ведомстве посчитали избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства.
Читайте полный текст интервью >>
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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