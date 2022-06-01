https://ria.ru/20220601/sotsseti-1792232763.html

Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях - РИА Новости, 01.06.2022

Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

Следственный комитет выступил за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях, рассказала РИА Новости зампредседателя ведомства Елена... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T04:18

2022-06-01T04:18

2022-06-01T12:25

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Следственный комитет выступил за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях, рассказала РИА Новости зампредседателя ведомства Елена Леоненко.Леоненко заметила, что для ведомства важны "качественный мониторинг запрещенной информации и ее блокировка". В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных. Среди прочего в документе указывалось, что пользователям при регистрации придется указать ФИО, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты.Позже в ведомстве посчитали избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220521/avtory-1789909111.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия