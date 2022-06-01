09:07 01.06.2022 (обновлено: 12:25 01.06.2022)
СК назвал регионы, в которых наибольшее число сирот, не получивших жилье
СК назвал регионы, в которых выявили наибольшее число сирот, не получивших жилье
Ключи от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Наибольшее число не обеспеченных жильем детей-сирот в Иркутской, Кемеровской областях и в Забайкальском крае, рассказала в интервью РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.
"Самое большое число сирот, не обеспеченных жильем, насчитывается в Иркутской области (10,8 тысячи), в Кемеровской области (9,3 тысячи), в Забайкальском крае (6,8 тысячи), в Краснодарском крае (6,6 тысячи), а также в Омской области (6,5 тысячи) и в Свердловской области (6,5 тысячи)", - сказала она.
Леоненко добавила, что в 2021 году следственными органами в 66 субъектах РФ было зарегистрировано 628 сообщений о преступлениях в сфере реализации сиротами жилищных прав, из них лишь 99 - по фактам, имевшим место в 2021 году.
Она также рассказала, что сейчас по инициативе СК ведется работа по проекту, позволяющему регистрировать сирот по адресам местных администраций.
Эти поправки, по словам Леоненко, необходимы из-за того, что сирот зачастую после выпуска из детдома выписывают из него, а жилое помещение предоставляется не сразу. В результате многие сироты остаются совсем без регистрации и не могут получать многие соцвыплаты и льготы.
"Мы не теряем надежды достичь консенсуса со всеми заинтересованными ведомствами и выработать оптимальный вариант решения данной проблемы. Соответствующая работа и консультации с ведомствами ведутся нами на постоянной основе", - добавила Леоненко.
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.