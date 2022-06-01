https://ria.ru/20220601/siroty-1792246608.html

СК назвал регионы, в которых наибольшее число сирот, не получивших жилье

СК назвал регионы, в которых наибольшее число сирот, не получивших жилье - РИА Новости, 01.06.2022

СК назвал регионы, в которых наибольшее число сирот, не получивших жилье

Наибольшее число не обеспеченных жильем детей-сирот в Иркутской, Кемеровской областях и в Забайкальском крае, рассказала в интервью РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:07

2022-06-01T09:07

2022-06-01T12:25

общество

кемеровская область

забайкальский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Наибольшее число не обеспеченных жильем детей-сирот в Иркутской, Кемеровской областях и в Забайкальском крае, рассказала в интервью РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко."Самое большое число сирот, не обеспеченных жильем, насчитывается в Иркутской области (10,8 тысячи), в Кемеровской области (9,3 тысячи), в Забайкальском крае (6,8 тысячи), в Краснодарском крае (6,6 тысячи), а также в Омской области (6,5 тысячи) и в Свердловской области (6,5 тысячи)", - сказала она.Леоненко добавила, что в 2021 году следственными органами в 66 субъектах РФ было зарегистрировано 628 сообщений о преступлениях в сфере реализации сиротами жилищных прав, из них лишь 99 - по фактам, имевшим место в 2021 году.Она также рассказала, что сейчас по инициативе СК ведется работа по проекту, позволяющему регистрировать сирот по адресам местных администраций.Эти поправки, по словам Леоненко, необходимы из-за того, что сирот зачастую после выпуска из детдома выписывают из него, а жилое помещение предоставляется не сразу. В результате многие сироты остаются совсем без регистрации и не могут получать многие соцвыплаты и льготы."Мы не теряем надежды достичь консенсуса со всеми заинтересованными ведомствами и выработать оптимальный вариант решения данной проблемы. Соответствующая работа и консультации с ведомствами ведутся нами на постоянной основе", - добавила Леоненко.Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.Читайте полный текст интервью >>

https://realty.ria.ru/20220506/siroty-1787211810.html

https://ria.ru/20220330/kvartiry-1780947846.html

кемеровская область

забайкальский край

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кемеровская область, забайкальский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)