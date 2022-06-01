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Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции на севере Сирии

Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции на севере Сирии - РИА Новости, 01.06.2022

Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции на севере Сирии

Турецкая армия проведет новую трансграничную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС) в сирийских Манбидже и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:49

2022-06-01T17:49

2022-06-01T18:37

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реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Турецкая армия проведет новую трансграничную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС) в сирийских Манбидже и Талль-Рифате, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.По его словам, вслед за Талль-Рифатом и Манбиджем турецкие войска проведут аналогичные операции в других приграничных районах Сирии. Эрдоган назвал действия Анкары законными шагами в сфере безопасности.Позже госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон не приветствует любые действия, ставящие под угрозу региональную стабильность.Антитеррористические операции на севере Сирии Эрдоган анонсировал на прошлой неделе. Решение турецкого президента вызвало недовольство на Западе и в Дамаске. В Анкаре же этот шаг объяснили необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.

https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791558447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган, энтони блинкен, сша