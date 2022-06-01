17:49 01.06.2022 (обновлено: 18:37 01.06.2022)
Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции на севере Сирии
Президент Турции Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на севере Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Турецкая армия проведет новую трансграничную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС) в сирийских Манбидже и Талль-Рифате, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы Турции", — сказал глава государства.
По его словам, вслед за Талль-Рифатом и Манбиджем турецкие войска проведут аналогичные операции в других приграничных районах Сирии. Эрдоган назвал действия Анкары законными шагами в сфере безопасности.
Позже госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон не приветствует любые действия, ставящие под угрозу региональную стабильность.
Антитеррористические операции на севере Сирии Эрдоган анонсировал на прошлой неделе. Решение турецкого президента вызвало недовольство на Западе и в Дамаске. В Анкаре же этот шаг объяснили необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.
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