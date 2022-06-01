Рейтинг@Mail.ru
В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220601/shkolniki-1792366029.html
В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников
В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников - РИА Новости, 01.06.2022
В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников
В России стартовала программа бесплатных путешествий для школьников, первые учащиеся из образовательных учреждений Подмосковья уже отправились в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:20
2022-06-01T15:21
туризм
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
дети
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751004337_0:183:3068:1910_1920x0_80_0_0_b23e5df575caef81a7b82f7631d430ab.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России стартовала программа бесплатных путешествий для школьников, первые учащиеся из образовательных учреждений Подмосковья уже отправились в культурно-познавательную поездку в Сергиев Посад, сообщили в пресс-службе Ростуризма."В этом году мы совместно с Минфином работаем над пилотным проектом популяризации туризма для детей школьного возраста. Около 100 тысяч учащихся пятого-девятого классов смогут вместе с родителями поехать в путешествие по нашей стране. Это станет возможно благодаря использованию социального сертификата", — рассказали в ведомстве, добавив, что на реализацию выделено 102 миллиона рублей.В пресс-службе отметили, что первыми в тур отправились школьники из Московской области. Они выехали в Сергиев Посад 1 июня, а 2 июня будут уже в Дмитрове. "Всего в экспериментальной части проекта принимает участие 18 регионов России. Путешествия осуществляются через социальный сертификат без привлечения средств родителей. Информацию о поездках можно уточнить в региональных органах власти в сфере туризма", — заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20220523/puteshestviya-1790081678.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
дмитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751004337_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_df1b4973d7cc2319b2f2cb3d22a574b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), сергиев посад, россия, министерство финансов рф (минфин россии), дети, федеральное агентство по туризму (ростуризм), отдых, новости - туризм, туризм, дмитров, туристы, социальный навигатор, детские вопросы, общество
15:20 01.06.2022 (обновлено: 15:21 01.06.2022)
 
В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников

Ростуризм: программа бесплатных путешествий для школьников стартовала в РФ

© Depositphotos / AndrewLozovyiШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России стартовала программа бесплатных путешествий для школьников, первые учащиеся из образовательных учреждений Подмосковья уже отправились в культурно-познавательную поездку в Сергиев Посад, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
"В этом году мы совместно с Минфином работаем над пилотным проектом популяризации туризма для детей школьного возраста. Около 100 тысяч учащихся пятого-девятого классов смогут вместе с родителями поехать в путешествие по нашей стране. Это станет возможно благодаря использованию социального сертификата", — рассказали в ведомстве, добавив, что на реализацию выделено 102 миллиона рублей.
В пресс-службе отметили, что первыми в тур отправились школьники из Московской области. Они выехали в Сергиев Посад 1 июня, а 2 июня будут уже в Дмитрове.
"Всего в экспериментальной части проекта принимает участие 18 регионов России. Путешествия осуществляются через социальный сертификат без привлечения средств родителей. Информацию о поездках можно уточнить в региональных органах власти в сфере туризма", — заключили в ведомстве.
Отдыхающие на пляже в поселке Лермонтово - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 19:27Туризм
В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России
 
ТуризмМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ДетиФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ОтдыхНовости - ТуризмТуризмДмитровтуристыСоциальный навигаторДетские вопросыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала