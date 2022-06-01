https://ria.ru/20220601/shkolniki-1792366029.html

В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников

В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников - РИА Новости, 01.06.2022

В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников

В России стартовала программа бесплатных путешествий для школьников, первые учащиеся из образовательных учреждений Подмосковья уже отправились в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:20

2022-06-01T15:20

2022-06-01T15:21

туризм

московская область (подмосковье)

сергиев посад

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

дети

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

отдых

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России стартовала программа бесплатных путешествий для школьников, первые учащиеся из образовательных учреждений Подмосковья уже отправились в культурно-познавательную поездку в Сергиев Посад, сообщили в пресс-службе Ростуризма."В этом году мы совместно с Минфином работаем над пилотным проектом популяризации туризма для детей школьного возраста. Около 100 тысяч учащихся пятого-девятого классов смогут вместе с родителями поехать в путешествие по нашей стране. Это станет возможно благодаря использованию социального сертификата", — рассказали в ведомстве, добавив, что на реализацию выделено 102 миллиона рублей.В пресс-службе отметили, что первыми в тур отправились школьники из Московской области. Они выехали в Сергиев Посад 1 июня, а 2 июня будут уже в Дмитрове. "Всего в экспериментальной части проекта принимает участие 18 регионов России. Путешествия осуществляются через социальный сертификат без привлечения средств родителей. Информацию о поездках можно уточнить в региональных органах власти в сфере туризма", — заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20220523/puteshestviya-1790081678.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

россия

дмитров

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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