https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792283403.html

Посол Казахстана в Москве исключил присоединение страны к санкциям

Посол Казахстана в Москве исключил присоединение страны к санкциям - РИА Новости, 01.06.2022

Посол Казахстана в Москве исключил присоединение страны к санкциям

Казахстан не будет присоединяться к санкциям против России, заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:28

2022-06-01T11:28

2022-06-01T18:08

казахстан

в мире

россия

санкции в отношении россии

ермек кошербаев

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Казахстан не будет присоединяться к санкциям против России, заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев."Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримем шаги, которые могут противоречить духу нашего партнерства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Казахский дипломат подчеркнул, что Россия при любых обстоятельствах остается для его страны ближайшим соседом и важнейшим партнером. "Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В связи с этим многие страны Запада вводят против России ограничительные меры. Евросоюз, например, последовательно принял уже шесть пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html

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казахстан

россия

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Кирилл Волков

казахстан, в мире, россия, санкции в отношении россии, ермек кошербаев