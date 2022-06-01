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Киев не будет применять американские РСЗО против России, заявил Блинкен - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/rszo-1792435000.html
Киев не будет применять американские РСЗО против России, заявил Блинкен
Киев не будет применять американские РСЗО против России, заявил Блинкен - РИА Новости, 01.06.2022
Киев не будет применять американские РСЗО против России, заявил Блинкен
Киев заверил США, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов по целям, находящимся на российской... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:01
2022-06-01T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Киев заверил США, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов по целям, находящимся на российской территории, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. Между нашими странами сформировалось хорошее доверие, как и с другими нашими партнерами и союзниками", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.Как сообщил ранее журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, уже в среду США объявят о выделении Украине нового, 11-го по счету пакета военной помощи стоимостью примерно 700 миллионов долларов. Он, помимо прочего, будет включать современные ракетные системы дальностью поражения до 80 километров.
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в мире, сша, украина, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
18:01 01.06.2022 (обновлено: 19:23 01.06.2022)
 
Киев не будет применять американские РСЗО против России, заявил Блинкен

Блинкен: США верят обещаниям Украины не применять американские РСЗО для ударов по России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Киев заверил США, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов по целям, находящимся на российской территории, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. Между нашими странами сформировалось хорошее доверие, как и с другими нашими партнерами и союзниками", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.
Как сообщил ранее журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, уже в среду США объявят о выделении Украине нового, 11-го по счету пакета военной помощи стоимостью примерно 700 миллионов долларов. Он, помимо прочего, будет включать современные ракетные системы дальностью поражения до 80 километров.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:32
США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, заявил Байден
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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