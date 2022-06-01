https://ria.ru/20220601/reestr-1792229209.html

В СК России прокомментировали возможность создания реестра педофилов

В СК России прокомментировали возможность создания реестра педофилов - РИА Новости, 01.06.2022

В СК России прокомментировали возможность создания реестра педофилов

Следственный комитет России поддерживает инициативу о создании реестра педофилов, однако предложение сделать его публичным представляется спорным, сообщила РИА... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T02:54

2022-06-01T02:54

2022-06-01T12:25

общество

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следственный комитет России поддерживает инициативу о создании реестра педофилов, однако предложение сделать его публичным представляется спорным, сообщила РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.При этом она отметила, что одним из основных принципов создания такого реестра должны быть конкретность, определенность и законность целей сбора и обработки персональных данных."Однако, на наш взгляд, инициатива сделать такой реестр именно публичным представляется все-таки спорной", - добавила она.Леоненко напомнила, что в 2016 году в Государственную Думу уже вносился и в 2018 году был отклонен проект закона, согласно которому полицейские должны были бы сообщать гражданам о проживании в населенном пункте лиц, страдающих педофилией и совершивших преступление против половой неприкосновенности ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.Она добавила, что общепризнанных действенных методов полного излечения от педофилии нет и никто не может гарантировать, что даже получавший лечение преступник не совершит аналогичное преступление повторно."Напротив, мы видим, что имеют место рецидивы. Конечно, педофил может никогда и не совершить преступление, контролируя себя. Это невозможно предугадать, но и гарантированных способов для полного излечения от педофилии пока не существует. Именно поэтому с особой внимательностью нужно относиться к лицам, у которых есть такой диагноз, а также к лицам, которые повторно совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - подчеркнула она.Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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